Леся Никитюк, Ольга Сумская и Надя Дорофеева: как прошла звездная премьера фильма "Песики" (фоторепортаж)

В украинском прокате стартовал один из самых ожидаемых фильмов весны 2025. Ожидаемо, премьера собрала топовых селебрити Украины.

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27 февраля в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась масштабная звездная премьера романтической комедии — "Песики". Мероприятие собрало более 800 гостей, среди которых были культурные деятели, блоггеры, лидеры мнений, представители СМИ и другие приглашенные. Фокус побывал на событии.

Леся Никитюк, Melovin

В центре внимания события была съемочная группа ленты и ее звезды: режиссер фильма Алексей Есаков, продюсер Анна Елисеева, исполнительница главной роли Леся Никитюк, а также ее партнеры по экрану: Тарас Цымбалюк, Артур Логай, Дмитрий Сова, Артемий Егоров, Кирилл Ганин.

Слава Соломко, Леся Никитюк, Ольга Сумская

В числе звездных гостей были замечены: DOROFEEVA и Миша Кацурин, Александр Педан, Маша Кондратенко, Даша Трегубова, ROXOLANA, MELOVIN, Катя Сильченко, Елена Усенко, Вова Борисенко, Анна Астровская, Злата Огневич, Michelle Andrade и Ostrovskyi, Игорь Донских.

Александр Педан, Леся Никитюк, Тарас Цимбалюк

Melovin

Кирилл Тимошенко с женой Аленой

Катя Сильченко

Мирослава Мандзюк

Оксана Гутцайт

Анна Малиновская

Таня Карикова

Повар Данил

Анна Саливанчук

Анна Луценко

Лидия Новоселецкая

Лала Цукерман

Леся Никитюк

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