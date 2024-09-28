Экс-участник группы DZIDZIO о сольной карьере, отношениях с Хомой и отношении к Виннику: интервью Фокусу

Назарий Гук (Julik) рассказал Фокусу о сольной карьере, почему прекратилась работа группы и что думает о феномене Klavdia Petrivna.

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Julik (настоящее имя Назарий Гук), который в свое время был одним из участников украинской группы DZIDZIO, в эксклюзивном интервью Фокусу рассказал, почему распался коллектив, как сегодня развивает сольную карьеру и что думает о возвращении на сцену Олега Винника. Кроме того артист высказался о феномене украинского шоубизнеса Klavdia Petrivna и почему считает неправильным решение рассказать, кто скрывается под маской.

Назарий Гук — шоумен, автор песен, музыкант, артист, ведущий. Так написано в "Википедии". Как сегодня себя позиционируете вы? Кто сегодня Назарий Гук?

Очень точный вопрос. Я люблю быть многогранным. Талантливый человек талантлив во всем. По состоянию на сегодня прежде всего я певец. Определился с музыкальным направлением, теперь очередь только времени. Если мне предложат сняться в фильме — охотно также присоединюсь. Здесь никаких ограничений не может быть, делаю то, что нравится и актуально. Также кроме гастролей я создаю аранжировки, пишу песни не только для себя, но и для других артистов.

В шоубизнесе Назария Гука знают как Юлик. Расскажите о своем сценическом имени. Как оно появилось? Как вас называют чаще всего? Как вам самому комфортнее, чтобы вас называли?

Эта история псевдонима зародилась в начале моего участия в коллективе "Дзидзьо". Собственно сам Михаил Хома придумал этот псевдоним. Первое я должен был быть "Катериной" [смеется], он думал, что я буду в юбках, парике, то есть буду играть роль женщины. Я не смог пойти на такой шаг. Хома взял паузу подумать, через 15 минут перезвонил и сказал, что я буду Юликом. У него в селе у Екатерины (почтальона, — ред.) был муж Юлик, собственно здесь карты совпали. Кстати, мою жену зовут Екатерина, а я, соответственно, муж Юлик. Я очень обрадовался этой идее и моментально согласился. Это имя стало для меня знаковым, родным. Теперь в основном меня называют Юлик, лишь единичные случаи когда зовут Назар. Я даже когда-то так хотел назвать сына.

Юлик Фото: Пресслужба

Большую часть вашего творческого пути занимает работа в коллективе "Дзидзьо". Почему группа прекратила свою деятельность и есть ли вероятность, что поклонники еще смогут услышать ее творчество?

Собственно дороги разошлись и это вполне нормально. Первым ушел Лесик, однако со скандалом. Через год/полтора я подумал, что мне стоит расти дальше и однообразная работа, зона комфорта стали для меня движущей силой, поэтому решил поблагодарить "Дзидзьо" и уйти в самостоятельное плавание. Относительно того сможет ли группа воссоединиться — не уверен, однако время покажет. Хорошая фраза есть, "возможно все", но чтобы это произошло надо приложить нереально большое количество усилий. Я сейчас радуюсь за Михаила и его новую творческую тропу с целью популяризации украинских песен, у него это прекрасно получается, чего только стоит "Маричка" и многие другие песни.

Какие у вас отношения сегодня с Михаилом Хомой? Поддерживаете ли вы связь?

У меня с Михаилом без преувеличения прекрасные отношения. Мы дружим, время от времени видимся и созваниваемся при случае посоветоваться друг с другом. Он как человек глубокий по содержанию и всегда может дать точный совет.

С кем из украинских артистов сотрудничаете сегодня? Для кого пишете песни? Возможно, с кем-то планируете записать дуэт?

Было немало сотрудничества и коллабораций. Сегодня единичные случаи когда пишу песни для других артистов и создаю аранжировки, больше времени уделяю собственному творчеству. Но всегда рад сотрудничеству с талантливыми людьми. Относительно дуэта идея меня не покидает уже два года, и скажу больше — песня есть. Так что немного времени, совсем немного и вы увидите необычное сочетание двух голосов.

Юлик Фото: Пресслужба

Вы уже 11 лет живете в браке. Совместно с женой вы воспитываете единственного сына. Как война повлияла на семейную жизнь?

На самом деле война изменила приоритеты. Мы стали более привязаны друг к другу. У меня очень часто необычные переживания, когда я гастролирую за границей или по Украине, особенно когда воздушная тревога. Помню, как 24 февраля в 5 утра выезжали из Киева, мы так быстро еще не собирались, действовали единым механизмом. В целом с женой мы с 2008 года вместе, вместе несмотря на беды и счастье. Главное в отношениях иметь доверие и уметь слушать друг друга, это крайне полезно. Пережили ковид, переживем войну, и, надеюсь, встретим старость на какой-то красивой вилле вблизи моря, в украинском Крыму.

Последний месяц в Украине одной из обсуждаемых тем является возвращение в шоубизнес Олега Винника. Как вы относитесь к его творчеству? Ваше мнение относительно ситуации, которая сложилась вокруг его репутации?

Мы с Олегом знакомы лично. Снимались в одном из телешоу. Относительно его поступка: мне совершенно не понятна его логика. Он со своим фан-клубом мог бы сделать немало, однако этот шанс упустил. Это его выбор, осуждать или нет решать вам. Я к такому решению отношусь негативно. Когда твоей стране нужна поддержка — ты, как артист, должен ее дать, а не сидеть и молчать. Попытки исправить ситуацию приравниваю к нулю, люди все знают и ты перед ними должен быть как перед зеркалом. Чистым, прозрачным и самое главное искренним.

Еще один феномен украинского шоубизнеса Klavdia Petrivna. Что вы думаете о ее творчестве?

Я уже неоднократно комментировал, что Соломия мегаталантливая девушка, которая так точно нашла нишу, что некоторые из топовых артистов могут позавидовать в стороне. Классная подача, манера вокала и таинственность — респект. Жаль, что маска снята, с этим образом можно было еще "играть". Но посмотрим как будет дальше, интересно наблюдать. Желаю только максимально успеха и рекомендую параллельно пробовать выходить на европейский рынок.

Напомним, ранее эксклюзивное интервью Фокусу дала Светлана Тарабарова. В нем певица рассказала о родном Херсоне, куме Александре Ярмаке и предательнице Регине Тодоренко.