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Стиль жизни

Jerry Heil и Евгений Хмара открыли фестиваль "CINEMA FOR VICTORY" в Украинском доме (фоторепортаж)

Евгений Хмара
Евгений Хмара

Гости второй церемонии открытия Ukrainian National Film Festival "Cinema fo Victory".

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25 февраля в национальном центре "Украинский дом" в Киеве, при поддержке Президента Украины, состоялась торжественная церемония открытия Ukrainian National Film Festival "Cinema for Victory". Фокус побывал на событии.

Jerry Heil Fullscreen
Jerry Heil

Фестиваль инициирован Госкино Украины и основан ОО "УКРКИНОФЕСТ", Международным кинофестивалем "Молодость", Одесской киностудией Проект призван зафиксировать память о событиях, разрушить пропаганду и донести до мира правду.

Торжественная церемония, ведущими которой выступили Людмила Барбир и Геннадий Попенко, началась музыкальным перформансом певицы Jerry Heil с песней "#МРИЯ" в сопровождении Национального президентского оркестра.

Геннадий Попенко, Людмила Бабир Fullscreen
Геннадий Попенко, Людмила Бабир

С приветственным словом выступила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Елена Ковальская. Она передала гостям события поздравления от Президента Украины Владимира Зеленского.

Елена Кавальская Fullscreen
Елена Кавальская

Эстафету вступительного слова перехватил Николай Точицкий, министр культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Николай Точицкий

Среди почетных гостей оказался особый человек – общественный деятель, правозащитник, глава Одесской региональной ассоциации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман.

Роман Шварцман Fullscreen
Роман Шварцман

Сопредседатель жюри Бернар-Анри Леви отметил важность кинематографа как мощного оружия против несправедливости и высоко оценил украинских художников, оставив камеры в защиту своей Родины.

Бернар-Анри Леви в украине фото Fullscreen
Бернар-Анри Леви
Семен Горов Fullscreen
Семен Горов
Евгений Хмара фото 2025 Fullscreen
Евгений Хмара
Олимпия Вайтмусташ Fullscreen
Олимпия Вайтмусташ
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Ольга Цибульская
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