Секс с роботом, жизнь с человеком. Какие этические вопросы поднимает фильм "Компаньон"

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В украинских кинотеатрах стартовал фантастический триллер с Софи Тэтчер ("Максин", "Еретик") и Джеком Куэйдом ("Пацаны") в главных ролях.

По сути, это еще одна фантазия на тему жизни с ИИ в паритетных отношениях. Но как обычно, в ситуациях с лентами об искусственном интеллекте, встают вопросы этики и, как раз, того самого паритета. Возможно ли существование на равных набора стройных, близким человеческим алгоритмов и человека со всеми его, мягко говоря, порочными несовершенствами?

О чем фантастический фильм "Компаньон" 2025

История начинается с милой поездки влюбленной пары в загородное поместье некого русского по имени Сергей…

Нет, не так. История начинается с романтического знакомства девушки Айрис и молодого человека Джоша в супермаркете. Он неуклюже рассыпает апельсины, они оба смеются и влюбляются. С тех пор они вместе. А потом уже случилась поездка в загородный особняк Сергея по приглашению подруги Джоша — Кэт.

События принимают трагический оборот, когда Айрис в целях самозащиты убывает Сергея, который попытался ее изнасиловать. И тут выясняется, что Айрис — робот-компаньон, с которым можно имитировать романтические отношения и заниматься сексом. А вообще, им можно управлять со смартфона, прямо как умным домом, в котором можно набрать ванну воды или включить стиральную машину, прямо из автомобиля по пути домой.

Так, программа в гаджете предлагает выбрать "спутнику" или "спутнице" цвет глаз, тембр голоса, уровень интеллекта и даже темперамент. Воспоминания Айрис о ее романтическом знакомстве с Джошем — всего лишь еще одна программа, которую. можно выбрать из обширного каталога сценариев знакомств, предложенных компанией-разработчиком роботов.

Такой андроид не способен врать своему хозяину, его память в любой момент, можно сбросить до заводских настроек, обнулив воспоминания. То есть, обладатель бота получает абсолютную власть над существом, почти не отличимым от человека. Правда, создатели картины наделили бота чувствительностью к душевной и физической боли, а также, эмоциональным интеллектом, упразднив тем самым, единственное этическое различие между настоящим человеком и его искусственным повторением.

Сценаристы картины, намеренно или нет, подняли целый пласт этический вопросов, созревших вокруг сосуществования роботов и людей, которое не за горами. Может ли ИИ стать личностью, а не только носителем идеально слаженных алгоритмов? Возможен ли паритет в отношениях, в которых один полностью во власти другого, а если нет — к чему это приведет? Уместна ли абсолютная власть человеческого существа над роботом, если он будет способен чувствовать? Как контролировать вседозволенность со стороны человека в условиях абсолютной власти на уровне личных отношений? И главный вопрос: как долго предстоит "умнеть" ИИ, до момента, когда он начнет мстить человеку за его пороки?

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Сент-Экзюпери".