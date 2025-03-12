Елена Кравец, Даниэль Салем и Татьяна Малкова: как прошла премьера фильма "Отпуск вслепую" (фото)

Звездная премьера в украинской столице собрала топовых актеров и певцов.

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11 марта в Киеве в кинотеатре "Оскар" в (ТРЦ Gulliver) состоялась масштабная звездная премьера украинской романтической комедии "Отпуск вслепую". Событие собрало под сводами кинотеатра порядка семисот зрителей в четырех залах. Фокус побывал на событии.

В ходе премьеры блистали исполнители главных ролей — Даниэль Салем, актер и военнослужащий ВСУ, а также знаменитость украинского кинематографа Татьяна Малкова, саундпродюсер и композитор фильма Jerry Heil, украинская певица и телеведущая Lida Lee, сыгравшая дебютную роль в ленте.

Первыми поздравить звездных коллег с премьерой пришли актеры, певцы и ведущие. Так, в числе гостей были замечены Дарья Трегубова, Елена Кравец с дочерью, Диана Глостер, Олег Скрипка, Наталья Денисенко, Антонина Хижняк, а также саундпродюсер фильма — певица Jerry Heil.

Картина, созданная при поддержке Государственного агентства Украины по кино, стала дебютной режиссерской работой Валерии Фадеевой.

О чем украинский фильм "Отпуск вслепую" 2025

Современная успешная бизнесвумен (Татьяна Малкова) оказывается в вынужденном отпуске в Карпатах, где встречает военного (Даниэль Салем), который оказался владельцем дома в горах. Неожиданная встреча и совместное проживание под одной крышей становится для героев началом непростых, но одновременно увлекательных испытаний.

Даниэль Салем

Наталья Денисенко, Антонина Хижняк

Тарас Цимбалюк (справа)

Елена Кравец с дочерью

Олег Скрипка

Jerry Heil, Валерия Фадеева

Даша Трегубова

Семен Горов

Татьяна Малкова

Елена Олар

POSITIFF с женой Юлией Сахневич

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