Очаровательная комедия с Лесей Никитюк: рецензия на украинский фильм "Песики"

Магические превращения, добрый юмор и большая любовь. Каким получился новый комедийный фильм, в котором сыграли Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк и другие украинские знаменитости.

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В украинских кинотеатрах начался показ самой ожидаемой украинской комедии весны 2025 – фильма "Песики" с ведущей и, теперь уже актрисой Лесей Никитюк в главной роли. Звездный актерский состав дополнили Ольга Сумская и Тарас Цимбалюк. Фокус одним из первых посмотрел украинскую романтическую комедию и рассказывает о ней с симпатией.

Официальный трейлер фильма "Песики" с Лесей Никитюк

О чем фильм "Песики" 2025 с Лесей Никитюк

Итак, жила и взрослела обычная украинская девочка Яна (Леся Никитюк) из города Хмельницкий в самой обычной украинской семье, каких миллионы: с мамой (Ольга Сумская) и чередой отчимов, которые бессмысленно сменяли друг друга на "должности" папы для Яны.

Ожидаемо, что девочка выросла и стала настоящим магнитом для издержек в личной жизни: проблемы с привязанностью, неприязнь к мужчинам, нездоровый эгоизм, эгоцентризм, неумение выстраивать долгосрочные отношения. В общем, жила Яна до своих 35 лет с классическим набором сложностей многих современных женщин, которым довелось расти и развиваться в нестабильных семьях постсоветского образца.

Такая картина имела место в ее жизни до того, как Яна загадала желание о стабильной привязанности на свое 35-летие. С этого момента все сексуальные контакты главной героини превращались в собак разных пород и, конечно же, оставались с Яной в ее квартире (куда же им было еще деваться).

И, пожалуй, ничто бы уже не спасло ни Яну, ни ее потенциальных ухажеров от неминуемого…, черт знает, чего, если бы не искреннее романтическое увлечение главной героини, переросшее в любовь.

Между строк о важном и о длинных ногах Леси Никитюк

Если говорить честно и не кривить душой, то украинскому кинематографу чуть ли не впервые удался качественный ромком для большого экрана: без гротеска, сортирного юмора, странноватых персонажей, хаотичного применения оскорбительных клише об украинцах и диалогов, словно написанных на коленке в душной очереди к директору ЖЭКа.

Зрителям наконец предложили милое сентиментальное кино с добрым юмором, дискуссией на актуальную в обществе тему, хорошо продуманными репликами, качественно прописанными персонажами и естественным позитивным вайбом.

Да и дебютная роль Леси Никитюк – грубоватой карьеристки, разочаровавшейся в личной жизни, – очень хорошо удалась телеведущей. Она органично вписалась и в контекст повествования, и в интерьеры картины, и в гардероб своей героини, и в забавные сюжетные повороты, на которых ее не заносило.

Она успешно воплотила на экране искреннюю, слегка неуклюжую, красотку, вся жизнь которой — это работа и карьерные достижения, а мужчины в ней — не более, чем антуражное дополнение, не обязательное к присутствию.

К слову, даже нарочитая демонстрация в каждой сцене красивых ног главной героини, подчеркнутых почти отсутствующими юбками, не вызывает ощущения неуместности, а, скорее, акцентирует внимание зрителей на распространенном у многих женщин стремлении "привлекать, чтобы отвергать", которое также удачно вписывается в характер героини Никитюк.

Актерский состав тоже порадует зрителей. Ольга Сумская в роли мамы с неудачами в личной жизни, Тарас Цимбалюк, которому довелось сыграть первого в серии превращений любовника главной героини (спойлер: он превратился в собаку по кличке Тарас).

Одним словом, украинские кинематографисты сняли для своих соотечественников и, будем надеяться, не только, симпатичное весеннее кино для досуга на выходных, яркого девичника, да и вообще для весеннего настроения, которого нам всем часто не хватает уже несколько лет.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм по Стивену Кингу — "Обезьяна".