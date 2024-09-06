Наталка Карпа - про наміри піти на фронт, народження другої дитини та прогнози чоловіка про закінчення війни

Наталка Карпа розповіла Фокусу про наміри вдруге стати мамою, бажання захищати Батьківщину на фронті та те, чи прогнозує її чоловік-військовослужбовець в найближчий час закінчення війни.

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Українська артистка Наталка Карпа розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу, які має стосунки з чоловіком, який на фронті, що думає про мобілізацію артистів та як ставиться до тих, хто виїхав з України. Крім цього, співачка розповіла про свою доньку та те, як вони проводять разом час, коли в Україні вимикають світло.

1. Усі пам'ятають популярний хіт Наталки Карпи "А калина не верба". На вашу думку, чому саме з цією піснею вас найбільше асоціюють. Яка ваша найулюбленіша пісня зі свого репертуару?

Пісня "Калина" справді моя візитна карточка, навіть більше скажу, вона на 180 градусів змінила моє життя, бо в той час я була студентка медичного університету, але дуже мріяла про сцену! Коли я прийшла на студію до свого саунд продюсера Андрія Бакуна, то він покрутив біля скроні пальцем, мовляв це ж треба робити щось сучасне, а не адаптувати народні! Проте моя інтуїція мене не підвела — ця пісня залетіла в чарти Європи і принесла мені гастролі тією ж Європою впродовж трьох років, а потім вона докотилась і її сприйняли в Україні!

Щодо улюбленої пісні в своєму репертуарі — то напевно якусь одну не зможу виділити, бо вони всі мені рідні, так як власних дітей я часом їх виношувала, крайня пісня #всебудеукраїна до прикладу справді народжувалась майже девʼять місяців. Тому я всіх їх люблю!

2. Днями ви презентували свою нову пісню, розкажіть про що вона?

Вона про нашу реальність, в якій ми всі живемо, вона про віру в наше майбутнє, в наше наступне покоління. Вона про світло в кінці тунелю і безмежну надію підкріплену любовʼю!

Наталка Карпа з родиною Фото: Прес-служба

3. Ви у шлюбі 8 років з чоловіком. Раніше ви розповідали, що готували документи про розлучення. Які стосунки з чоловіком зараз?

Зараз в країні війна і всі особисті речі стали другорядними! І ми живемо в часі, коли маємо бути справді один одному підтримкою.

4. Всім відомий факт, що батько вашої доньки Злати служить на фронті. Де він зараз? Чи ділиться тим, що відбувається на передовій?

Євген Тєрєхов, позивний "Титановий Джексон", батько моєї 4,5 річної донечки Злати , зараз перебуває в Донецькій області, де в лавах 58 мотопіхотної бригади ім. І. Виговського стоїть на захисті України!

Звісно, мене бере гордість, адже він справжній воїн. Але тригерить тема того, що дитина росте без батька — зустрічі в основному онлайн, але розумію, що так живе половина родин в нашій країні! Така реальність!

Наталка Карпа про чоловіка Фото: Прес-служба

5. Що ваш чоловік-військовослужбовець говорить про війну? Чи прогнозує перемогу, чи мир в Україні?

Коли я приходжу з таким запитанням, він мене просить його не задавати. Це складно — думаю, ті моменти, які він там пережив на лінії вогню, вони не дозволяють на марну кидати слова, він і я зрештою, ми — віримо, що Україні вдасться відтіснити ворога і відновити втрачене!

6. Ви маєте медичну освіту, тобто є військовозобов’язаною. Чи поновлювали данів в ТЦК? Чи не було думок піти на фронт медиком?

Так, я закінчила медичний університет, і була пів року на практиці … потім диплом автоматично, якщо ти не працюєш анулюється, але тут справа навіть зараз не в медичних навичках, ми на нашій сімейній нараді розділили наші обовʼязки — вирішили, що один з нас йде захищати країну, другий піклується про родину та виховує малечу!

І другий момент мені здається, як артист я більше приношу користі. Бюджети, які збираємо на виступах — допомагають хлопцям закупляти потрібні речі, ремонтувати автомобілі. Але раптом буде Наталка Карпа потрібна як медик, тоді спробую згадати свої навички. Напевно, все згідно призначення !

Наталка Карпа з донечкою Фото: Прес-служба

7. Ви народили доньку у 38 років. Чи не було думок про ще одну дитину в родині? Можливо задумувалися про усиновлення?

Про народження другої дитини — чесно зізнаюсь, думала! Щодо усиновлення — у кожного своя в цьому плані історія, були моменти коли я поверталась з міста добра і розповідала своїй мамі, що бачила дівчину, хлопчика яким так потрібна батьківська любов і що я могла б її дати, але дітей яким я б хотіла допомогти дуже багато — це було б потрібно цільове життєве призначення змінювати! Але не знаю в нашому житті все можливо. Златка дуже просить братика чи сестричку)

8. Вашій донечці 4,5 рочки? Розкажіть про її характери, чим захоплюється, ким мріє стати?

Златка фантастична дівчинка, позитивна, непосидюча, активна, допитлива! Вона мій промінчик, що тримає в цій реальності! Ми з нею багато часу проводимо разом, я навіть часом беру її у свої гастролі. Ми ходимо в музеї, не майстер-класи, разом готуємо їжу! І я чесно зізнаюсь, я дуже кайфую від материнства!!

9. Вже 2,5 роки в Україні актуальним залишається питання мобілізації. Як ви ставитесь до наративів, що на фронті повинні служити всі? Чи підтримуєте мобілізацію артистів.

Ой, дуже непросте питання … Наприклад, мене просто рве на шматки, коли мова заходить про Василя Сліпака, це українська світова гордість … його треба було берегти як зіницю ока, бо такого голосу і тембру одиниці на планеті…. Чесно бачу, що на фронті є геніальні режисери, актрори, художники, поети… і коли думаю скільки вони б принесли для українського мистецтва, культури, то просто хочеться сідати і плакати … Але ж знову вертаємось до слова "реальність"…

Наталка Карпа Фото: Прес-служба

10. Чимало українських артистів-чоловіків виїхали з України і проживають за кордоном. Наприклад, той самий Олег Винник, який нещодавно анонсував своє повернення. Як ставитися, до цих артистів? На вашу думку, є у них творче майбутнє в Україні?

Мене вони не цікавлять. Я навіть не хочу витрачати свого часу, щоб про них говорити! Звісно це їх право — я не маю права нікого осуджувати, але й не поважаю їх вибору!

11. В Україні знову запроваджують відключення світла. Як ви справляєтеся з цим? Поділіться лайфхаками? Що робите в такі моменти з донечкою?

Маємо маленькі портативні батареї, павербанки та ароматичні свічечки. Знаєте навчилась мінус перетворити на плюс, швидше лягаю спати, або ж з донечкою влаштовуємо романтику під свічки розповідаю казки, і менше телефона використовую. Такий собі гаджет детокс.

Наталка Карпа Фото: Instagram

12. Останнім часом зірки українського шоу-бізнесу фігурують у мовних скандала, там говорили публічно російською, там слухали російську музику, там виступали з російськими артистами. Ваше ставлення? Питання мови сьогодні на часі?

Як ніколи — на часі! І основний фокус мови — має бути на малечі, особливо східні /південні регіони, де мало української. От там треба дуже зараз вчити дітей у побуті говорити українською! Бо якщо правильне зерно посіємо — і жати будемо плоди, які принесуть користь Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ексклюзивному інтерв'ю для Фокуса Марина Арістова розповіла про свої пластичні операції та те, які стосунки має з колишнім чоловіком.