Нечеловеческая отвага в ледяной пустыне: рецензия на фильм "Сент-Экзюпери"

Создатели фильма "Три мушкетера" представили свое прочтение биографической истории Антуана де Сент-Экзюпери, в которой есть место настоящей дружбе, нечеловеческой отваге, человеческому гению и большой надежде.

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В Украине стартовал показ биографической драмы "Сент-Экзепюри" режиссера Пабло Агуэро ("Три мушкетера") с Луи Гаррелем и Венсаном Касселем в главных ролях. Фокус посмотрел фильм одним из первых и делится впечатлениями.

О чем фильм "Сент-Экзюпери" 2024

Создатели биографической ленты переносят зрителей в центр Латинской Америки 1930-х годов, в горную гряду южноамериканских Кордильер: именно там 30-илетний летчик Антуан де Сент-Экзюпери каждый день осуществляет смертельно опасные авиамаршруты для почтовой компании "Аэропосталь". Аэропорт компании представляет собой два ангара и короткую взлетную полосу посреди опасной пустоши, а количество погибших на маршруте летчиков исчисляется десятками.

Сент-Экс (так называют Антуана коллеги) работает на опасном рейсе с товарищем и старшим летчиком Анри Гийоме (Венсан Кассель). Мужчин связывает большая искренняя дружба. Фильм начинается с авиааварии, в которую попадает Сент-Экс: его самолет совершает аварийную посадку на воде, после чего начинает тонуть. Гийоме спасает друга, заплывая на несколько десятков метров от берега безлюдного острова в ледяной воде.

Пару дней спустя сам Гийоме отправляется в смертельно опасную миссию через хребет Кордильер и больше не выходит на связь. Сент-Экзюпери предпринимает смелую спасательную операцию в ледяной пустыне убийственных гор на пределе человеческих возможностей. Судьба Гийоме остается загадкой до конца повествования, в ходе которого Сент-Экс не только осуществляет разведывательные вылеты, но и отправляется просить помощи у местной мафии в ближайшем городке. Из помощников у Антуана – только Ноэль (Диана Крюгер), супруга Анри Гийоме, которая абсолютно уверена, что муж жив и нашел для себя временное убежище в условиях, где не способен выжить никто.

Трейлер к фильму "Сент-Экзюпери" 2024

Между строк

На протяжении всего фильма не покидает чувство, что режиссер картины пытается создать повесть-сказку в стиле Сент-Экзюпери на основе истории о самом Экзюпери. Или, как минимум, он очень вдохновлен талантом писателя и отдает дань его творчеству через его героическую биографическую историю.

На своем пути Сент-Экс встречает героев, которые выглядят, скорее, персонажами из красной комнаты Дэвида Линча, чем реальными людьми: девочка, наблюдающая за ветром, и маленькой пастух с мертвой овечкой на руках. Они говорят шарадами и намеками, но только они могут помочь Сент-Эксу найти Гийоме.

В некоторых сценах фильма Сент-Экзюпери сам похож на своего маленького принца в поисках друга Гийоме. Он посещает пустынные склоны, лагуны и ледяные пустыни Анд, как маленький принц разные планеты. Фильм, как и самая популярная повесть Экзюпери, обращается к темам любви, дружбы, безразличия власть имущих, потерь, одиночества и, главное, – надежды.

Одним словом, картина выглядит так, словно сам Антуан де Сент-Экзюпери написал к ней сценарий. Возможно, создатели преследовали эту цель: атмосфера, цветовая гамма сцен, эмоциональный накал на фоне безлюдных пейзажей. Сент-Экс стоит на ледяном холме с развевающимся длинным шарфом летчика винтового самолета на фоне темного неба и ночной ледяной пустыни. Так могла бы выглядеть обложка для нового издания сказки.

Еще создатели биографической ленты показали Экзюпери не только мечтателем и отважным летчиком, но и талантливым инженером, который вынужденно осуществляет прорыв в сфере аэродинамики. Одна из самых красноречивых сцен "Сент-Экзюпери" демонстрирует изобретательность молодого летчика, который черпает вдохновение в полете кондоров, чтобы позволить своему самолету пересечь Кордильеры. Он использует теплый ветер, чтобы взлететь выше, и находит способ лететь ночью в условиях нулевой видимости. Это выглядит гениально и безрассудно одновременно для эпохи с очень ограниченными, по современным меркам, технологиями. Сент-Экс неоднократно рискует жизнью, попутно изобретая инженерные новшества в невообразимых условиях, и вы до конца не будете знать, к чему его это приведет.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Хорошая плохая девочка".