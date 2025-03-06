Оля Цибульская собрала гостей на уютном событии в сердце Киева (фоторепортаж)

На событии были замечены Юлия Шолудько, Светлана Охрименко, Яна Винниченко. Модератором события выступила звездный интервьюер — Мирослава Мандзюк.

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На днях украинская певица Оля Цибульская собрала друзей, ярких гостей на творческую встречу в сердце столицы. На уютном банкете Оли Цибудьской собрались медиа-персоны, известные блоггеры, представители СМИ, меценаты и горячие поклонники творчества знаменитости. Фокус побывал на событии.

Оля Цибульская

В ходе встречи Оля Цибульская пообщалась с гостями, исполнила свои самые известные хиты под аккомпанемент гитары и тепло пообщалась с гостями, рассказав о тяжелом времени начала войны, когда певица не знала судьбу своих родителе, которые пребывали в оккупации и как она спасала свое ментальное здоровье в один из самых сложных моментов жизни.

Мирослава Мандзюк, Оля Цибульская

Во время мероприятия, с целью зарядить женщин энергией и немного научить петь, их ждала музыкальная терапия от преподавательницы по вокалу, коуча "Голоса Страны" 2023 – Наталии Шепеленко.

Оля Цибульская

Во время вечера, Оля Цибульская рассказала о своей книге-терапии "для девочек" — "ЦвіТи: как полюбить ту, что в зеркале", которая поможет бороться за свою личную самооценку и поддерживать любовь к себе в очень разных жизненных ситуациях.

Наталия Шепеленко

Заключительным актом мероприятия стало публичное интервью с Олей Цыбульской и модераторкой события, звездной интервьюеркой и ведущей Мирославой Мандзюк. Для многих гостей открылись по-новому обе участницы дискуссии. Девушки еще долго разговаривали и делились своими впечатлениями от услышанного.

Юлия Шолудько, Анна Малиновская

Светлана Охрименко

Мирослава Мандзюк

Таня Карикова

Яна Винниченко

Юлия Шолудько

Ранее Фокус писал о премьере украинской комедии "Песики" с Лесей Никитюк.