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Стиль жизни

Елена Кравец, Даниэль Салем и Татьяна Малкова: как прошла премьера фильма "Отпуск вслепую" (фото)

Премьера фильма "Отпуск вслепую" фото
Даниэль Салем и Татьяна Малкова

Звездная премьера в украинской столице собрала топовых актеров и певцов.

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11 марта в Киеве в кинотеатре "Оскар" в (ТРЦ Gulliver) состоялась масштабная звездная премьера украинской романтической комедии "Отпуск вслепую". Событие собрало под сводами кинотеатра порядка семисот зрителей в четырех залах. Фокус побывал на событии.

В ходе премьеры блистали исполнители главных ролей — Даниэль Салем, актер и военнослужащий ВСУ, а также знаменитость украинского кинематографа Татьяна Малкова, саундпродюсер и композитор фильма Jerry Heil, украинская певица и телеведущая Lida Lee, сыгравшая дебютную роль в ленте.

Первыми поздравить звездных коллег с премьерой пришли актеры, певцы и ведущие. Так, в числе гостей были замечены Дарья Трегубова, Елена Кравец с дочерью, Диана Глостер, Олег Скрипка, Наталья Денисенко, Антонина Хижняк, а также саундпродюсер фильма — певица Jerry Heil.

Картина, созданная при поддержке Государственного агентства Украины по кино, стала дебютной режиссерской работой Валерии Фадеевой.

О чем украинский фильм "Отпуск вслепую" 2025

Современная успешная бизнесвумен (Татьяна Малкова) оказывается в вынужденном отпуске в Карпатах, где встречает военного (Даниэль Салем), который оказался владельцем дома в горах. Неожиданная встреча и совместное проживание под одной крышей становится для героев началом непростых, но одновременно увлекательных испытаний.

Даниэль Салем Fullscreen
Даниэль Салем
Наталья Денисенко, Антонина Хижняк Fullscreen
Наталья Денисенко, Антонина Хижняк
Тарас Цимбалюк (справа) Fullscreen
Тарас Цимбалюк (справа)
Елена Кравец с дочерью Fullscreen
Елена Кравец с дочерью
Олег Скрипка Fullscreen
Олег Скрипка
Jerry Heil, Валерия Фадеева Fullscreen
Jerry Heil, Валерия Фадеева
Даша Трегубова Fullscreen
Даша Трегубова
Семен Горов Fullscreen
Семен Горов
Татьяна Малкова 2025 фото Fullscreen
Татьяна Малкова
Елена Олар Fullscreen
Елена Олар
POSITIFF с женой Юлией Сахневич Fullscreen
POSITIFF с женой Юлией Сахневич

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