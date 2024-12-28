Померла Олівія Гассі, найкраща Джульєтта всіх часів і володарка "Золотого Глобусу"

Британська актриса здобула світове визнання у 16 ​​років, коли зіграла Джульєтту у легендарній екранізації Шекспіра — фільмі Франко Дзефіреллі "Ромео та Джульєтта".

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Культова британська зірка кінематографу 1960-1970 років Олівія Гассі померла на 73 році життя. Про це повідомили рідні спочилої акторки у своєму офіційному зверненні.

Близькі померлої зірки кіно повідомили, що вона пішла з життя з природніх причин. Вони також заявили, що важко переживають втрату близької людини, тому просять шанувальників покійної акторки полишити її наодинці на певний час.

Олівія Гассі у культовій ролі Джульєтти

"З величезним сумом ми повідомляємо про смерть Олівії Гассі, яка 27 грудня мирно відійшла у вічність вдома, в оточенні своїх близьких. Олівія була чудовою людиною, чиє тепло, мудрість і доброта впливали на життя всіх, хто її знав. Її життя було сповнене пристрастю, любов'ю, відданістю мистецтву, духовності та доброті до тварин", – написали близькі акторки у зверненні.

Олівія Гассі народилася 17 квітня 1951 року в Буенос-Айресі, однак згодом із сім'єю переїхала до Лондона. Там акторка почала свою кар'єру, а в 1968 році відбувся серйозний творчий прорив у її кар'єрі. Тоді вихід картини режисера Франко Дзефіреллі "Ромео і Джульєтта" зробив акторку надзвичайно впізнаваною.

Видатну п'єсу Шекспіра "Ромео і Джульєтта" представляли публіці різні режисери, але кінематографічна версія італійця Франко Дзефіреллі заслужено вважається зразковою. Не в останню чергу — завдяки таланту та чарівності 16-річної Олівії Гассі, яка зіграла Джульєтту.

Леонард Уайтінг у ролі Ромео та Олівія Гассі в ролі Джульєтти у фільмі Франко Дзефіреллі "Ромео і Джульєтта" Леонард Уайтінг у ролі Ромео та Олівія Гассі в ролі Джульєтти у фільмі Франко Дзефіреллі "Ромео і Джульєтта" Леонард Уайтінг у ролі Ромео та Олівія Гассі в ролі Джульєтти у фільмі Франко Дзефіреллі "Ромео і Джульєтта" Леонард Уайтінг у ролі Ромео та Олівія Гассі в ролі Джульєтти у фільмі Франко Дзефіреллі "Ромео і Джульєтта" Олівія Гассі в ролі Джульєтти у фільмі Франко Дзефіреллі "Ромео і Джульєтта" Леонард Уайтінг у ролі Ромео та Олівія Гассі в ролі Джульєтти у фільмі Франко Дзефіреллі "Ромео і Джульєтта" Леонард Уайтінг у ролі Ромео та Олівія Гассі в ролі Джульєтти у фільмі Франко Дзефіреллі "Ромео і Джульєтта" Афіша стрічки Франко Дзефіреллі "Ромео і Джульєтта" 1968 року

Згодом Гассі брала участь в зйомках різнопланових фільмів. Зокрема її запросили на зйомки вже культових картин і серіалів, як "Ісус із Назарета", горорі "Чорне Різдво", трилері "Психо 4: На початку". У 2016 році зірка зіграла свою останню провідну роль у картині "Соціальне самогубство", а потім повідомила, що завершує свою тривалу кар'єру.

Ще у 2008-му Гассі спіткали серйозні проблеми зі здоров'ям, коли їй діагностували рак молочної залози. Тривалий час акторка пройшла операцію та курс лікування, після чого досягла стійкої ремісії. Та у 2018 році хвороба знову повернулася, після чого продовжила своє лікування, і знову змогла перемогти хворобу.

Олівія Гассі (в центрі) разом чоловіком та донькою в 2008 році (фото: Wiki)

Саме тоді акторка оприлюднила свої мемуари під назвою "Дівчина на балконі". В них зірка розповіла про свій творчий шлях, про проблеми в особистому житті, як їй довелося пережити зґвалтування, викидень, а також пройшли тривалий курс психотерапії.

Нагадаємо, Фокус писав, що нещодавно померла іспанська акторка Маріса Паредес. Ролі у фільмах "Все про мою матір" і "Шкіра, в якій я живу" закріпили за нею статус однієї з найбільш знакових акторок Іспанії.

Також ми розповідали, що на початку грудня було знайдено мертвою актрису і співачку Міхо Накаяму, яку називали "найкрасивішою жінкою Японії". Перед смертю вона залишила зловісне послання.