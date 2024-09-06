Наталка Карпа — о намерениях уйти на фронт, рождении второго ребенка и прогнозах мужа об окончании войны

Наталка Карпа рассказала Фокусу о намерениях во второй раз стать мамой, желании защищать Родину на фронте и о том, прогнозирует ли ее муж-военнослужащий в ближайшее время окончание войны.

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Украинская артистка Наталка Карпа поделилась в эксклюзивном интервью Фокусу тем, какие у нее отношения с мужем, который на фронте, что думает о мобилизации артистов и как относится к тем, кто уехал из Украины. Кроме этого, певица рассказала о своей дочери и том, как они проводят вместе время, когда в Украине выключают свет.

1. Все помнят популярный хит Наталки Карпы "А калина не верба". По вашему мнению, почему именно с этой песней вас больше всего ассоциируют. Какая ваша самая любимая песня из своего репертуара?

— Песня "Калина" действительно моя визитная карточка, даже больше скажу, она на 180 градусов изменила мою жизнь, потому что в то время я была студенткой медицинского университета, но очень мечтала о сцене! Когда я пришла на студию к своему саунд продюсеру Андрею Бакуну, то он покрутил у виска пальцем, мол это же надо делать что-то современное, а не адаптировать народные! Однако моя интуиция меня не подвела — эта песня залетела в чарты Европы и принесла мне гастроли по той же Европе в течение трех лет, а потом она докатилась до нас и ее восприняли в Украине!

Что касается любимой песни в своем репертуаре — наверное, какую-то одну не смогу выделить, потому что они все мне родные, так как собственных детей я порой их вынашивала, крайняя песня #всебудеукраина, к примеру, действительно рождалась почти девять месяцев. Поэтому я всех их люблю!

2. На днях вы презентовали свою новую песню, расскажите о чем она?

— Она о нашей реальности, в которой мы все живем, о вере в наше будущее, в наше следующее поколение. Она — о свете в конце тоннеля и безграничной надежде, подкрепленной любовью!

Наталка Карпа с семьей Фото: Прес-служба

3. Вы в браке 8 лет. Ранее рассказывали, что даже готовили документы о разводе. Какие отношения с мужем сейчас?

— Сейчас в стране война и все личные вещи стали второстепенными! И мы живем во времени, когда должны быть действительно друг другу поддержкой.

4. Всем известен факт, что отец вашей дочери Златы служит на фронте. Где он сейчас? Делится ли он тем, что происходит на передовой?

— Евгений Терехов, позывной "Титановый Джексон", отец моей 4,5-летней дочери Златы, сейчас находится в Донецкой области, где в рядах 58-й мотопехотной бригады им. И. Выговского стоит на защите Украины!

Конечно, меня берет гордость, ведь он настоящий воин. Тригерит тема того, что ребенок растет без отца — встречи в основном онлайн, но понимаю, что так живет половина семей в нашей стране! Такова реальность!

Наталка Карпа о муже Фото: Прес-служба

5. Что ваш муж-военнослужащий говорит о войне? Прогнозирует ли победу или мир в Украине?

— Когда я прихожу с таким вопросом, он меня просит его не задавать. Это сложно — думаю, те моменты, которые он там пережил на линии огня, они не позволяют напрасно бросать слова, он и я в конце концов, мы — верим, что Украине удастся оттеснить врага и восстановить утраченное!

6. Вы имеете медицинское образование, то есть являетесь военнообязанной. Возобновляли ли вы данные в ТЦК, не было ли мыслей пойти на фронт медиком?

— Да, я закончила медицинский университет, и была полгода на практике … потом диплом автоматически, если ты не работаешь, аннулируется, но здесь дело даже сейчас не в медицинских навыках, мы на нашем семейном совещании разделили наши обязанности — решили, что один из нас идет защищать страну, второй — заботится о семье и воспитывает малыша!

И второй момент мне кажется, как артист я больше приношу пользы. Бюджеты, которые собираем на выступлениях — помогают ребятам закупать нужные вещи, ремонтировать автомобили. Но вдруг будет Наталка Карпа нужна как медик, тогда попробую вспомнить свои навыки. Наверное, все согласно назначению!

Наталка Карпа с дочкой Фото: Прес-служба

7. Вы родили дочь в 38 лет. Не было ли мыслей о еще одном ребенке в семье? Возможно задумывались об усыновлении?

— О рождении второго ребенка — честно признаюсь, думала! По усыновлению — у каждого своя в этом плане история, были моменты когда я возвращалась из города добра и рассказывала своей маме, что видела девушку, мальчика которым так нужна родительская любовь и я могла бы ее дать, но детей которым я бы хотела помочь очень много — это было бы нужно целевое жизненное назначение менять! Но не знаю в нашей жизни все возможно. Златка очень просит братика или сестричку)

8. Вашей дочери 4,5 годика? Расскажите о ее характере, чем увлекается, кем мечтает стать?

— Златка — фантастическая девочка, позитивная, непоседливая, активная, любознательная! Она мой лучик, который держит в этой реальности! Мы с ней много времени проводим вместе, я даже порой беру ее в свои гастроли. Мы ходим в музеи, не мастер-классы, вместе готовим еду! И я честно признаюсь, я очень кайфую от материнства!!!

9. Уже 2,5 года в Украине актуальным остается вопрос мобилизации. Как вы относитесь к нарративам, что на фронте должны служить все? Поддерживаете ли мобилизацию артистов.

— Ой, очень непростой вопрос … Например, меня просто рвет на куски, когда речь заходит о Василии Слипаке, это украинская мировая гордость … его надо было беречь как зеницу ока, потому что такого голоса и тембра единицы на планете…. Честно вижу, что на фронте есть гениальные режиссеры, актеры, художники, поэты… И когда думаю сколько они бы принесли для украинского искусства, культуры, то просто хочется садиться и плакать… Но опять возвращаемся к слову "реальность" …

Наталка Карпа Фото: Прес-служба

10. Немало украинских артистов-мужчин выехали из Украины и проживают за границей. Например, тот же Олег Винник, который недавно анонсировал свое возвращение. Как относиться, к этим артистам? По вашему мнению, есть ли у них творческое будущее в Украине?

— Меня они не интересуют. Я даже не хочу тратить свое время, чтобы о них говорить! Конечно это их право — я не имею права никого осуждать, но и не уважаю их выбор!

11. В Украине снова вводят отключения света. Как вы справляетесь с этим? Поделитесь лайфхаками? Что делаете в такие моменты с дочкой?

— Есть маленькие портативные батареи, павербанки и ароматические свечи. Знаете научилась минус превратить в плюс, быстрее ложусь спать, или же с дочкой устраиваем романтику под свечи рассказываю сказки, и меньше телефона использую. Такой себе гаджет детокс.

Наталка Карпа Фото: Instagram

12. В последнее время звезды украинского шоу-бизнеса фигурируют в языковых скандалах, там говорили публично на русском, там слушали русскую музыку, там выступали с российскими артистами. Ваше отношение? Вопрос языка сегодня актуален?

Как никогда — актуально! И основной фокус языка — должен быть на малышах, особенно восточные/южные регионы, где мало украинского. Вот там надо очень сейчас учить детей в быту говорить на украинском! Потому что если правильное зерно посеем — и жать будем плоды, которые принесут пользу Украине!

Напомним, ранее мы писали, что в эксклюзивном интервью для Фокуса Марина Аристова рассказала о своих пластических операциях и том, какие отношения имеет с бывшим мужем.