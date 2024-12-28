Померла Олівія Гассі, найкраща Джульєтта всіх часів і володарка "Золотого Глобусу"
Британська актриса здобула світове визнання у 16 років, коли зіграла Джульєтту у легендарній екранізації Шекспіра — фільмі Франко Дзефіреллі "Ромео та Джульєтта".
Культова британська зірка кінематографу 1960-1970 років Олівія Гассі померла на 73 році життя. Про це повідомили рідні спочилої акторки у своєму офіційному зверненні.
Близькі померлої зірки кіно повідомили, що вона пішла з життя з природніх причин. Вони також заявили, що важко переживають втрату близької людини, тому просять шанувальників покійної акторки полишити її наодинці на певний час.
"З величезним сумом ми повідомляємо про смерть Олівії Гассі, яка 27 грудня мирно відійшла у вічність вдома, в оточенні своїх близьких. Олівія була чудовою людиною, чиє тепло, мудрість і доброта впливали на життя всіх, хто її знав. Її життя було сповнене пристрастю, любов'ю, відданістю мистецтву, духовності та доброті до тварин", – написали близькі акторки у зверненні.
Олівія Гассі народилася 17 квітня 1951 року в Буенос-Айресі, однак згодом із сім'єю переїхала до Лондона. Там акторка почала свою кар'єру, а в 1968 році відбувся серйозний творчий прорив у її кар'єрі. Тоді вихід картини режисера Франко Дзефіреллі "Ромео і Джульєтта" зробив акторку надзвичайно впізнаваною.
Видатну п'єсу Шекспіра "Ромео і Джульєтта" представляли публіці різні режисери, але кінематографічна версія італійця Франко Дзефіреллі заслужено вважається зразковою. Не в останню чергу — завдяки таланту та чарівності 16-річної Олівії Гассі, яка зіграла Джульєтту.
Згодом Гассі брала участь в зйомках різнопланових фільмів. Зокрема її запросили на зйомки вже культових картин і серіалів, як "Ісус із Назарета", горорі "Чорне Різдво", трилері "Психо 4: На початку". У 2016 році зірка зіграла свою останню провідну роль у картині "Соціальне самогубство", а потім повідомила, що завершує свою тривалу кар'єру.
Ще у 2008-му Гассі спіткали серйозні проблеми зі здоров'ям, коли їй діагностували рак молочної залози. Тривалий час акторка пройшла операцію та курс лікування, після чого досягла стійкої ремісії. Та у 2018 році хвороба знову повернулася, після чого продовжила своє лікування, і знову змогла перемогти хворобу.
Саме тоді акторка оприлюднила свої мемуари під назвою "Дівчина на балконі". В них зірка розповіла про свій творчий шлях, про проблеми в особистому житті, як їй довелося пережити зґвалтування, викидень, а також пройшли тривалий курс психотерапії.
Нагадаємо, Фокус писав, що нещодавно померла іспанська акторка Маріса Паредес. Ролі у фільмах "Все про мою матір" і "Шкіра, в якій я живу" закріпили за нею статус однієї з найбільш знакових акторок Іспанії.
Також ми розповідали, що на початку грудня було знайдено мертвою актрису і співачку Міхо Накаяму, яку називали "найкрасивішою жінкою Японії". Перед смертю вона залишила зловісне послання.