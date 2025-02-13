Монатик презентовал новый альбом в Киеве: кто из звезд был на событии (фоторепортаж)

Четвертый по счету альбом MONATIK презентовал возле Верховной Рады — в КВЦ "Парковый". Среди гостей Фокус заметил Дмитрия Гордона, Олю Полякову, Дмитрия Кулебу, Евгения Кошевого, Евгения Кошевого и многих других.

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11 февраля 2025 года, в КВЦ "Парковый" украинский певец MONATIK представил четвертый сольный альбом "Вечно танцующий человек". Первый концерт серии выступлений "I.V." состоялся на паркинге КВЦ "Парковый" в необычной атмосфере, объединившей музыку, искусство и многочисленных звездных гостей, которые пришли поздравить коллегу первыми. Фокус побывал на событии.

MONATIK

Гости презентации и представители СМИ стали первыми, кто услышал в живую песни нового четвертого альбома. Эффектное музыкально-световое шоу включало хореографические постановки бэк-вокалисток, в то время, как программа была выстроена по принципу мюзикла-экскурсии.

MONATIK

MONATIK

Среди гостей события были замечены: Jamala, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Александр Педан, Владимир Дантес, Дмитрий Гордон, Руслан Багинский, Саша Зарицкая (группа KAZKA), группа Tvorchi, Алексей Дурнев, Даша Квиткова, Неля Шовкопляс, Катя Царик, Алексей Гончаренко, Олимпия Вайтмусташ, Соня Плакидюк,Евгений Кошевой, Артур Кулаковский, Наталья Гарипова, Катя Осадчая, Ярослава Гресь, Павел Вржещ, Оксана Шаповалова, TAYANNA, POSITIFF, Pianoбой (Дмитрий Шуров), Валерия Гузема, Ольга Слонь, Сергей Перман, Иванна Никонова и многие другие.

Оля Полякова

Кирилл Тимошенко с женой Аленой

Дмитрий Кулеба

Евгений Кошевой с семьей

Дмитрий Гордон

Группа Tvorchi

Наталья Могилевская

Джамала

Катя Осадчая

Pianoboy

Руслан Багинский

Ранее Фокус писал о звездной премьере фильма "Партенопа".