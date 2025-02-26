Jerry Heil и Евгений Хмара открыли фестиваль "CINEMA FOR VICTORY" в Украинском доме (фоторепортаж)

Гости второй церемонии открытия Ukrainian National Film Festival "Cinema fo Victory".

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25 февраля в национальном центре "Украинский дом" в Киеве, при поддержке Президента Украины, состоялась торжественная церемония открытия Ukrainian National Film Festival "Cinema for Victory". Фокус побывал на событии.

Jerry Heil

Фестиваль инициирован Госкино Украины и основан ОО "УКРКИНОФЕСТ", Международным кинофестивалем "Молодость", Одесской киностудией Проект призван зафиксировать память о событиях, разрушить пропаганду и донести до мира правду.

Торжественная церемония, ведущими которой выступили Людмила Барбир и Геннадий Попенко, началась музыкальным перформансом певицы Jerry Heil с песней "#МРИЯ" в сопровождении Национального президентского оркестра.

Геннадий Попенко, Людмила Бабир

С приветственным словом выступила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Елена Ковальская. Она передала гостям события поздравления от Президента Украины Владимира Зеленского.

Елена Кавальская

Эстафету вступительного слова перехватил Николай Точицкий, министр культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Николай Точицкий

Среди почетных гостей оказался особый человек – общественный деятель, правозащитник, глава Одесской региональной ассоциации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман.

Роман Шварцман

Сопредседатель жюри Бернар-Анри Леви отметил важность кинематографа как мощного оружия против несправедливости и высоко оценил украинских художников, оставив камеры в защиту своей Родины.

Бернар-Анри Леви

Семен Горов

Евгений Хмара

Олимпия Вайтмусташ

Ольга Цибульская

Андрей Ногин

Бо Тенберг

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