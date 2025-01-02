Основательница бренда Missoni умерла в 93 года

Дизайнер и сооснователь люксового бренда умерла в возрасте 93 лет.

Related video

Розита Миссони соучредитель модного бренда, умерла в возрасте 93 лет.

Со своим мужем Оттавио, известным как Тай, она познакомилась в 1948 году, когда он участвовал в Олимпийских играх в Лондоне. Тогдашняя Розита Джельмини училась на курсах английского языка под руководством швейцарских сестер Святого Креста.

"После посещения замков и музеев монахини сошлись во мнении, что поездка на Уэмбли (где проводились Олимпийские игры) была обязательной", — вспоминает она. "Именно тогда я увидел Тая; он прошел рядом со мной, и я не мог не заметить, какой он красивый и спортивный. И я предсказала, что он выиграет, потому что он участвовал в гонках с номером 331 на своей спортивной майке, а семь (сложение цифр) всегда было моим счастливым числом". (Тай Миссони участвовал на Олимпийских играх в беге на 400 метров с барьерами, где он выиграл четвертьфинал и финишировал шестым в финале, а также в эстафете 4х400 метров, где команда не финишировала.)

Они поженились в 1953 году в Голасекке и поселились в Галларате, двух городах Ломбардии. В том же году в Галларате пара открыла небольшую мастерскую по производству трикотажа под названием Maglificio Jolly. Тай Миссони начал увлекаться модой шесть лет назад, когда вместе со своим другом и товарищем по команде Джорджио Обервегером он производил шерстяные спортивные костюмы для итальянской олимпийской сборной в Лондоне. У его тренера была небольшая вязальная компания в Триесте, городе на северо-востоке Италии, и вместе они сшили первые шерстяные спортивные костюмы, которые, как он позже удивлялся своей типичной сдержанной манере, обрели популярность.

Чету Миссони часто называли "гениями цвета", и они были первыми, кто создал гармонирующие модели с разными узорами, например, зигзагообразный топ с юбкой в ​​горошек.

Зигзагообразные узоры возникли в результате использования технологий, которые они раньше не пробовали. "Мы могли делать только полосы, а затем начали делать горизонтальные и вертикальные и постепенно добавляли более сложные стежки, пледы и жаккарды", — вспоминает Розита. "Затем мы нашли машины Raschel, которые делают зигзаг, и все. Мои бабушка и дедушка шили из них разноцветные шали с большими узорами в виде роз с длинной бахромой, завязанные вручную, такие, какие надевают на абажуры".

В 1967 году презентация Missoni в Палаццо Питти стала скандальной, потому что пара отправила на подиум моделей без бюстгальтеров и в топах из ламе. Им на короткое время запретили там появляться.

Вместе создавая компанию Missoni и расширяя бренд по всему миру (спонсором которого является Диана Вриланд в США), пара разделяла веру в то, что они останутся ремесленниками и будут расти постепенными темпами. "Тай сказал бы: зачем работать больше, если у нас нет времени наслаждаться и тратить то, что мы зарабатываем?" — вспоминала Розита.

Они построили дом, окруженный деревьями и цветами, с видом на величественную гору Роза недалеко от фабрики в Сумираго, и воспитали там своих детей Витторио, Анджелу и Луку. Это был дом, который стал местом встречи их друзей, художников и журналистов, где неформальная и гостеприимная атмосфера никогда не менялась на протяжении многих лет, включая превосходное вино и еду.

Начиная с 1996 года Тай и Розита постепенно передали контроль над своей империей моды своим детям Луке, Витторио и Анжеле, передав обязанности по дизайну своей дочери. В январе 2013 года — annus horribilis семьи — Витторио Миссони погиб в авиакатастрофе у побережья Венесуэлы. В мае того же года его отец умер в возрасте 92 лет.

В 2018 году FSI Mid-Market Growth Equity Fund приобрел 41,2% акций компании, в то время как семья Миссони сохранила контроль с 58,8% акций. Розита сохранила звание почетного президента, продолжая участвовать в создании домашней коллекции бренда – проекта, всегда близкого ее сердцу. Фактически, в 2006 году Розита инициировала сделку с Rezidor SAS, подписав международное лицензионное соглашение о развитии нового люксового бренда в гостиничной индустрии: Hotel Missoni. Первые три были открыты в течение двух лет в Эдинбурге, Дубае и Кувейте. Соглашение было расторгнуто через несколько лет, к большому огорчению Розиты.

После продажи ее дочь Анджела взяла на себя роль президента, в конечном итоге отказавшись от должности креативного директора.

Ранее Фокус писал о том, что умерла Оливия Хасси, сыгравшая роль Джульетты в экранизации 1960-х годов.