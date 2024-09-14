Світлана Тарабарова про рідний Херсон, кума Ярмака та зрадницю Регіну Тодоренко: ексклюзивне інтерв'ю Фокусу

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла Фокусу про те, чи піде її чоловік на фронт і чому вона досі не виїхала з України разом з ним. Також знаменитість поділилася, як сьогодні живе її рідне місто Херсон, яке переживає не найкращі часи.

Related video

Співачка Світлана Тарабарова в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповіла про роботу в декреті, захоплення дітей і про те, чи виникало у неї бажання розлучитися з чоловіком. Крім того, Тарабарова повідомила, чи підтримує стосунки з Наталею Могилевською — експродюсеркою "Фабрики зірок".

Ви вже понад рік як мама в декреті. Розкажіть, чим сьогодні займається Світлана Тарабарова? Вистачає часу для творчості?

Декрет? Десь чула це слово, проте не впевнена, що знаю, що воно означає. Якщо ми про класичне значення цього слова — то, напевно, мої декретні відпустки були не більше місяця. Звісно, продуктивність зменшується, коли ти годуєш дитину, мусиш по-іншому планувати день, але наші захисники не зупиняються, тож і я не можу зупинитися. Ось і зараз: Поліна народилася 23 квітня, а вже 9 травня я давала перший після пологів концерт для наших військових.

Як це — бути мамою трьох дітей? Чим зараз займаються діти? Розкажіть про їхні захоплення.

Бути мамою трьох — це постійно бути на різних полюсах: зараз ти відчуваєш шалену втому, а потім хтось із дітей посміхнеться чи обійме тебе — і тебе повністю охоплює відчуття щастя. Їх троє, і всі дуже різні: старший Іван тільки-но пішов у перший клас, і, обираючи напрямок, він обрав не мови чи програмування, а архітектуру. Тож є надія, що ростиме покоління, яке відбудує нашу країну. Середня Марія дуже творча і намагається охопити все й одразу, а найменша Поліна ще тільки вчиться розмовляти.

Світлана Тарабарова Фото: Прес-служба

Народити трьох дітей — це непросто, адже організм у період вагітності дуже вразливий. В одному зі своїх інтерв'ю ви розповідали, що на вас чекають операції. Як у вас зі здоров'ям сьогодні? Вдалося відновитися?

У процесі. Гріх скаржитися, але відновлення ще триває.

Ви з чоловіком у шлюбі вже 8 років. Останні два роки спостерігається тенденція розлучення серед зіркових пар. Як розвиваються ваші з чоловіком стосунки?

Ми не класична "зіркова пара", чоловік не любить публічності, можливо, це і є запорукою міцних стосунків. Хоча скільки родин — стільки історій, а ті випробування, які проходять сім'ї в ці дні, напевно, найстрашніші. До таких викликів нас не готували...

Світлана Тарабарова Фото: Прес-служба

Коли почалася повномасштабна війна, ви з сім'єю виїхали до Івано-Франківська. Де живете сьогодні? Чи плануєте повертатися до столиці? Якщо повернулися, розкажіть, чи часто чуєте обстріли?

На початку повномасштабного вторгнення наш дім під Києвом потрапив в окупацію, ми встигли вивезти дітей до Івано-Франківська, який майже на два місяці став для нас другою домівкою. Там ми зустріли нових друзів, яким безмежно вдячні за тепло, яким нас огорнули. Але дім є дім, тож щойно ми дізналися про звільнення нашого містечка, одразу почали збирати речі. І, дочекавшись, коли місцевість оглянули сапери, поїхали додому. Багато хто не розумів цього на початку травня 2022 року, проте ми жодного разу не пошкодували про це рішення. Так, інколи дуже голосно від роботи нашої ППО, так, під час тривог ми несемо дітей до "безпечної кімнати", яку облаштували ліжками, щоб діти могли доспати вночі, але тут ми можемо творити, бути корисними.

У вас із чоловіком троє дітей, він законно має право на відстрочку від армії. Але.... Чи приходять вам закиди від хейтерів, чому чоловік не на фронті тощо? Що відповідаєте? У 2022 році ви говорили, що якщо його призвуть, то він піде захищати Україну на фронті.

