Залишила зловісне повідомлення: найкрасивішу жінку Японії було знайдено мертвою

Актриса Міхо Накаяма прославилася після фільму 1995 року "Любовний лист".

Поліція розкрила "можливу причину смерті" актриси Міхо Накаями, яку називали "найкрасивішою жінкою Японії". 54-річна кінодіва опублікувала останній моторошний пост в Instagram. Після її знайшли мертвою у ванні. Про це пише Daily Mail.

Сюжет про загибель Міхо Накаями

За даними місцевих ЗМІ, 54-річну жінку знайшли такою, що сиділа прямо і нахилилася вперед у ванні. Столичне поліцейське управління заявило, що існує ймовірність того, що вона потонула.

За даними поліції, Міхо Накаяма могла померти від раптового нападу, або ж від нещасного випадку.

Пані Накаяма, яку шанувальники ласкаво називають "Міпорін", найвідоміша за головною роллю у фільмі 1995 року "Любовний лист", який здобув міжнародне визнання і приніс їй кілька нагород за найкращу жіночу роль.

Трейлер фільму "Любовний лист"

На піку своєї кар'єри в 1980-х і 1990-х роках її вважали найвродливішою жінкою Японії, завоювавши прихильників як зірка численних популярних телешоу, а також як співачка в стилі J-pop.

Віддані шанувальники продовжували ходити на її концерти, і 6 грудня вона мала виступити на різдвяному заході в Осаці. Шоу було скасовано до оголошення про її смерть, причиною якої було названо погане самопочуття.

Коли вона не вийшла на роботу, член її команди вирушив до пані Накаями додому і виявив її непритомною. Вони викликали швидку допомогу, яка констатувала її смерть на місці події.

Повідомляють, що вчора ввечері вона спілкувалася зі своєю командою, а днем раніше вона опублікувала в Instagram фотографію з виставки сучасного мистецтва в Токіо, яку, за її словами, вона відвідала останніми днями.

У пості представлена робота Луїзи Буржуа — шматок тканини, на якому вишиті слова "Я побувала в пеклі і повернулася. І дозвольте мені сказати вам, це було чудово".

Фото з останнього поста Міхо Накаями Фото: Instagram Miho Nakayama

У підписі до останнього посту акторка написала: "Я була настільки пригнічена кілька днів, що могла розмовляти тільки з подругою, з якою пішла туди".

У заяві, опублікованій агентством Міхо Накаями на її вебсайті, сьогодні вранці було підтверджено її смерть.

У пані Накаями залишився син, якого вона виховувала разом зі своїм колишнім чоловіком, музикантом Хітонарі Цудзі, і який перебуває під його опікою.

Пара одружилася 2002 року і переїхала до Парижа, де Накаяма зробила перерву в кар'єрі і проводила більшу частину часу далеко від громадськості.

Пізніше вона повернулася до Японії і відновила кар'єру, зокрема знявшись у фільмі 2010 року.

Міхо Накаяма Фото: Instagram Miho Nakayama

Міхо Накаяма дебютувала в кіно 1985 року у віці 14 років у комедії про старшокласників під назвою "Майдо Осавагасешимасу".

Потім вона знялася в низці телешоу і фільмів, таких як "Сплячий ліс" (1998). Її найбільшим успіхом у кіно вважається фільм "Любовний лист", що розповідає історію скорботної вдови, яка пише листи незнайомцю, що живе за адресою її покійного нареченого.

Як співачка, вона виграла премію Japan Record Award у номінації "Найкращий новий виконавець" за свою дебютну пісню і домоглася великих успіхів із такими піснями, як Tada Nakitaku No та Sekaijuu no Dare Yori Kitto, які вона виконала спільно з рок-гуртовою групою Wands.

Нагадаємо, наприкінці вересня померла Меггі Сміт, одна з найвідоміших британських актрис, яка отримала почесний титул "дами" від королеви Єлизавети II. Дама Меггі Сміт була зіркою фільмів про Пуаро, а також серії картин про Гаррі Поттера.