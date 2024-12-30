Раки, Весы и Козероги: большой Таро-прогноз на 2025 год Змеи для всех знаков

Перспективы для всех знаков Зодиака в 2025 году. Кому и что "обещают" Таро в год Змеи.

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После непростого кармического 2024 года нас ожидает тоже не самый легкий 2025 год — год под числом 9 — Отшельник. В этот период нам предстоит заглянуть внутрь себя, проститься с многочисленными иллюзиями, как в отношении себя самих, так и в смысле политики и геополитики, общественной жизни. Одним словом, год избавления от самообмана во многих сферах жизни. Процесс сам по себе болезненный и мало приятный, но будет и хорошее! Давайте разбираться, кому и в какой сфере будет везти.

Овен 2025

У Овнов будет очень много иллюзий, которым придет окончание в 2025 году. Вы будете двигаться в неопределенном направлении и часто блуждать в "тумане". Многие придут к вере или к духовным практикам, с которыми будет проще двигаться по жизни. К слову, развитие духовности будет приносить вам в короткие сроки хорошие доходы (не надо понимать буквально: на религии вы не заработаете). Ваш путь в наступающем году требует поддержки Светлых Сил, в этом случае он приведет вас нужную точку развития.

Финансы

Первые три месяца 2025 года станут для вас периодом малых трат и экономии средств. Но не переживайте: далее идут радостные перемены. Впрочем, "американские горки" вы будете проживать в течение всего периода, но стесненно ощущать себя уже не будете.

Любовь

Многие Овны будут разводиться и расходиться с партнерами в 2025 году. Вам предстоит, своего рода, война с бывшими. Для тех, кому развод и прощание не актуальны — вы ощутите в партнерстве некоторое одиночество: вам предстоит многое переосмыслить, как в своем поведении, так и в оценке отношения к себе.

Здоровье

Сфера здоровья для Овном будет более или менее стабильной и благополучной.

Телец 2025

У Тельцов будут доминировать эмоции в 2025 году. Много иллюзий, романтических встреч и знакомств. Вы буквально будете плавать в эмоциях, что для вас совсем не характерно.

Финансы

Не самый лучший период для финансовой сфере у Тельцов: иллюзии, пустые ожидания, не самые перспективные предложения. Опасайтесь воровства. В третьей декаде 2025 года придет долгожданное обнуление и обновление.

Любовь

У Тельцов будет много онлайн знакомств, успешность которых, впрочем, будет зависеть от личных периодов и положений. Но если говорить о картине в общем, знакомств просто будет много!

Здоровье

Здоровье Тельцов не подведет: выздоровление, обновление, хорошие перемены в сфере самочувствия. Все, что вас беспокоило, глобально потеряет актуальность по причине выздоровления или улучшения.

Близнецы 2025

Энергии 2025 года для представителей знака довольно воинственны. Вы рискуете потерять стабильность в различных формах. Что-то закончится и начнется. И это "что-то" будет для вас очень важным, определяющим период.

Финансы

Очень важный и полярно противоположный период для Близнецов. С одной стороны, вы будете получать новые предложения и контракты, с другой — вы будете пребывать в какой-то системной тряске, что, конечно же, будет отвлекать вас от сферы доходов.

Любовь

Вы будете популярны в 2025 году у лиц противоположного пола, но этот факт не гарантирует обретение стабильных отношений. Скорее всего, это год экспериментов в личной жизни.

Здоровье

Здоровье придется активно беречь: избавиться от вредных привычек. Вам придется многое пересмотреть в своей диете.

Рак 2025

Энергии 2025 года для Раков в целом очень яркие и позитивные. Новые перспективы, интересные предложения, причем, как в любовной сфере, так и в сфере социума и финансов. Об этом нам сообщают аркана 3 Жезлов, Солнце и Туз чаш. Сложно найти более оптимистичное сочетание для триплета и вот оно — пришло к Ракам с радужными перспективами.

Финансы

Удачные договора, новые контракты и партнеры, которые принесут новую энергию в ваши бизнесы, удачные предложения по работе. Для Раков прихлжит год союзов в сфере карьеры и финансов!

Любовь

В любви Ракам предстоит от чего-то отказаться или откуда-то уйти, чтобы пустить в свою жизнь новое и важное. Это обязательное словие для обретения счастья в будущем.

Здоровье

Аркан Туз жезлов указывает на крепкое здоровье, выздоровление для, тех кто был болен или прилив сил в наступающем году. В любом случае, к Ракам идет позитивное обновление во всех сферах — ожидайте!

Лев 2025

Львам предстоит отказаться от шумного социума. Возможно, придется неожиданно сменить работу и углубиться в работу. Одним словом, 2025 год станет для Львов периодом погружения в себя и в работу. Энергии года конкретно указывают на, в каком-то смысле, отшельничество, которое должно привести вас в новую точку духовного развития.

Финансы

Львам придется экономить и не впадать в ненужные траты. Деньги будут приходить медленно и не всегда в ожидаемом объеме, в то время, как траты будут довольно значительными.

Любовь

Вам предстоит углубиться в самопознание во всех сферах, в том числе и в любовной. Новых побед на этом поприще пока ожидать не стоит, актуальные отношения могут прийти в упадок или вообще закончиться.

Здоровье

Сфера здоровья тоже может вас огорчить. Лучше проверить его заранее.

Дева 2025

Девам предстоит пережить некоторые стеснения в сфере финансов и развлечений. Много работы с не самыми высокими доходами. Обучение в новой сфере деятельности или работа в незнакомой сфере. Многое придется начинать сначала, как с чистого листа.

