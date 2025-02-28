Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Леся Никитюк, Ольга Сумская и Надя Дорофеева: как прошла звездная премьера фильма "Песики" (фоторепортаж)

Миша Кацурин, Надя Дорофеева фото 2025
Миша Кацурин, Надя Дорофеева

В украинском прокате стартовал один из самых ожидаемых фильмов весны 2025. Ожидаемо, премьера собрала топовых селебрити Украины.

Related video

27 февраля в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась масштабная звездная премьера романтической комедии — "Песики". Мероприятие собрало более 800 гостей, среди которых были культурные деятели, блоггеры, лидеры мнений, представители СМИ и другие приглашенные. Фокус побывал на событии.

Леся Никитюк, Melovin Fullscreen
Леся Никитюк, Melovin

В центре внимания события была съемочная группа ленты и ее звезды: режиссер фильма Алексей Есаков, продюсер Анна Елисеева, исполнительница главной роли Леся Никитюк, а также ее партнеры по экрану: Тарас Цымбалюк, Артур Логай, Дмитрий Сова, Артемий Егоров, Кирилл Ганин.

Слава Соломко, Леся Никитюк, Ольга Сумская Fullscreen
Слава Соломко, Леся Никитюк, Ольга Сумская

В числе звездных гостей были замечены: DOROFEEVA и Миша Кацурин, Александр Педан, Маша Кондратенко, Даша Трегубова, ROXOLANA, MELOVIN, Катя Сильченко, Елена Усенко, Вова Борисенко, Анна Астровская, Злата Огневич, Michelle Andrade и Ostrovskyi, Игорь Донских.

Александр Педан, Леся Никитюк, Тарас Цимбалюк Fullscreen
Александр Педан, Леся Никитюк, Тарас Цимбалюк
Fullscreen
Melovin Fullscreen
Melovin
Кирилл Тимошенко с женой Аленой Fullscreen
Кирилл Тимошенко с женой Аленой
Катя Сильченко Fullscreen
Катя Сильченко
Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Оксана Гутцайт Fullscreen
Оксана Гутцайт
Анна Малиновская Fullscreen
Анна Малиновская
Таня Карикова Fullscreen
Таня Карикова
Повар Данил Fullscreen
Повар Данил
Анна Саливанчук Fullscreen
Анна Саливанчук
Анна Луценко Fullscreen
Анна Луценко
Лидия Новоселецкая Fullscreen
Лидия Новоселецкая
Лала Цукерман Fullscreen
Лала Цукерман
Леся Никитюк Fullscreen
Леся Никитюк
Fullscreen

Ранее Фокус писал о церемонии открытия "Cinema fo Victory".