Jerry Heil и Евгений Хмара открыли фестиваль "CINEMA FOR VICTORY" в Украинском доме (фоторепортаж)
Гости второй церемонии открытия Ukrainian National Film Festival "Cinema fo Victory".
25 февраля в национальном центре "Украинский дом" в Киеве, при поддержке Президента Украины, состоялась торжественная церемония открытия Ukrainian National Film Festival "Cinema for Victory". Фокус побывал на событии.
Фестиваль инициирован Госкино Украины и основан ОО "УКРКИНОФЕСТ", Международным кинофестивалем "Молодость", Одесской киностудией Проект призван зафиксировать память о событиях, разрушить пропаганду и донести до мира правду.
Торжественная церемония, ведущими которой выступили Людмила Барбир и Геннадий Попенко, началась музыкальным перформансом певицы Jerry Heil с песней "#МРИЯ" в сопровождении Национального президентского оркестра.
С приветственным словом выступила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Елена Ковальская. Она передала гостям события поздравления от Президента Украины Владимира Зеленского.
Эстафету вступительного слова перехватил Николай Точицкий, министр культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Среди почетных гостей оказался особый человек – общественный деятель, правозащитник, глава Одесской региональной ассоциации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман.
Сопредседатель жюри Бернар-Анри Леви отметил важность кинематографа как мощного оружия против несправедливости и высоко оценил украинских художников, оставив камеры в защиту своей Родины.
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