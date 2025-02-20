"Игра в декаданс": как прошло самое красивое событие Ukrainian Fashion Week в феврале 2025 (фоторепортаж)

Событие, состоявшееся в рамках UFW FW"25-26 собрал всю украинскую модную столицу.

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Одним из финальных событий Ukrainian Fashion Week FW’25-26 стал театральное представление-презентация коллекции Noir дизайнера Юлии Ярмолюк (J'ammeme), состоявшееся в киевском театре "Сузiр'я". Театральное иммесивное представление создано актером Виталием Ажновым. Событие объединило моду, театральное повествование и живую музыку. Фокус побывал на событии.

Юлия Ярмолюк, Виталий Ажнов

Актеры и модели создавали театральное представление на сцене.и смешиваясь с гостями. Событие собрало весь модный Киев в здании старинного театра в центре столицы. Среди гостей были замечены: Юлиана Дементьева, Соня Плакидюк, Светлана Готочкина, Яна Стрельцова, Алена Прист, Юлия Ермолаева, Ирина Адонина, Таня Карикова, Ирина Татаренко, Соня Забуга и многие другие.

Юлия Ярмолюк

Андрей Моськин

Сергей Мельник

Мария Яслинская

Юлия Ермолаева

Юлия Ярмолюк, Ксения Виноградова

Таня Карикова

Ирина Татаренко

Светлана Кравченко

Валерия Лакома

Лидия Новоселецкая

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