Финансы

Как уже сказано выше, Девы будут переживать некоторое стеснение в сфере финансов. Ситуацию будет "раскачивать", что может дать ощущение полной нестабильности на весь 2025 год.

Любовь

Не самое перспективное поприще для Дев в 2025 году, как и сфера финансов. Многим предстоит разрыв отношений и уход из семейных уз.

Здоровье

Здоровье вас, как раз, огорчать не будет. Смягчение ситуации, если вас одолевал какой-то недуг или просто хорошее состояние здоровья в течение всего 2025 года.

Весы 2025

У Весов сразу чувствуется выход Плутона из вашего знака, как и у Овнов, Раков и Козерогов. Комфортное состояние души и финансов, удача на работе и в личных делах. Общие энергии года для Весов очень позитивные!

Финансы

Писать долго не будем, просто наконец все наладится в вашей денежной сфере. Вы получите ожидаемое, для некоторых — ожидаемое давно.

Любовь

Страхи и переживания тоже уходят в прошлое. Новая любовь или развитие существующих отношений, комфорт и радость общения. Сфера для вас тоже очень позитивная, судя по раскладу.

Здоровье

Да! И в этой сфере у Весов все отлично! Просто лучший расклад года у представителей знака. Выздоровление, улучшение, стабилизация состояния или просто хорошее состояние сферы: стабильное и надежное.

Скорпион 2025

У Скорпионов не самые радужные перспективы, судя по энергиям 2025 года. Вам предстоит экономить средства, и, возможно, разойтись с деловыми партнерами. Финансовое положение наладится ближе к концу года.

Финансы

Как уже было сказано выше, финансы будут не в лучшем виде. За них придется побороться, причем не всегда успешно.

Любовь

В этой сфере у Скорпионов тоже довольно прохладно. Новые знакомства могут огорчать и не принесут желаемой стабильности для тех, кто ее желает, а вот существующие отношения могут рассыпаться. В итоге — все к лучшему, но это нужно пережить, а с высокой эмоциональностью Скорпионов это будет непросто.

Здоровье

В сфере здоровья у Скорпионов предвидится улучшение, в зависимости от актуального состояния: выздоровление, стабилизация.

Стрелец 2025

У Стрельцов также ожидаются перемены в личной жизни, кардинальные перемены относительно существующей ситуации. Так как было раньше уже не будет. Этот год многое поменяет для вас.

Финансы

В этой сфере стабильность даст брешь: стабильные заработки могут резко прекратиться. Вас ожидает резкая смена работы, изменения, причем очень неожиданные.

Любовь

В этой сфере у Стрельцов ожидаются интересные перспективы. Возможно окончание существующих отношений и начало новых, которые станут для вас стабильными и счастливыми.

Здоровье

Особых проблем со здоровьем быть не должно, но лучше регулярно наблюдаться и следить за рационом питания.

Козерог 2025

Козероги дождались своего часа! Вас ожидает перспективный, активный и радостный год. Много побед, свершений, удачных контрактов, хорошие перемены во многих сферах жизни. Похоже, ваше время пришло!

Финансы

Наблюдается явное улучшение относительно того, что имеется в актуальный момент. Лучше долго это не обсуждать, дабы не спугнуть удачу.

Любовь

Вам предстоит что-то закончить и это к лучшему!. Вы будете смотреть в новые перспективы и они вас обнадежат. Вас ждет много нового, буквально все. Те 17 лет стояния Плутона в вашем знаке сильно на вас отразились, особенно последние несколько лет. И теперь все будет по-другому — просто хорошо!

Здоровье

Дабы не повторяться: в этой сфере тоже все хорошо!

Водолей 2025

Вы ощутите на себе давление в 2025 году с первых дней года или уже его ощущаете. Вам предстоит адаптироваться и выкручиваться в различных ситуациях. Вероятно, вы уже знаете, что Плутон перешел в знак Водолея и теперь будет усиленно трансформировать все ваши сферы жизни. Так было с Козерогом 17 лет, теперь это же предстоит Водолеям.

Финансы

Деньги будут приходить неожиданно, затем доходы будут иссякать. Вам предстоит искать много источников дохода, чтобы сохранить финансовую стабильность в 2025 году.

Любовь

В Любовной сфере Водолеи также будут испытывать давление на себя. Именно прессинг сложнее всего переживать представителям этого знака и, к сожалению, именно с ним им предстоит столкнуться. Трансформация начнется с фонового ощущения дискомфорта.

Здоровье

Здоровье Водолеев подводить не будет. Здесь все более или менее стабильно.

Рыбы 2025

Нестабильность начала 205 года очень быстро сменится стабильностью и ростом благополучия. Энергии года полярные, но активные и несут высокие результаты.

Финансы

Финансы будут буквально "заигрывать" с Рыбами. Все будет зависеть от вашей активности в делах, но в целом вам будет активно везти. События будут развиваться быстро и вы ощутите быстрые результаты.

Любовь

В этой сфере у Рыб наблюдается явный подъем, примерно со второй декады 2025 года. Возможно, события начнут развиваться со второй декады 2025 года.

Здоровье

Хорошие перспективы в сфере здоровья для Рыб в 2025 году! Наладится ситуация, связанная с жидкостями в организме. Да и вообще, здоровье будет в норме.

Ранее Фокус писал о крутых поворотах в год Змеи 2025.