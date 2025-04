В Киеве прошла премьера второго сезона "Последние из нас": на ней заметили Лещенко и Фролова (фоторепортаж)

Накануне в условиях большой секретности на тайной локации и с запретом на съемку во время события состоялась долгожданная премьера второго сезона апокалиптического сериала студии HBO "Последние из нас" с Педро Паскалем в главной роли.

Фокус побывал на событии.

Событие отметили посещением многочисленные украинские звезды и топовые политики. Так, в числе гостей были замечены дизайнер Иван Фролов, внештатный советник ОП Сергей Лещенко, певица Мишель Андраде, исполнитель Позитив, ведущие Анатолий Анатолич, Андрей Черновол и многие другие.

О чем второй сезон сериала "Последние из нас" ("The Last of Us Part II")

Действие сериала, основанного на серии компьютерных игр The Last of Us, происходит через 20 лет после мировой пандемии, вызванной распространением грибковой инфекции, которая превращает людей в зомби. Второй сезон основан на игре The Last of Us Part II (2020), показанные в нем события происходят через пять лет после событий первого сезона.

Иван Фролов

Сергей Лещенко Фото: Пресс-служба

Оstrovskiy и Мишель Андраде Фото: Пресс-служба

Позитив

Анатолий Анатолич с женой Юлией

Владимир Завадюк

Ирина Татаренко

Юрий Марченко и Розали Номбре

