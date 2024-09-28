Ексучасник гурту DZIDZIO про сольну кар'єру, стосунки з Хомою та ставлення до Винника: інтерв'ю Фокусу

Назарій Гук (Julik) розповів Фокусу про сольну кар'єру, чому припинилася робота гурту і що думає про феномен Klavdia Petrivna.

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Julik (справжнє ім'я Назарій Гук), який свого часу був одним з учасників українського гурту DZIDZIO, в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповів, чому розпався колектив, як сьогодні розвиває сольну кар'єру і що думає про повернення на сцену Олега Винника. Крім цього артист висловився про феномен українського шоубізнесу Klavdia Petrivna і чому вважає неправильним рішення розповісти, хто ховається під маскою.

Назарій Гук — шоумен, автор пісень, музикант, артист, ведучий. Так написано у "Вікіпедії". Як сьогодні себе позиціонуєте ви? Хто сьогодні Назарій Гук?

Дуже точне запитання. Я люблю бути багатогранним. Талановита людина талановита у всьому. Станом на сьогодні насамперед я співак. Визначився з музичним напрямком, тепер черга тільки часу. Якщо мені запропонують знятися у фільмі — залюбки також долучуся. Тут жодних обмежень не може бути, роблю те, що подобається й актуально. Також окрім гастролей я створюю аранжування, пишу пісні не лише для себе, а й для інших артистів.

У шоубізнесі Назарія Гука знають як Юлика. Розкажіть про своє сценічне ім'я. Як воно з'явилося? Як вас називають частіше? Як вам самому комфортніше, щоб вас називали?

Ця історія псевдоніма зародилася на початку моєї участі в колективі "Дзідзьо". Власне сам Михайло Хома придумав цей псевдонім. Перше я мав бути "Катериною" [сміється], він думав, що я буду в спідницях, перуці, тобто гратиму роль жінки. Я не зміг піти на такий крок. Хома взяв паузу подумати, через 15 хвилин передзвонив і сказав, що я буду Юликом. У нього в селі в Катерини (листоноші, — ред.) був чоловік Юлик, власне тут карти співпали. До речі, мою дружину звати Катерина, а я, відповідно, чоловік Юлик. Я дуже зрадів цій ідеї й моментально погодився. Це ім'я стало для мене знаковим, рідним. Тепер здебільшого мене називають Юлик, лише поодинокі випадки коли звуть Назар. Я навіть колись так хотів назвати сина.

Юлик Фото: Пресслужба

Більшу частину вашого творчого шляху займає робота в колективі "Дзідзьо". Чому гурт припинив свою діяльність і чи є вірогідність, що шанувальники ще зможуть почути його творчість?

Власне дороги розійшлися і це цілком нормально. Першим пішов Лесик, проте зі скандалом. Через рік/півтора я подумав, що мені варто рости далі й одноманітна робота, зона комфорту стали для мене рушійною силою, тож вирішив подякувати "Дзідзьо" і піти в самостійне плавання. Щодо того чи зможе гурт возз'єднатися — не впевнений, проте час покаже. Хороша фраза є, "можливо все", але щоб це сталося треба докласти нереально велику кількість зусиль. Я зараз радію за Михайла та його нову творчу стежку з метою популяризації українських пісень, у нього це чудово виходить, чого тільки варта "Марічка" та багато інших пісень.

Які у вас стосунки сьогодні з Михайлом Хомою? Чи підтримуєте ви зв'язок?

У мене з Михайлом без перебільшення прекрасні стосунки. Ми дружимо, час від часу бачимося і зідзвонюємося за нагоди порадитися одне з одним. Він як людина глибокий за змістом і завжди може дати точну пораду.

З ким з українських артистів співпрацюєте сьогодні? Для кого пишете пісні? Можливо, з кимось плануєте записати дует?

Було чимало співпраці та колаборацій. Сьогодні поодинокі випадки коли пишу пісні для інших артистів і створюю аранжування, більше часу приділяю власній творчості. Але завжди радий співпраці з талановитими людьми. Щодо дуету ідея мене не покидає вже два роки, і скажу більше — пісня є. Тож трохи часу, зовсім небагато і ви побачите незвичайне поєднання двох голосів.

Юлик Фото: Пресслужба

Ви вже 11 років живете у шлюбі. Спільно з дружиною ви виховуєте єдиного сина. Як війна вплинула на сімейне життя?

Насправді війна змінила пріоритети. Ми стали більш прив'язані один до одного. У мене дуже часто незвичайні переживання, коли я гастролюю за кордоном або по Україні, особливо коли повітряна тривога. Пам'ятаю, як 24 лютого о 5 ранку виїжджали з Києва, ми так швидко ще не збиралися, діяли єдиним механізмом. Загалом із дружиною ми з 2008 року разом, разом незважаючи на біди і щастя. Головне у стосунках мати довіру і вміти слухати одне одного, це вкрай корисно. Пережили ковід, переживемо війну, і, сподіваюся, зустрінемо старість на якійсь гарній віллі поблизу моря, в українському Криму.

Останній місяць в Україні однією з обговорюваних тем є повернення в шоубізнес Олега Винника. Як ви ставитеся до його творчості? Ваша думка щодо ситуації, яка склалася навколо його репутації?

Ми з Олегом знайомі особисто. Знімалися в одному з телешоу. Щодо його вчинку: мені абсолютно не зрозуміла його логіка. Він зі своїм фан-клубом міг би зробити чимало, проте цей шанс змарнував. Це його вибір, засуджувати чи ні вирішувати вам. Я до такого рішення ставлюся негативно. Коли твоїй країні потрібна підтримка — ти, як артист, мусиш її дати, а не сидіти й мовчати. Намагання виправити ситуацію прирівнюю до нуля, люди все знають і ти перед ними маєш бути як перед дзеркалом. Чистим, прозорим і найголовніше щирим.

Ще один феномен українського шоубізнесу Klavdia Petrivna. Що ви думаєте про її творчість?

Я вже неодноразово коментував, що Соломія мегаталановита дівчина, яка так влучно знайшла нішу, що дехто з топових артистів може позаздрити осторонь. Класна подача, манера вокалу і таємничість — респект. Шкода, що маска знята, з цим образом можна було ще "грати". Але подивимося як буде далі, цікаво спостерігати. Бажаю тільки максимально успіху і рекомендую паралельно пробувати виходити на європейський ринок.

Нагадаємо, раніше ексклюзивне інтерв'ю Фокусу дала Світлана Тарабарова. У ньому співачка розповіла про рідний Херсон, кума Олександра Ярмака і зрадницю Регіну Тодоренко.