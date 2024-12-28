Умерла Оливия Хасси, лучшая Джульетта всех времен и обладательница "Золотого Глобуса"

Британская актриса получила мировое признание в 16 лет, когда сыграла Джульетту в легендарной экранизации Шекспира — фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта".

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Культовая британская звезда кинематографа 1960-1970 годов Оливия Хумерла на 73 году жизни. Об этом сообщили родные почившей актрисы в своем официальном обращении.

Близкие умершей звезды кино сообщили, что она ушла из жизни по естественным причинам. Они также заявили, что тяжело переживают потерю близкого человека, поэтому просят поклонников покойной актрисы оставить ее наедине на некоторое время.

Оливия Хасси в культовой роли Джульетты

"С огромной скорбью мы сообщаем о смерти Оливии Хасси, которая 27 декабря мирно отошла в вечность дома, в окружении своих близких. Оливия была замечательным человеком, чье тепло, мудрость и доброта влияли на жизнь всех, кто ее знал. Ее жизнь была полна страстью, любовью, преданностью искусству, духовности и доброте к животным", — написали близкие актрисы в обращении.

Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года в Буэнос-Айресе, однако впоследствии с семьей переехала в Лондон. Там актриса начала свою карьеру, а в 1968 году произошел серьезный творческий прорыв в ее карьере. Тогда выход картины режиссера Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" сделал актрису чрезвычайно узнаваемой.

Выдающуюся пьесу Шекспира "Ромео и Джульетта" представляли публике разные режиссеры, но кинематографическая версия итальянца Франко Дзеффирелли заслуженно считается образцовой. Не в последнюю очередь — благодаря таланту и обаянию 16-летней Оливии Хасси, сыгравшей Джульетту.

Леонард Уайтинг в роли Ромео и Оливия Хасси в роли Джульетты в фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" Фото: Getty Images Леонард Уайтинг в роли Ромео и Оливия Хасси в роли Джульетты в фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" Фото: Getty Images Леонард Уайтинг в роли Ромео и Оливия Хасси в роли Джульетты в фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" Фото: Getty Images Леонард Уайтинг в роли Ромео и Оливия Гасси в роли Джульетты в фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" Фото: Getty Images Оливия Хасси в роли Джульетты в фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" Фото: Getty Images Леонард Уайтинг в роли Ромео и Оливия Хасси в роли Джульетты в фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" Фото: Getty Images Леонард Уайтинг в роли Ромео и Оливия Хасси в роли Джульетты в фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" Фото: Getty Images Афиша ленты Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" 1968 года Фото: Getty Images

Впоследствии Хасси участвовала в съемках разноплановых фильмов. В частности ее пригласили на съемки уже культовых картин и сериалов, как "Иисус из Назарета", хорроре "Черное Рождество", триллере "Психо 4: В начале". В 2016 году звезда сыграла свою последнюю ведущую роль в картине "Социальное самоубийство", а затем сообщила, что завершает свою длительную карьеру.

Еще в 2008-м Хасси постигли серьезные проблемы со здоровьем, когда ей диагностировали рак молочной железы. Долгое время актриса прошла операцию и курс лечения, после чего достигла стойкой ремиссии. Но в 2018 году болезнь снова вернулась, после чего продолжила свое лечение, и снова смогла победить болезнь.

Оливия Хасси (в центре) вместе мужем и дочерью в 2008 году (фото: Wiki)

Именно тогда актриса обнародовала свои мемуары под названием "Девушка на балконе". В них звезда рассказала о своем творческом пути, о проблемах в личной жизни, как ей пришлось пережить изнасилование, выкидыш, а также прошли длительный курс психотерапии.

Напомним, Фокус писал, что недавно умерла испанская актриса Мариса Паредес. Роли в фильмах "Все о моей матери" и "Кожа, в которой я живу" закрепили за ней статус одной из самых знаковых актрис Испании.

Также мы рассказывали, что в начале декабря была найдена мертвой актриса и певица Михо Накаяма, которую называли "самой красивой женщиной Японии". Перед смертью она оставила зловещее послание.