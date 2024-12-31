Раки, Овни, Козороги та Терези: таропрогноз для найщасливіших знаків у 2025 році Змії

Дістаємо карту 2025 року для знаків, які пережили трансформаційний Плутон.

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Ті, хто трохи в темі, вже знають про щасливу подію для кардинальних знаків Зодіаку (Козороги, Овни, Раки, Терези): важкий і трансформаційний Плутон вийшов з їхнього "хреста", у якому він перебував цілих 17 років! Сталася ця подія наприкінці листопада 2024 року. Тепер ці знаки, які пережили складні та глобальні зміни, відчують полегшення, позитивні зміни та залучать щасливі події. Розбираємося за допомогою карт Таро.

Овен у рік Змії 2025

Фото: Getty Images

Старший аркан Закохані

Нові союзи, позитивні знайомства, нове кохання, переїзд у бажане місце для життя: все це стане можливим для Овнів у 2025 році. Тепер перед вами відкриваються нові перспективи в житті, про які раніше ви могли тільки мріяти! Головне — утримувати рівновагу і прагнути до дипломатії у всіх неоднозначних питаннях.

Рак у рік Змії 2025

Фото: Getty Images

Старший аркан Зірка

Раки можуть очікувати на здійснення всіх або, принаймні, багатьох заповітних бажань: саме це обіцяє представникам знака старший аркан Зірка. Вищі Сили з вами і готові підтримати вас у всіх добрих і радісних починаннях! Для багатьох Раків Зірка — вказівка на відпустку біля води або переїзд на берег моря на постійне місце проживання.

Терези в рік Змії 2025

Аркан двору Король пентаклів

Терези дочекаються якісних змін у сфері фінансів. Про це повідомляє аркан Король пентаклей. Для жінок висока ймовірність зустріти забезпеченого партнера для життя або дочекатися підвищення для чоловіка. Не виключена ймовірність відкриття свого прибуткового бізнесу або підвищення заробітної плати.

Для чоловіків — ймовірність знайти непорушну фінансову стабільність, максимально поліпшити умови життя і перейти на новий рівень у кар'єрній лінії, як варіант — знайти забезпеченого бізнес-партнера.

Козороги в рік Змії 2025

Аркани Трійка жезлів і Колісничий

Нові хороші перспективи, світло (і вже не в кінці тунелю, а набагато ближче), нові береги й горизонти. Багатьох очікує переїзд в іншу країну, де представники знака зможуть "розвернутися". У будь-якому разі, на Козорогів очікує прорив у житті (в хорошому сенсі) і нові вдалі справи. Беріться за все, що вам здається перспективним — і знайдете!

Раніше Фокус писав великий Таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку на 2025 рік Змії.