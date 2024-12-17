Померла Маріса Паредес, зірка оскароносного фільму "Життя прекрасне" і муза Альмодовара

Ролі у фільмах "Все про мою матір" і "Шкіра, в якій я живу" закріпили за нею статус однієї з найбільш знакових актрис Іспанії.

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В Іспанії померла актриса Маріса Паредес, найбільш відома глядачам за роботою з такими режисерами, як Педро Альмодовар, Гільєрмо дель Торо і Роберто Беніньї. Марісі було 78 років. Про це пише The Guardian.

Сюжет про творчість Маріси Паредес

Оголосивши про її смерть у вівторок, Іспанська кіноакадемія заявила, що країна втратила одну з найзнаковіших актрис світового та іспанського кіно.

"Її творчість характеризувалася жінками сильними, суперечливими, зломленими, пристрасними, загадковими, але, перш за все, дуже людяними", — додали в кіноакадемії.

Паредес, яка дебютувала на великому екрані у віці 14 років, почала працювати з Альмодоваром, коли знялася в його фільмі 1983 року "Темні звички". Потім вона знялася у фільмах "Квітка моєї таємниці" (1995), "Все про мою матір" (1999) і "Шкіра, в якій я живу" (2011).

Вона також знялася в комедійній драмі Роберто Беніньї 1997 року "Життя прекрасне", яка отримала три премії "Оскар", і у фільмі жахів Гільєрмо Дель Торо "Хребет диявола", дія якого відбувається під час громадянської війни в Іспанії.

Паредес народилася в Мадриді 1946 року, в інтерв'ю вона розповідала, що виросла неподалік від знаменитого багатовікового театру Teatro Español, що надихнуло її на бажання стати актрисою.

"Я народилася зі своїм покликанням. Але це також було пов'язано з районом, де я жила — Пласа-де-Санта-Ана. Прямо посередині тоді стояла та чудова статуя знаменитого драматурга Педро Кальдерона де ла Барки", — розповідала Маріса.

З 2000 по 2003 рік Паредес обіймала посаду президента кіноакадемії, яка шість років тому вручила їй почесну премію "Гойя".

Співчуття висловили режисери, з якими працювала Паредес, а Антоніо Бандерас сказав, що він глибоко засмучений смертю однієї з "великих жінок-актрис".

До співчуття долучилася Пенелопа Крус, яка знялася разом із Паредес у фільмі "Все про мою матір", а також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що було знайдено мертвою актрису і співачку Міхо Накаяму, яку називали "найкрасивішою жінкою Японії". Перед смертю вона залишила зловісне послання.