Хейтери на те й хейтери. Було багато закидів, що третя дитина потрібна, щоб виїхати за кордон, проте зараз Поліні вже 1,5 року, а наша сім'я в повному складі вдома. Напевно, це найкраща відповідь. Для нас із чоловіком війна почалася 2014 року, коли ми замість кар'єри в Москві поїхали на схід із концертами для наших військових. Наш перший виступ був 8 березня 2014 року, ще навіть до офіційного оголошення АТО. І незмінно з 2014 року всі мої виступи для військових організовує мій чоловік.

Ви родом із Херсона. Розкажіть, як сьогодні живе місто, чи є там рідні, з ким підтримуєте спілкування?

Жахливо. Це правда. До постійних обстрілів міста артилерією додалися ФПВ-дрони і КАБи. У місті дуже небезпечно. Рідних зараз там не залишилося, ми забрали батьків до себе. Але вони мріють якомога швидше повернутися додому.

Ваша кар'єра почалася з "Фабрики зірок". Тоді продюсеркою проєкту була Наталя Могилевська. Які стосунки у вас з артисткою сьогодні? Чи спілкуєтеся ви?

Я завжди казала, що безмежно вдячна за досвід, який отримала під час нашої співпраці. Зараз ми не часто бачимося.

Світлана Тарабарова Фото: Прес-служба

У продовження теми "Фабрики зірок". Саме з тих часів усі пам'ятають вас як учасницю гурту Real O. Тоді ви виступали в одному колективі з Регіною Тодоренко, яка сьогодні мовчить про війну. Коли ви востаннє спілкувалися? Чи підтримували зв'язок? Що думаєте про її мовчання?

Спочатку війни всі дивилися на російських артистів і лідерів думок, шукали підтримки чи засудження, якоїсь реакції, але зараз, на третьому році війни, вже зрозуміло, що це нічого не змінить. То навіщо ми знову тягнемо в наш інфопростір росіян?

У 2018 році ви випустили спільний трек з Олександром Ярмаком, який сьогодні служить на фронті. Чи підтримуєте ви стосунки? Як ставитеся до Олександра сьогодні?

Саша з перших днів нашого знайомства дуже відрізнявся від усього іншого "шоубізу". Ця щирість, напевно, і підкуповувала. Я пишаюся дружбою з ним, пишаюся бути хрещеною мамою його чудової доньки. Бачу, як важко йому зараз, але саме такі молоді люди, молоді офіцери, мотивовані змінити систему. Тому тримаємо кулаки і віримо в краще.

Світлана Тарабарова Фото: Прес-служба

Раніше ви висловлювалися про невдалі релізи Потапа, наприклад, пісню "Волонтер". Яке сьогодні ставлення у вас до Потапа і його творчості?

Це ще один "гачок" — часто для новин не вистачає скандалу, якогось "клікабельного" заголовка, тому й намагаються взяти найбільш одіозних персонажів. Я казала тоді і повторю зараз — не фокусуйтеся на поганому (навіть якщо це "клікабельно"), всі й так пам'ятають цей скандал із піснею "Волонтер" — візьміть щось справді якісне і розкажіть про нього. У гурту "Крихітка" є геніальна пісня про волонтера "Друг без імені", якому вже 8 років — розкажіть про неї, давайте витрачати час на те, щоб підтримувати найкращих, а не топити тих, хто і так тоне.

В Україні знову активні відключення світла. Поділіться лайфхаками, як ви переживаєте цей період із сім'єю.

Живучи за містом відверто більше можливостей підготуватися до блекауту. Вперше ми задумалися про це ще до повномасштабного вторгнення і саме тоді в нас з'явилося перше екофлоу, зараз це вже повноцінна система з сонячними панелями та батареями, яку ми крок за кроком будували 2 роки. Спочатку це здавалося чимось фантастичним і дорогим, проте розбивши це на кілька етапів, зараз можемо більш впевнено дивитися в майбутнє. Тому єдина порада — це не чекати від когось допомоги, а вибудовувати свою енергонезалежність крок за кроком.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу Наталка Карпа розповіла про наміри піти на фронт, народження другої дитини та прогнози чоловіка щодо закінчення війни.