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Стиль жизни

Даша Трегубова и Мирослава Мандзюк появились на премьере фильма "Партенопа" в Киеве (фоторепортаж)

Премьера фильм Партенопа в Киеве фото
Фото: Greenlight | Даша Трегубова

В украинских кинотеатрах стартовал показ одного из наиболее ожидаемых фильмов февраля 2025. Кто из знаменитостей побывал на событии.

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4 февраля 2025 года в ТРЦ "Гулливер" состоялась премьера фильма итальянского режиссера Паоло Соррентино. Первыми картину оценили знаменитости, медийные личности и журналисты. В числе звездных гостей были замечены Даша Трегубова, Мирослава Мандзюк, Олимпия Вайтмусташ, Анна Малиновская и многие другие. Фокус побывал на событии.

Олимпия Вайтмусташ фото 2025 Fullscreen
Олимпия Вайтмусташ

О чем фильм "Партенопа" 2024

В Неаполе разворачивается история жизни Партенопы, с рождения до зрелости. Это откровенное исследование создателей картины постоянного стремления к свободе и проявлению во всех ее многогранных проявлениях — от созидательных до деструктивных.

В картине присутствуют многочисленные съемки на натуре, фильм буквально изобилует яркими видами Капри

Партенопа окружена живыми, ироничными людьми и удивительными душами, которые вместе с ней становятся ретрансляторами идей нескольких эпох и погружаются в изучение самих себя и любви к жизни. К слову, одну из ролей в картине сыграл Гэри Олдман!

Миролслава Мандзюк фото 2025 Fullscreen
Миролслава Мандзюк
Даша Трегубова фото 2025 Fullscreen
Даша Трегубова
Анна Малиновская Fullscreen
Анна Малиновская
Макс Киреев Fullscreen
Макс Киреев
Лилу фото 2025 Fullscreen
Лилу
Таня Карикова Fullscreen
Таня Карикова

Ранее Фокус публиковал фоторепортаж с премьеры "Хорошая плохая девочка".