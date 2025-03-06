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Стиль жизни

Оля Цибульская собрала гостей на уютном событии в сердце Киева (фоторепортаж)

Оля Цибульская фото 2025
Оля Цибульская

На событии были замечены Юлия Шолудько, Светлана Охрименко, Яна Винниченко. Модератором события выступила звездный интервьюер — Мирослава Мандзюк.

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На днях украинская певица Оля Цибульская собрала друзей, ярких гостей на творческую встречу в сердце столицы. На уютном банкете Оли Цибудьской собрались медиа-персоны, известные блоггеры, представители СМИ, меценаты и горячие поклонники творчества знаменитости. Фокус побывал на событии.

Оля Цибульская Fullscreen
Оля Цибульская

В ходе встречи Оля Цибульская пообщалась с гостями, исполнила свои самые известные хиты под аккомпанемент гитары и тепло пообщалась с гостями, рассказав о тяжелом времени начала войны, когда певица не знала судьбу своих родителе, которые пребывали в оккупации и как она спасала свое ментальное здоровье в один из самых сложных моментов жизни.

Мирослава Мандзюк, Оля Цибульская Fullscreen
Мирослава Мандзюк, Оля Цибульская

Во время мероприятия, с целью зарядить женщин энергией и немного научить петь, их ждала музыкальная терапия от преподавательницы по вокалу, коуча "Голоса Страны" 2023 – Наталии Шепеленко.

Оля Цибульская Fullscreen
Оля Цибульская

Во время вечера, Оля Цибульская рассказала о своей книге-терапии "для девочек" — "ЦвіТи: как полюбить ту, что в зеркале", которая поможет бороться за свою личную самооценку и поддерживать любовь к себе в очень разных жизненных ситуациях.

Наталия Шепеленко Fullscreen
Наталия Шепеленко
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Заключительным актом мероприятия стало публичное интервью с Олей Цыбульской и модераторкой события, звездной интервьюеркой и ведущей Мирославой Мандзюк. Для многих гостей открылись по-новому обе участницы дискуссии. Девушки еще долго разговаривали и делились своими впечатлениями от услышанного.

Юлия Шолудько, Анна Малиновская Fullscreen
Юлия Шолудько, Анна Малиновская
Светлана Охрименко Fullscreen
Светлана Охрименко
Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Таня Карикова Fullscreen
Таня Карикова
Яна Винниченко Fullscreen
Яна Винниченко
Юлия Шолудько Fullscreen
Юлия Шолудько
Fullscreen

Ранее Фокус писал о премьере украинской комедии "Песики" с Лесей Никитюк.