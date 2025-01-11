Тайные желания и подавленные демоны. О чем эротическая драма "Хорошая плохая девочка"

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На днях в Украине стартует один из наиболее ожидаемых фильмов зимы 2025 с Николь Кидман и Антонио Бандерасом в главных ролях. Жанр — эротическая драма. И вроде бы все понятно: "про секс и акробатику, и прочую эротику". Но поверхностные оценки дают скучные выводы, а мы здесь не для этого.

О чем фильм "Хорошая плоха девочка" 2025 с Николь Кидман

Роми Матиас (Николь Кидман) — СЕО высокотехнологичной компании. У нее в жизни все хорошо: эффектный супруг Джейкоб (Антонио Бандерас), две дочери и красивый загородный дом. И вся проблема Роми в том, что ей давно невыносимо скучно с мужем в постели. После 19 лет в брак она симулирует оргазмы, после чего занимается самоудовлетворением с просмотром порно.

Похоже, создатели фильма решили поговорить о насущном, а точнее — о сексуальной скуке в брачных отношениях. Другими словами, решили разбудить дремлющих со времен французских классиков драконов и открыто сообщить обществу о том, что женщинам тоже бывает интересен адюльтер. А иногда даже больше, чем мужчинам.

Отзыв на эротическую драму "Хорошая плохая девочка"

Одним прекрасным (или не очень) утром героиня видит, как молодой человек на улице (Харрис Дикинсон) агрессивно приручает большую собаку. В этот момент зритель уже примерно понимает, что именно этот парень будет приручать нашу доминантную Роми Матиас, которая, как и большинство подобных личностей, сама мечтает о подчинении. Впрочем, именно эта тень и провоцирует трансляцию доминирования вовне (но это уже из другой рубрики). В общем, этот молодой человек появляется в офисе в роли стажера Сэмюэля. Каким-то образом Сэмюэль сразу видит возбужденную вовлеченность Роми, как будто у него встроен радар на женскую неудовлетворённость. А еще он почему-то сразу понимает, что дама-босс мечтает о доминировании. Или он во всех дамах просто видит собаку — нам не объяснили.

Трейлер фильма "Хорошая плохая девочка" 2025

Вначале она сопротивляется его резкой манере общения. В любом случае, отношения со стажером — в зоне запретного. Но зритель уже понимает, что долго она сопротивляться не сможет. Он называет ее "Babygirl" и помогает ей достичь оргазма, которого Роми давно не получала в контакте с мужчиной.

Конечно же, смена ролей — она его босс в офисе, а он – ее босс в постели – интригует и задает динамику событиям, включает чувство опасности (будто нам его не хватает). И фильм, вроде, даже претендует на взрослый разговор о сексе и ролях в нем, но если говорить откровенно, по части эротической составляющей он слегка отстает от, например, "50 оттенков серого", заплеванного каждым критиком планеты.

Да, в фильме присутствует напряжение, сексуальный подтекст и его проявление. А еще все время переживаешь за героиню, потому что теперь она на крючке у хитро сделанного находчивого стажера, который слегка начинает угрожать любовнице визитом в отдел кадров.

И это – не единственное, почему за нее стоит переживать. Ей приходится встречаться с Сэмюэлем в дешевых отелях с нестиранным бельем. Еще, похоже, и за свой счет. В одной из сцен он приказывает Роми встать на четвереньки и пить молоко из миски, как собака…

Словом, чтобы долго не рассуждать и не спойлерить подробностями: нам предложили историю о нишевых предпочтениях в сексе, которые принято заказывать в качестве услуги, а не выстраивать на этой базе отношения, угрожающие разрушить жизнь во всех сферах. К слову, сценаристы не наделили Сэмюэля никакой сопутствующей информацией. Перед нами – какой-то пустой персонаж без истории, семьи и друзей. Все, чем он обладает, — это наглость, проницательность и парочка костюмов из масс-маркета. То есть создатели картины "используют" его как инструмент и триггер, и отнюдь не как автономного персонажа. Он пришел, чтобы покормить голодных демонов главной героини, не более.

Итак, о чем это мы здесь? Грандиозных откровений сексуального содержания картина не обещает. Здесь, скорее, о том, что происходит, когда бездумно и неожиданно для себя разрешаешь демонам распуститься и позволяешь им жить свою лучшую жизнь. Их лучшая жизнь – не равно твоя. Особенно, когда местом приключений становится офис, а не условный отель в Вегасе (где, по слухам, все и остается). А еще про то, что чем раньше ты познакомишься со своими чертями, тем меньше вероятность их несанкционированного побега, способного оставить от налаженной жизни полыхающие руины.

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