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Стиль жизни

И снова "Бриджит Джонс": какой получилась четвертая часть комедии с Рене Зеллвегер

Бриджит Джонс 4 отзыв, рецензия видео
Фото: B&H | Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки

Долгожданное возвращение одной из лучших британских романтических комедий аккурат под праздник Дня святого Валентина 2025. Рассказываем, что получилось из новой части самой вольной интерпретации романа Джейн Остин.

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В украинских кинотеатрах стартует показ самого романтического и, безусловно, самого любимого ромкома "для девочек" – "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" или "Бриджит Джонс 4".

Трейлер к фильму "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" 2025

К слову, мало, кто знает, что "Дневник Бриджит Джонс" — это вольная интерпретация "Гордости и предубеждения" Джейн Остин, созданный Хелен Филдинг в середине 90-х годов. Сюжет получился настолько самобытным, что от оригинала в нем осталось только несколько "пасхалок" в виде мистера Дарси и еще парочки моментов.

Если коротко о премьере: фойе кинотеатра не было таким розовым со дня премьеры фильма "Барби". Подробнее – сейчас расскажем. Фокус, конечно же, посмотрел картину одним из первых.

О чем фильм "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" 2025

Итак! Бриджит Джонс уже за 50, Марк Дарси (Колин Ферт) погиб во время благотворительной миссии в Судане четыре года назад, оставив своей милой и слегка неуклюжей жене двух прелестных малышей и бесконечную тоску по совместной счастливой жизни. Бриджит все время видит своего мужа в доме, разговаривает с ним и советуется: она не может отпустить Марка Дарси и совершенно перестала вылезать из пижамы. Даже на улицу она выходит только в ней.

Бриджит больше не ходит в бары со своими друзьями. Теперь они приезжают к ней домой прежней компанией, когда желают увидеться и поддержать ее в ее неутолимой тоске.

Казалось бы, начало настолько грустное, что уже ничто не способно исправить положение, но создатели фильма вернули Бриджит не только на работу (она – снова продюсер на телевидении), но и познакомили ее с парнем-студентом, с которым ей предстоит пережить много волнительных моментов. Но, конечно, Бриджит Джонс выйдет замуж совсем за другого человека, во многом похожего на мистера Дарси.

В окружении Бриджит все так же маячит Дэниел Кливер (Хью Грант). И да, теперь Гранту не отделаться от образа престарелого маньяка из "Еретика".

Дэниел стал хорошим другом Бриджит и даже иногда сидит с ее детьми в качестве няни и учит ее сына смешивать коктейль "похотливая шлюха". Он уже немолод, у него проблемы с сердцем, но он все еще рефлексирует замашками заядлого бабника. Его родной сын живет в Италии с мамой, и в последний раз он видел его в двухлетнем возрасте.

А еще мы снова встречаемся с героиней Эммы Томпсон – врачом-гинекологом (к слову, это явная отсылка к оригинальной "Гордости и предубеждению", где играла Томпсон).

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Встреча старых друзей

Конечно же, ожидать от повторения того же восторга, что мы испытали от оригинала, по определению не стоит. Все та же формула "одна женщина и двое мужчин", несколько друзей, заменяющих главной героине семью, воздушная неуклюжесть Бриджит, добавляющая легкости и обаяния всему повествованию.

Да, иногда ловишь себя на мысли, что шутки слегка повторяются и ужимки 50-летней Бриджит иногда смотрятся странно, ведь то, что хорошо в 30, – не всегда уместно в 50. Но, откровенно говоря, это все мелочи.

Скорее всего, фильм создан для того, чтобы собрать зрителей на встречу со "старыми друзьями". В атмосферу и вайб, которых больше нет в современном мире, ведь оригинал "Дневника Бриджит Джонс" был создан почти 30 лет назад — во времена, когда люди покупали книги, курили в общественных местах обычные сигареты, открыто шутили обо всем на свете, а бабник был не вымирающим видом мужчин, а кем-то вроде образца мускулинности для других "самцов".

С того времени слишком много воды утекло, и теперь беззаботные в смысле атмосферы веселья на Западе 1990-е вызывают настоящую ностальгию и желание соприкоснуться с эпохой отсутствия ограничений.

Так вот, "Бриджит Джонс 4" напоминает зрителям об атмосфере того времени, переносит в более спокойный для психики период истории и дает мозгу передохнуть от слишком насыщенных событий в мировой политике.

Это хороший повод собраться с подругами на фильм и, конечно же, надеть розовый, который обычно висит в шкафу без дела.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Компаньон".