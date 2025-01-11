Раки, Риби та Терези: Таро-прогноз на фінанси у 2025 році Змії для всіх знаків

Людство плавно і, місцями не дуже, перемістилося у 2025 рік. Дуже хочеться чекати хорошого від дев'ятого в циклі року, але оскільки період знаменує собою завершення великого етапу, легкості від нього можна не очікувати.

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Однак, багато хто пройшов правильно свої уроки у 2024 році і заслужив бонуси від Всесвіту. З глобальної трансформації щасливо випурхнули Раки, Козероги, Овни і Терези. Але є й інші знаки, яким може непогано везти в 2025 році Змії, що настав, незважаючи ні на що. А якщо ви засвоїли уроки минулого року, — всі лаги світу до ваших ніг. Тільки знати б, кому саме пощастить.

Фінансовий Таро-прогноз на 2025 рік Змії для всіх знаків Зодіаку

Овен

Таро-прогноз на фінанси у 2025 році для Овнів

Овни, очікувано до вас біжить достаток у всіх формах і проявах. Три грошові аркани для милих "баранчиків" і "овечок" у 2025 році. — чудовий початок розкладу, та й року взагалі. Дерзайте.

Телець

Таро-прогноз на фінанси у 2025 році для Тельців

У Тельців теж непогана ситуація з грошовими надходженнями. Щоправда, ймовірно, доведеться орати і багато переміщатися. Відрядження, зустрічі, горизонти. Рік вимагає від вас активності і не сидіти, склавши самі знаєте, що.

Близнюки

Таро-прогноз на фінанси у 2025 році для Близнюків

На Близнюків чекає навчання новому у 2025 році, причому, не те, щоб ви сильно цього хотіли. Але вас ніхто не запитає. Одним словом, вам доведеться на когось перенавчатися або шукати вчителя для навчання. Рік уроків і зміни професійної орієнтації.

Рак

Таро-прогноз на фінанси у 2025 році для Раків

Ракам Таро обіцяють стрімке збагачення, причому, найімовірніше, не витратного за енергією. Іншими словами, хтось захоче вам просто віддати гроші або спонсорує ваші починання. Або ж просто дадуть багато грошей на відпустку біля моря і шопінг. І ні, це не разова акція: це прогноз на весь 2025 рік!

Лев

Таро-прогноз на фінанси у 2025 році для Львів

У Львів не найкращий період щодо фінансів. Вам доведеться обмежити себе по лінії всього блискучого. Хоч би як сильно левова натура не просила блиску — для вас рік аскези: просто прийняти і пробачити.

Діва

Таро-прогноз на фінанси у 2025 році для Дів

Грошова карма Дів, скажімо прямо, не на висоті. Бували у вас часи й кращі. Кінець року вимагатиме від вас радикальної економії коштів. Жінки можуть втратити гроші через чоловіків, а чоловіки — через партнерів по бізнесу. Початок року — начебто непогано все.

Ваги

Дівчата Терези, в поході знайдуть багатих наречених або успішних партнерів по бізнесу. Чоловікам рік теж повернеться обличчям у сенсі фінансів. Ви знайдете спонсорів або партнерів, готових вкладати у ваші ідеї, яких, як ми знаємо, у Терезів завжди безліч.

Скорпіон

Скорпіонам доведеться несолодко: втрати партнерів по бізнесу, розлучення, необхідність покладатися на себе і трансформувати самостійність до рівня джедая. Не найкращий період для витрат несумісних із гаманцем. Бережіть себе і свої ресурси, але не хвилюйтеся: час жити ще настане!

Стрілець

Таро-прогноз на фінанси у 2025 році для Стрільців

Стрільцям слід дивитися в обидва і бути напоготові. Не найдобріший рік для заробітків і фінансових досягнень. ам слід звернути увагу на підхід до фінансової сфери загалом, ви якийсь час щось точно робите не так.

Козеріг

Таро-прогноз на фінанси у 2025 році для Козерогів

На Козерогів очікує рік достатку, як і на Овнів. Але слід утримувати баланс між заробітками і витратами: вам зазвичай це вдається добре, але цього разу ви ризикуєте втратити рівновагу.

Водолій

Таро-прогноз на фінанси у 2025 році для Водоліїв

Багато Водоліїв черпатимуть фінансовий ресурс із сім'ї. У кого це не вийде, намагатимуться долучитися до течії або спільноти (фонду), у якій вам точно нададуть підтримку і забезпечать доходи. Головне у 2025 році — не залишатися на самоті в сенсі ресурсної бази.

Риби

Таро-прогноз на фінанси у 2025 році для Риб

У Риб намічається вихід із застою і нові горизонти та покровителі. Гроші будуть хороші, доходи — теж! На вас чекає навчання і нові знання, які вам точно допоможуть добре заробити в майбутньому. Взагалі, рік для вас хороший, енергії добрі. Мабуть, Риби — одні з тих, хто добре засвоїв уроки минулого періоду.