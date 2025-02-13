И снова "Бриджит Джонс": какой получилась четвертая часть комедии с Рене Зеллвегер

Долгожданное возвращение одной из лучших британских романтических комедий аккурат под праздник Дня святого Валентина 2025. Рассказываем, что получилось из новой части самой вольной интерпретации романа Джейн Остин.

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В украинских кинотеатрах стартует показ самого романтического и, безусловно, самого любимого ромкома "для девочек" – "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" или "Бриджит Джонс 4".

Трейлер к фильму "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" 2025

К слову, мало, кто знает, что "Дневник Бриджит Джонс" — это вольная интерпретация "Гордости и предубеждения" Джейн Остин, созданный Хелен Филдинг в середине 90-х годов. Сюжет получился настолько самобытным, что от оригинала в нем осталось только несколько "пасхалок" в виде мистера Дарси и еще парочки моментов.

Если коротко о премьере: фойе кинотеатра не было таким розовым со дня премьеры фильма "Барби". Подробнее – сейчас расскажем. Фокус, конечно же, посмотрел картину одним из первых.

О чем фильм "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" 2025

Итак! Бриджит Джонс уже за 50, Марк Дарси (Колин Ферт) погиб во время благотворительной миссии в Судане четыре года назад, оставив своей милой и слегка неуклюжей жене двух прелестных малышей и бесконечную тоску по совместной счастливой жизни. Бриджит все время видит своего мужа в доме, разговаривает с ним и советуется: она не может отпустить Марка Дарси и совершенно перестала вылезать из пижамы. Даже на улицу она выходит только в ней.

Бриджит больше не ходит в бары со своими друзьями. Теперь они приезжают к ней домой прежней компанией, когда желают увидеться и поддержать ее в ее неутолимой тоске.

Казалось бы, начало настолько грустное, что уже ничто не способно исправить положение, но создатели фильма вернули Бриджит не только на работу (она – снова продюсер на телевидении), но и познакомили ее с парнем-студентом, с которым ей предстоит пережить много волнительных моментов. Но, конечно, Бриджит Джонс выйдет замуж совсем за другого человека, во многом похожего на мистера Дарси.

В окружении Бриджит все так же маячит Дэниел Кливер (Хью Грант). И да, теперь Гранту не отделаться от образа престарелого маньяка из "Еретика".

Дэниел стал хорошим другом Бриджит и даже иногда сидит с ее детьми в качестве няни и учит ее сына смешивать коктейль "похотливая шлюха". Он уже немолод, у него проблемы с сердцем, но он все еще рефлексирует замашками заядлого бабника. Его родной сын живет в Италии с мамой, и в последний раз он видел его в двухлетнем возрасте.

А еще мы снова встречаемся с героиней Эммы Томпсон – врачом-гинекологом (к слову, это явная отсылка к оригинальной "Гордости и предубеждению", где играла Томпсон).

Встреча старых друзей

Конечно же, ожидать от повторения того же восторга, что мы испытали от оригинала, по определению не стоит. Все та же формула "одна женщина и двое мужчин", несколько друзей, заменяющих главной героине семью, воздушная неуклюжесть Бриджит, добавляющая легкости и обаяния всему повествованию.

Да, иногда ловишь себя на мысли, что шутки слегка повторяются и ужимки 50-летней Бриджит иногда смотрятся странно, ведь то, что хорошо в 30, – не всегда уместно в 50. Но, откровенно говоря, это все мелочи.

Скорее всего, фильм создан для того, чтобы собрать зрителей на встречу со "старыми друзьями". В атмосферу и вайб, которых больше нет в современном мире, ведь оригинал "Дневника Бриджит Джонс" был создан почти 30 лет назад — во времена, когда люди покупали книги, курили в общественных местах обычные сигареты, открыто шутили обо всем на свете, а бабник был не вымирающим видом мужчин, а кем-то вроде образца мускулинности для других "самцов".

С того времени слишком много воды утекло, и теперь беззаботные в смысле атмосферы веселья на Западе 1990-е вызывают настоящую ностальгию и желание соприкоснуться с эпохой отсутствия ограничений.

Так вот, "Бриджит Джонс 4" напоминает зрителям об атмосфере того времени, переносит в более спокойный для психики период истории и дает мозгу передохнуть от слишком насыщенных событий в мировой политике.

Это хороший повод собраться с подругами на фильм и, конечно же, надеть розовый, который обычно висит в шкафу без дела.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Компаньон".