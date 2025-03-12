Елена Кравец, Даниэль Салем и Татьяна Малкова: как прошла премьера фильма "Отпуск вслепую" (фото)
Звездная премьера в украинской столице собрала топовых актеров и певцов.
11 марта в Киеве в кинотеатре "Оскар" в (ТРЦ Gulliver) состоялась масштабная звездная премьера украинской романтической комедии "Отпуск вслепую". Событие собрало под сводами кинотеатра порядка семисот зрителей в четырех залах. Фокус побывал на событии.
В ходе премьеры блистали исполнители главных ролей — Даниэль Салем, актер и военнослужащий ВСУ, а также знаменитость украинского кинематографа Татьяна Малкова, саундпродюсер и композитор фильма Jerry Heil, украинская певица и телеведущая Lida Lee, сыгравшая дебютную роль в ленте.
Первыми поздравить звездных коллег с премьерой пришли актеры, певцы и ведущие. Так, в числе гостей были замечены Дарья Трегубова, Елена Кравец с дочерью, Диана Глостер, Олег Скрипка, Наталья Денисенко, Антонина Хижняк, а также саундпродюсер фильма — певица Jerry Heil.
Картина, созданная при поддержке Государственного агентства Украины по кино, стала дебютной режиссерской работой Валерии Фадеевой.
О чем украинский фильм "Отпуск вслепую" 2025
Современная успешная бизнесвумен (Татьяна Малкова) оказывается в вынужденном отпуске в Карпатах, где встречает военного (Даниэль Салем), который оказался владельцем дома в горах. Неожиданная встреча и совместное проживание под одной крышей становится для героев началом непростых, но одновременно увлекательных испытаний.
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