Слишком забавный Стивен Кинг, или Все умрут, но весело: рецензия на фильм "Обезьяна"

Рассказываем, каким получился новым фильм, созданный по мотивам рассказа Стивена Кинга.

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В украинских кинотеатрах стартует новая лента по мотивам произведений Стивена Кинга – "Обезьяна". Необычное прочтение классика или, сказать вернее, – слишком вольная интерпретация. Фокус уже оценил картину и делится впечатлениями.

О чем фильм "Обезьяна" 2025

Трейлер к фильму "Обезьяна" 2025

Время, по духу – 1980-е или начало 90-х. Два брата-близнеца получают в наследство от бросившего их отца (по слухам, летчика) очень странную игрушечную обезьяну, которая бьет в барабан, когда ее заводишь. Ее невозможно уничтожить, когда ее рубишь на куски, из нее вытекает кровь, а все, кто рядом, очень быстро и страшно умирают, стоит "игрушке" опустить палочку на барабан.

Сначала умирает их няня, затем – мама. И даже попытка избавиться от этой напасти навсегда, сбросив обезьяну в глубокий колодец, не спасает ситуацию: смертоносная игрушка возвращается к своим горе-владельцам через много лет. Теперь демон в обезьяне еще злее и требует еще более масштабных и многочисленных смертей.

Завязка и сюжет – в стиле Стивена Кинга, безусловно, но сюжет попал в руки сценаристу и режиссеру Осгуду Перкинсу ("Длинноногие"). Его отец, актер Энтони Перкинс, умер от СПИДа, когда Осгуду было 18, а затем его мать, актриса и модель Берри Беренсон, погибла во время терактов 11 сентября. Она была среди пассажиров одного из уничтоженных террористами самолетов, направленного в башню ВТЦ. Теперь Осгуд снимает кровавые фильмы ужасов, параллельно зло посмеиваясь над этим самым ужасом и даже унижая саму смерть своей гротескной интерпретацией.

Фильм "Обезьяна" – это ода бессмысленной и стремительной смерти, которая может найти любого в самый неожиданный момент. Он, словно бледный конь, следует за каждым, и как бы люди ни сопротивлялись перспективе конца — он неизбежен.

В фильме Осгуда умирают все и везде, причем самым странным, жестоким, нелепым, нереалистичным и даже смешным способом. Напряжение и страх уступают место иронии и гротеску. На глазах зрителей смерть теряет свой масштаб и превращается в бытовое событие, почти не требующее внимания. Иногда складывается впечатление, что смотришь какую-то из частей "Дедпула", иногда – что Стивена Кинга снимает Крис Коламбус, а обезьянка – просто специалист по созданию хитроумных капканов, прямо как парень из "Один дома".

Нахальный юмор и сцены смерти сродни мультяшным разборкам — вот что нам преподнес Осгуд Перкинс под видом жанрового разнообразия.

Кому понравится фильм, так это зрителям, совсем не знакомым с творчеством Стивена Кинга. Потому что в случае с этой лентой выходит, что над Кингом немного посмеиваются. И да, поклонники писателя будут не в восторге: это не самое достоверное прочтение. Хотя, как известно, можно вдаваться в долгие рассуждения на тему того, что хотел сказать автор, которые, как всегда, уткнутся в картину мира каждого отдельно.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки".