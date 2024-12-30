Раки, Терези та Козероги: великий Таро-прогноз на 2025 рік Змії для всіх знаків

Перспективи для всіх знаків Зодіаку у 2025 році. Кому і що "обіцяють" Таро в рік Змії.

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Після непростого кармічного 2024 року на нас чекає теж не найлегший 2025 рік — рік під числом 9 — Відлюдник. У цей період нам доведеться зазирнути всередину себе, попрощатися з численними ілюзіями, як щодо себе самих, так і в сенсі політики і геополітики, суспільного життя. Одним словом, рік позбавлення від самообману в багатьох сферах життя. Процес сам по собі болісний і мало приємний, але буде і хороше! Давайте розбиратися, кому і в якій сфері буде щастити.

Овен 2025

У Овнів буде дуже багато ілюзій, яким прийде закінчення у 2025 році. Ви рухатиметеся в невизначеному напрямку і часто блукатимете в "тумані". Багато хто прийде до віри або до духовних практик, з якими буде простіше рухатися по життю. До речі, розвиток духовності приноситиме вам у короткі терміни хороші доходи (не треба розуміти буквально: на релігії ви не заробите). Ваш шлях у прийдешньому році потребує підтримки Світлих Сил, у цьому разі він приведе вас до потрібної точки розвитку.

Фінанси

Перші три місяці 2025 року стануть для вас періодом малих витрат і економії коштів. Але не переживайте: далі йдуть радісні зміни. Утім, "американські гірки" ви проживатимете протягом усього періоду, але сором'язливо відчувати себе вже не будете.

Любов

Багато Овнів будуть розлучатися і розходитися з партнерами у 2025 році. На вас чекає, свого роду, війна з колишніми. Для тих, кому розлучення і прощання не актуальні — ви відчуєте в партнерстві деяку самотність: вам доведеться багато чого переосмислити, як у своїй поведінці, так і в оцінці ставлення до себе.

Здоров'я

Сфера здоров'я для Овном буде більш-менш стабільною і благополучною.

Телець 2025

У Тельців домінуватимуть емоції у 2025 році. Багато ілюзій, романтичних зустрічей і знайомств. Ви буквально плаватимете в емоціях, що для вас зовсім не характерно.

Фінанси

Не найкращий період для фінансової сфери у Тельців: ілюзії, порожні очікування, не найперспективніші пропозиції. Остерігайтеся крадіжок. У третій декаді 2025 року настане довгоочікуване обнулення й оновлення.

Любов

У Тельців буде багато онлайн знайомств, успішність яких, утім, залежатиме від особистих періодів і положень. Але якщо говорити про картину загалом, знайомств просто буде багато!

Здоров'я

Здоров'я Тельців не підведе: одужання, оновлення, хороші зміни у сфері самопочуття. Усе, що вас турбувало, глобально втратить актуальність через одужання або поліпшення.

Близнюки 2025

Енергії 2025 року для представників знака досить войовничі. Ви ризикуєте втратити стабільність у різних формах. Щось закінчиться і почнеться. І це "щось" буде для вас дуже важливим, визначальним період.

Фінанси

Дуже важливий і полярно протилежний період для Близнюків. З одного боку, ви отримуватимете нові пропозиції і контракти, з іншого — ви перебуватимете в якійсь системній трясці, що, звісно ж, відволікатиме вас від сфери доходів.

Любов

Ви будете популярні 2025 року в осіб протилежної статі, але цей факт не гарантує набуття стабільних стосунків. Найімовірніше, це рік експериментів в особистому житті.

Здоров'я

Здоров'я доведеться активно берегти: позбутися шкідливих звичок. Вам доведеться багато чого переглянути у своїй дієті.

Рак 2025

Енергії 2025 року для Раків загалом дуже яскраві й позитивні. Нові перспективи, цікаві пропозиції, причому, як у любовній сфері, так і у сфері соціуму і фінансів. Про це нам повідомляють аркани 3 Жезлів, Сонце і Туз чаш. Складно знайти оптимістичніше поєднання для триплета і ось воно — прийшло до Раків з райдужними перспективами.

Фінанси

Вдалі договори, нові контракти і партнери, які принесуть нову енергію у ваші бізнеси, вдалі пропозиції щодо роботи. Для Раків настає рік союзів у сфері кар'єри і фінансів!

Любов

У коханні Ракам доведеться від чогось відмовитися або звідкись піти, щоб пустити у своє життя нове і важливе. Це обов'язкова умова для здобуття щастя в майбутньому.

Здоров'я

Аркан Туз жезлів вказує на міцне здоров'я, одужання для тих, хто був хворий, або прилив сил у прийдешньому році. У будь-якому разі, до Раків іде позитивне оновлення у всіх сферах — очікуйте!

Лев 2025

Левам доведеться відмовитися від галасливого соціуму. Можливо, доведеться несподівано змінити роботу і заглибитися в роботу. Одним словом, 2025 рік стане для Левів періодом занурення в себе і в роботу. Енергії року конкретно вказують на, у якомусь сенсі, відлюдництво, яке має привести вас у нову точку духовного розвитку.

Фінанси

Левам доведеться економити і не впадати в непотрібні витрати. Гроші приходитимуть повільно і не завжди в очікуваному обсязі, в той час, як витрати будуть досить значними.

Любов

Вам доведеться заглибитися в самопізнання у всіх сферах, зокрема й у любовній. Нових перемог на цьому терені поки очікувати не варто, актуальні стосунки можуть занепасти або взагалі закінчитися.

Здоров'я

Сфера здоров'я теж може вас засмутити. Краще перевірити його заздалегідь.

Діва 2025

Дівам доведеться пережити деякі сором'язливості у сфері фінансів і розваг. Багато роботи з не найвищими доходами. Навчання в новій сфері діяльності або робота в незнайомій сфері. Багато чого доведеться починати спочатку, як із чистого аркуша.

Фінанси

Як уже сказано вище, Діви переживатимуть певний сором у сфері фінансів. Ситуацію буде "розгойдувати", що може дати відчуття повної нестабільності на весь 2025 рік.

Любов

Не найперспективніший терен для Дів у 2025 році, як і сфера фінансів. На багатьох чекає розрив стосунків і вихід із сімейних уз.

Здоров'я

Здоров'я вас, якраз, засмучувати не буде. Пом'якшення ситуації, якщо вас долала якась недуга або просто гарний стан здоров'я протягом усього 2025 року.

Ваги 2025

У Терезів одразу відчувається вихід Плутона з вашого знака, як і в Овнів, Раків і Козерогів. Комфортний стан душі та фінансів, удача на роботі та в особистих справах. Загальні енергії року для Терезів дуже позитивні!

Фінанси

Писати довго не будемо, просто нарешті все налагодиться у вашій грошовій сфері. Ви отримаєте очікуване, для декого — очікуване давно.

Любов

Страхи і переживання теж відходять у минуле. Нове кохання або розвиток наявних стосунків, комфорт і радість спілкування. Сфера для вас теж дуже позитивна, судячи з розкладу.

Здоров'я

Так! І в цій сфері у Терезів усе чудово! Просто найкращий розклад року у представників знака. Одужання, поліпшення, стабілізація стану або просто гарний стан сфери: стабільний і надійний.

Скорпіон 2025

У Скорпіонів не найрадісніші перспективи, судячи з енергій 2025 року. Вам доведеться економити кошти, і, можливо, розійтися з діловими партнерами. Фінансове становище налагодиться ближче до кінця року.

Фінанси

Як уже було сказано вище, фінанси будуть не в найкращому вигляді. За них доведеться поборотися, причому не завжди успішно.

Любов

У цій сфері у Скорпіонів теж досить прохолодно. Нові знайомства можуть засмучувати і не принесуть бажаної стабільності для тих, хто її бажає, а ось наявні стосунки можуть розсипатися. У підсумку — все на краще, але це потрібно пережити, а з високою емоційністю Скорпіонів це буде непросто.

Здоров'я

У сфері здоров'я у Скорпіонів передбачається поліпшення, залежно від актуального стану: одужання, стабілізація.

Стрілець 2025

У Стрільців також очікуються зміни в особистому житті, кардинальні зміни щодо наявної ситуації. Так як було раніше вже не буде. Цей рік багато що змінить для вас.

Фінанси

У цій сфері стабільність дасть пролом: стабільні заробітки можуть різко припинитися. На вас чекає різка зміна роботи, зміни, причому дуже несподівані.

Любов

У цій сфері у Стрільців очікуються цікаві перспективи. Можливе закінчення наявних стосунків і початок нових, які стануть для вас стабільними і щасливими.

Здоров'я

Особливих проблем зі здоров'ям бути не повинно, але краще регулярно спостерігатися і стежити за раціоном харчування.

Козеріг 2025

Козероги дочекалися свого часу! На вас чекає перспективний, активний і радісний рік. Багато перемог, звершень, вдалих контрактів, хороші зміни в багатьох сферах життя. Схоже, ваш час настав!

Фінанси

Спостерігається явне поліпшення щодо того, що є в актуальний момент. Краще довго це не обговорювати, щоб не злякати удачу.

Любов

Вам доведеться щось закінчити і це на краще! Ви будете дивитися в нові перспективи і вони вас обнадіють. На вас чекає багато нового, буквально все. Ті 17 років стояння Плутона у вашому знаку сильно на вас позначилися, особливо останні кілька років. І тепер усе буде по-іншому — просто добре!

Здоров'я

Щоб не повторюватися: у цій сфері теж усе добре!

Водолій 2025

Ви відчуєте на собі тиск у 2025 році з перших днів року або вже його відчуваєте. Вам доведеться адаптуватися і викручуватися в різних ситуаціях. Ймовірно, ви вже знаєте, що Плутон перейшов у знак Водолія і тепер посилено трансформуватиме всі ваші сфери життя. Так було з Козерогом 17 років, тепер це ж належить Водоліям.

Фінанси

Гроші приходитимуть несподівано, потім доходи вичерпуватимуться. Вам доведеться шукати багато джерел доходу, щоб зберегти фінансову стабільність у 2025 році.

Любов

У Любовній сфері Водолії також відчуватимуть тиск на себе. Саме пресинг найскладніше переживати представникам цього знака і, на жаль, саме з ним їм доведеться зіткнутися. Трансформація почнеться з фонового відчуття дискомфорту.

Здоров'я

Здоров'я Водоліїв підводити не буде. Тут усе більш-менш стабільно.

Риби 2025

Нестабільність початку 205 року дуже швидко зміниться стабільністю і зростанням благополуччя. Енергії року полярні, але активні й несуть високі результати.

Фінанси

Фінанси будуть буквально "загравати" з Рибами. Усе залежатиме від вашої активності у справах, але загалом вам буде активно щастити. Події розвиватимуться швидко і ви відчуєте швидкі результати.

Любов

У цій сфері у Риб спостерігається явний підйом, приблизно з другої декади 2025 року. Можливо, події почнуть розвиватися з другої декади 2025 року.

Здоров'я

Хороші перспективи у сфері здоров'я для Риб у 2025 році! Налагодиться ситуація, пов'язана з рідинами в організмі. Та й узагалі, здоров'я буде в нормі.

Раніше Фокус писав про круті повороти в рік Змії 2025.