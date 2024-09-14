Светлана Тарабарова о родном Херсоне, куме Ярмаке и предательнице Регине Тодоренко: эксклюзивное интервью Фокусу

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала Фокусу о том, пойдет ли ее муж на фронт и почему она до сих пор не уехала из Украины вместе с ним. Также знаменитость поделилась, как сегодня живет ее родной город Херсон, который переживает не лучшие времена.

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Певица Светлана Тарабарова в эксклюзивном интервью Фокусу рассказала о работе в декрете, увлечениях детей и о том, возникало ли у нее желание развестись с мужем. Кроме того, Тарабарова сообщила, поддерживает ли отношения с Натальей Могилевской — экс-продюсером "Фабрики звезд".

Вы уже больше года как мама в декрете. Расскажите, чем сегодня занимается Светлана Тарабарова? Хватает времени для творчества?

Декрет? Где-то слышала это слово, однако не уверена, что знаю, что оно означает. Если мы о классическом значении этого слова — то, наверное, мои декретные отпуска были не более месяца. Конечно, производительность уменьшается, когда ты кормишь ребенка, должен по-другому планировать день, но наши защитники не останавливаются, поэтому и я не могу остановиться. Вот и сейчас: Полина родилась 23 апреля, а уже 9 мая я давала первый после родов концерт для наших военных.

Как это — быть мамой троих детей? Чем сейчас занимаются дети? Расскажите об их увлечениях.

Быть мамой троих — это постоянно быть на разных полюсах: сейчас ты чувствуешь безумную усталость, а потом кто-то из детей улыбнется или обнимет тебя — и тебя полностью охватывает ощущение счастья. Их трое, и все очень разные: старший Иван только пошел в первый класс, и, выбирая направление, он выбрал не языки или программирование, а архитектуру. Поэтому есть надежда, что будет расти поколение, которое отстроит нашу страну. Средняя Мария очень творческая и пытается охватить все и сразу, а самая маленькая Полина еще только учится разговаривать.

Светлана Тарабарова Фото: Прес-служба

Родить троих детей — это непросто, ведь организм в период беременности очень уязвим. В одном из своих интервью вы рассказывали, что вам предстоят операции. Как у вас со здоровьем сегодня? Удалось восстановиться?

В процессе. Грех жаловаться, но восстановление еще продолжается.

Вы с мужем в браке уже 8 лет. Последние два года наблюдается тенденция развода среди звездных пар. Как развиваются ваши с мужем отношения?

Мы не классическая "звездная пара", муж не любит публичности, возможно, это и является залогом крепких отношений. Хотя сколько семей — столько историй, а те испытания, которые проходят семьи в эти дни, наверное, самые страшные. К таким вызовам нас не готовили...

Светлана Тарабарова Фото: Прес-служба

Когда началась полномасштабная война, вы с семьей выехали в Ивано-Франковск. Где живете сегодня? Планируете ли возвращаться в столицу? Если вернулись, расскажите, часто ли слышите обстрелы?

В начале полномасштабного вторжения наш дом под Киевом попал в оккупацию, мы успели вывезти детей в Ивано-Франковск, который почти на два месяца стал для нас вторым домом. Там мы встретили новых друзей, которым бесконечно благодарны за тепло, которым нас окутали. Но дом есть дом, поэтому как только мы узнали об освобождении нашего городка, сразу начали собирать вещи. И, дождавшись, когда местность осмотрели саперы, поехали домой. Многие не понимали этого в начале мая 2022 года, однако мы ни разу не пожалели об этом решении. Да, иногда очень громко от работы нашей ПВО, да, во время тревог мы несем детей в "безопасную комнату", которую обустроили кроватями, чтобы дети могли доспать ночью, но здесь мы можем творить, быть полезными.

У вас с мужем трое детей, он законно имеет право на отсрочку от армии. Но .... Приходят ли вам упреки от хейтеров, почему муж не на фронте и т.д. Что отвечаете? В 2022 году вы говорили, что если его призовут, то он пойдет защищать Украину на фронте.

