"Игра в декаданс": как прошло самое красивое событие Ukrainian Fashion Week в феврале 2025 (фоторепортаж)
Событие, состоявшееся в рамках UFW FW"25-26 собрал всю украинскую модную столицу.
Одним из финальных событий Ukrainian Fashion Week FW’25-26 стал театральное представление-презентация коллекции Noir дизайнера Юлии Ярмолюк (J'ammeme), состоявшееся в киевском театре "Сузiр'я". Театральное иммесивное представление создано актером Виталием Ажновым. Событие объединило моду, театральное повествование и живую музыку. Фокус побывал на событии.
Актеры и модели создавали театральное представление на сцене.и смешиваясь с гостями. Событие собрало весь модный Киев в здании старинного театра в центре столицы. Среди гостей были замечены: Юлиана Дементьева, Соня Плакидюк, Светлана Готочкина, Яна Стрельцова, Алена Прист, Юлия Ермолаева, Ирина Адонина, Таня Карикова, Ирина Татаренко, Соня Забуга и многие другие.
Ранее Фокус писал о презентации четвертого альбома Monatik.