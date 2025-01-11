Раки, Рыбы и Весы: Таро-прогноз на финансы в 2025 году Змеи для всех знаков

Человечество плавно и, местами не очень, переместилось в 2025 год. Очень хочется ждать хорошего от девятого в цикле года, но так как период знаменует собой завершение большого этапа, легкости от него можно не ожидать.

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Однако, многие прошли правильно свои уроки в 2024 году и заслужили бонусы от Вселенной. Из глобальной трансформации счастливо выпорхнули Раки, Козероги, Овны и Весы. Но есть и другие знаки, которым может недурно везти в наступившем 2025 году Змеи, не смотря ни на что. А если вы усвоили уроки прошлого года, — все лага мира к вашим ногам. Только знать бы, кому именно повезет.

Финансовый Таро-прогноз на 2025 год Змеи для всех знаков Зодиака

Овен

Таро-прогноз на финансы в 2025 году для Овнов

Овны, ожидаемо к вам бежит изобилие во всех формах и проявлениях. Три денежных аркана для милых "барашков" и "овечек" в 2025 году. — отличное начало расклада, да и года вообще. Дерзайте.

Телец

Таро-прогноз на финансы в 2025 году для Тельцов

У Тельцов тоже неплохая ситуация с денежными поступлениями. Правда, вероятно придется пахать и много перемещаться. Командировки, встречи, горизонты. Год требует от вас активности и не сидеть, сложа сами знаете, что.

Близнецы

Таро-прогноз на финансы в 2025 году для Близнецов

Близнецам предстоит обучение новому в 2025 году, причем, не то, чтобы вы сильно этого хотели. Но вас никто не спросит. Одним словом, вам придется на кого-то переучиваться или искать учителя для обучения. Год уроков и смены профессиональной ориентации.

Рак

Таро-прогноз на финансы в 2025 году для Раков

Ракам Таро сулят стремительное обогащение, причем, наиболее вероятно, не затратного по энергии. Другими словами, кто-то захочет вам просто отдать деньги или спонсирует ваши начинания. Или же просто дадут много денег на отпуск у моря шопинг. И нет, это не разовая акция: это прогноз на весь 2025 год!

Лев

Таро-прогноз на финансы в 2025 году для Львов

У Львов не лучший период по части финансов. Вам придется ограничить себя по линии всего блестящего. Как бы сильно львиная натура не просила блеска — для вас год аскезы: просто принять и простить.

Дева

Таро-прогноз на финансы в 2025 году для Дев

Денежная карма Дев, скажем прямо, не на высоте. Бывали у вас времени и лучше. Конец года потребует от вас радикальной экономии средств. Женщины могут потерять деньги из-за мужчин, а мужчины — из-за партнеров по бизнесу. Начало года — вроде неплохо все.

Весы

Девушки Весы, походе обретут богатых женихов или состоявшихся партнеров по бизнесу. Мужчинам год тоже повернется лицом в смысле финансов. Вы обретете спонсоров или партнеров, готовых вкладывать в ваши идеи, которых, как мы знаем, у Весов всегда множество.

Скорпион

Скорпионам придется несладко: потери партнеров по бизнесу, разводы, необходимость полагаться на себя и трансформировать самостоятельность до уровня джедая. Не лучший период для трат несовместимых с кошельком. Берегите себя и свои ресурсы, но не волнуйтесь: время жить еще настанет!

Стрелец

Таро-прогноз на финансы в 2025 году для Стрельцов

Стрельцам следует смотреть в оба и быть на чеку. Не самый добрый год для заработков и финансовых достижений. ам следует обратиться внимание на подход к финансовой сфере в целом, вы какое-то время что-то точно делаете не так.

Козерог

Таро-прогноз на финансы в 2025 году для Козерогов

Козерогов ожидает год изобилия, как и Овнов. Но следует удерживать баланс между заработками и тратами: вам обычно это удается хорошо, но в этот раз вы рискуете потерять равновесие.

Водолей

Таро-прогноз на финансы в 2025 году для Водолеев

Многие Водолеи будут черпать финансовый ресурс из семьи. У кого это не получится, будут стараться примкнуть к к течению или сообществу (фонду), в котором вам точно окажут поддержку и обеспечат доходы. Главное в 2025 году — не оставаться в одиночестве в смысле ресурсной базы.

Рыбы

Таро-прогноз на финансы в 2025 году для Рыб

У Рыб намечается выход из застоя и новые горизонты и покровители. Деньги будут хорошие, доходы — тоже! Вам предстоит обучение и новые знания, которые вам точно помогут хорошо заработать в будущем. Вообще, год для вас хороший, энергии добрые. Видимо, Рыбы — одни из тех, кто хорошо усвоил уроки прошлого периода.