Хейтеры на то и хейтеры. Было много упреков, что третий ребенок нужен, чтобы уехать за границу, однако сейчас Полине уже 1,5 года, а наша семья в полном составе дома. Наверное, это лучший ответ. Для нас с мужем война началась в 2014 году, когда мы вместо карьеры в Москве поехали на восток с концертами для наших военных. Наше первое выступление было 8 марта 2014 года, еще даже до официального объявления АТО. И неизменно с 2014 года все мои выступления для военных организовывает мой муж.

Вы родом из Херсона. Расскажите, как сегодня живет город, есть ли там родные, с кем поддерживаете общение?

Ужасно. Это правда. К постоянным обстрелам города артиллерией добавились ФПВ-дроны и КАБы. В городе очень опасно. Родных сейчас там не осталось, мы забрали родителей к себе. Но они мечтают как можно скорее вернуться домой.

Ваша карьера началась с "Фабрики звезд". Тогда продюсером проекта была Наталья Могилевская. Какие отношения у вас с артисткой сегодня? Общаетесь ли вы с ней?

Я всегда говорила, что бесконечно благодарна за опыт, который получила во время нашего сотрудничества. Сейчас мы не часто видимся.

Светлана Тарабарова Фото: Прес-служба

В продолжение темы "Фабрики звезд". Именно с тех времен все помнят вас как участницу группы Real O. Тогда вы выступали в одном коллективе с Региной Тодоренко, которая сегодня молчит о войне. Когда вы в последний раз общались? Поддерживали ли связь? Что думаете о ее молчании?

Сначала войны все смотрели на российских артистов и лидеров мнений, искали поддержки или осуждения, какой-то реакции, но сейчас, на третьем году войны, уже понятно, что это ничего не изменит. Так зачем мы снова тянем в наше инфопространство россиян?

В 2018 году вы выпустили совместный трек с Александром Ярмаком, который сегодня служит на фронте. Поддерживаете ли вы отношения? Как относитесь к Александру сегодня?

Саша с первых дней нашего знакомства очень отличался от всего остального "шоубиза". Эта искренность, наверное, и подкупала. Я горжусь дружбой с ним, горжусь быть крестной мамой его замечательной дочери. Вижу, как трудно ему сейчас, но именно такие молодые люди, молодые офицеры, мотивированы изменить систему. Поэтому держим кулаки и верим в лучшее.

Светлана Тарабарова Фото: Прес-служба

Ранее вы высказывались о неудачных релизах Потапа, например, песне "Волонтер". Какое сегодня отношение у вас к Потапу и его творчеству?

Это еще один "крючок" — часто для новостей не хватает скандала, какого-то "кликабельного" заголовка, поэтому и пытаются взять наиболее одиозных персонажей. Я говорила тогда и повторю сейчас — не фокусируйтесь на плохом (даже если это "кликабельно"), все и так помнят этот скандал с песней "Волонтер" — возьмите что-то действительно качественное и расскажите о нем. У группы "Крихітка" есть гениальная песня о волонтере "Друг без імені", которому уже 8 лет — расскажите о ней, давайте тратить время на то, чтобы поддерживать лучших, а не топить тех, кто и так тонет.

В Украине снова активные отключения света. Поделитесь лайфхаками, как вы переживаете этот период с семьей.

Живя за городом откровенно больше возможностей подготовиться к блэкауту. Впервые мы задумались об этом еще до полномасштабного вторжения и именно тогда у нас появилось первое экофлоу, сейчас это уже полноценная система с солнечными панелями и батареями, которую мы шаг за шагом строили 2 года. Сначала это казалось чем-то фантастическим и дорогим, однако разбив это на несколько этапов, сейчас можем более уверенно смотреть в будущее. Поэтому единственный совет — это не ждать от кого-то помощи, а выстраивать свою энергонезависимость шаг за шагом.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью Фокусу Наталка Карпа рассказала о намерениях уйти на фронт, рождении второго ребенка и прогнозах мужа относительно окончания войны.