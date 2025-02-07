Даша Трегубова и Мирослава Мандзюк появились на премьере фильма "Партенопа" в Киеве (фоторепортаж)

В украинских кинотеатрах стартовал показ одного из наиболее ожидаемых фильмов февраля 2025. Кто из знаменитостей побывал на событии.

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4 февраля 2025 года в ТРЦ "Гулливер" состоялась премьера фильма итальянского режиссера Паоло Соррентино. Первыми картину оценили знаменитости, медийные личности и журналисты. В числе звездных гостей были замечены Даша Трегубова, Мирослава Мандзюк, Олимпия Вайтмусташ, Анна Малиновская и многие другие. Фокус побывал на событии.

Олимпия Вайтмусташ

О чем фильм "Партенопа" 2024

В Неаполе разворачивается история жизни Партенопы, с рождения до зрелости. Это откровенное исследование создателей картины постоянного стремления к свободе и проявлению во всех ее многогранных проявлениях — от созидательных до деструктивных.

В картине присутствуют многочисленные съемки на натуре, фильм буквально изобилует яркими видами Капри

Партенопа окружена живыми, ироничными людьми и удивительными душами, которые вместе с ней становятся ретрансляторами идей нескольких эпох и погружаются в изучение самих себя и любви к жизни. К слову, одну из ролей в картине сыграл Гэри Олдман!

Миролслава Мандзюк

Даша Трегубова

Анна Малиновская

Макс Киреев

Лилу

Таня Карикова

Ранее Фокус публиковал фоторепортаж с премьеры "Хорошая плохая девочка".