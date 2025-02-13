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Стиль жизни

Монатик презентовал новый альбом в Киеве: кто из звезд был на событии (фоторепортаж)

Презентация альбома Monatik 2025 фото
Дмитрий Монатик

Четвертый по счету альбом MONATIK презентовал возле Верховной Рады — в КВЦ "Парковый". Среди гостей Фокус заметил Дмитрия Гордона, Олю Полякову, Дмитрия Кулебу, Евгения Кошевого, Евгения Кошевого и многих других.

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11 февраля 2025 года, в КВЦ "Парковый" украинский певец MONATIK представил четвертый сольный альбом "Вечно танцующий человек". Первый концерт серии выступлений "I.V." состоялся на паркинге КВЦ "Парковый" в необычной атмосфере, объединившей музыку, искусство и многочисленных звездных гостей, которые пришли поздравить коллегу первыми. Фокус побывал на событии.

Monatik 2025 фото Fullscreen
MONATIK

Гости презентации и представители СМИ стали первыми, кто услышал в живую песни нового четвертого альбома. Эффектное музыкально-световое шоу включало хореографические постановки бэк-вокалисток, в то время, как программа была выстроена по принципу мюзикла-экскурсии.

MONATIK Fullscreen
MONATIK
MONATIK Fullscreen
MONATIK

Среди гостей события были замечены: Jamala, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Александр Педан, Владимир Дантес, Дмитрий Гордон, Руслан Багинский, Саша Зарицкая (группа KAZKA), группа Tvorchi, Алексей Дурнев, Даша Квиткова, Неля Шовкопляс, Катя Царик, Алексей Гончаренко, Олимпия Вайтмусташ, Соня Плакидюк,Евгений Кошевой, Артур Кулаковский, Наталья Гарипова, Катя Осадчая, Ярослава Гресь, Павел Вржещ, Оксана Шаповалова, TAYANNA, POSITIFF, Pianoбой (Дмитрий Шуров), Валерия Гузема, Ольга Слонь, Сергей Перман, Иванна Никонова и многие другие.

Оля Полякова фото 2025 Fullscreen
Оля Полякова
Кирилл Тимошенко жена фото 2025 Fullscreen
Кирилл Тимошенко с женой Аленой
Дмитрий Кулеба Fullscreen
Дмитрий Кулеба
Евгений Кошевой жена фото 2025 Fullscreen
Евгений Кошевой с семьей
Дмитрий Гордон Fullscreen
Дмитрий Гордон
группа Tvorchi фото 2025 Fullscreen
Группа Tvorchi
Наталья Могилевская Fullscreen
Наталья Могилевская
Джамала Fullscreen
Джамала
Катя Осадчая Fullscreen
Катя Осадчая
Pianoboy Fullscreen
Pianoboy
Руслан Багинский Fullscreen
Руслан Багинский

Ранее Фокус писал о звездной премьере фильма "Партенопа".