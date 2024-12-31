Раки, Овны, Козероги и Весы: таро-прогноз для самых счастливых знаков в 2025 году Змеи

Достаем карту 2025 года для знаков, переживших трансформационный Плутон.

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Те, кто немного в теме, уже знают о счастливом событии для кардинальных знаков Зодиака (Козероги, Овны, Раки, Весы): тяжелый и трансформационный Плутон вышел из их ""креста", в котором он находился целые 17 лет! Произошло это событие в конце ноября 2024 года. Теперь эти знаки, пережившие сложные и глобальные изменения, испытают облегчение, позитивные изменения и привлекут счастливые события. Разбираемся с помощью карт Таро.

Овен в год Змеи 2025

Фото: Getty Images

Старший аркан Влюбленные

Новые союзы, позитивные знакомства, новая любовь, переезд в желаемое место для жизни: все это станет возможным для Овнов в 2025 году. Теперь перед вами открываются новые перспективы в жизни, о которых раньше вы могли только мечтать! Главное — удерживать равновесие и стремиться к дипломатии во всех неоднозначных вопросах.

Рак в год Змеи 2025

Фото: Getty Images

Старший аркан Звезда

Раки могут ожидать исполнения всех или, по крайней мере, многих заветных желаний: именно это обещает представителям знака старший аркан Звезда. Высшие Силы с вами и готовые поддержать вас во всех добрых и радостных начинаниях! Для многих Раков Звезда — указание на отпуск у воды или переезд на берег моря на постоянное место жительства.

Весы в год Змеи 2025

Аркан двора Король пентаклей

Весы дождутся качественных перемен в сфере финансов. Об этом сообщает аркан Король пентаклей. Для женщин высока вероятность встретить обеспеченного партнера для жизни или дождаться повышения для мужа. Не исключена вероятность открытия своего прибыльного бизнеса или повышения заработной платы.

Для мужчин — вероятность обрести незыблемую финансовую стабильность, максимально улучшить условия жизни и перейти на новый уровень в карьерной линии, как вариант — обрести обеспеченного бизнес партнера.

Козероги в год Змеи 2025

Арканы Тройка жезлов и Колесничий

Новые хорошие перспективы, свет (и уже не в конце тоннеля, а гораздо ближе), новые берега и горизонты. Многих ожидает переезд в другую страну, где представители знака смогут "развернуться". В любом случае, Козерогов ожидает прорыв в жизни (в хорошем смысле) и новые удачные дела. Беритесь за все, что вам кажется перспективным — и обрящите!

Ранее Фокус писал большой Таро-прогноз для всех знаков Зодиака на 2025 год Змеи.