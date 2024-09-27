Померла актриса Меггі Сміт, оскароносна зірка "Гаррі Поттера" і "Абатства Даунтон"

Дамі Меггі Сміт було 89 років. Її кар'єра в кіно і театрі почалася в 1950-х роках минулого століття.

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Меггі Сміт, одна з найвідоміших британських актрис, яка отримала почесний титул "дами" від королеви Єлизавети II, померла у 89 років. Про це повідомили її сини Кріс Ларкін і Тобі Стівенс у своїй заяві. Вони сказали: "Вона мирно померла в лікарні рано вранці в п'ятницю 27 вересня". Про це пише The Guardian.

Новина про смерть Меггі Сміт

Сини актриси подякували персоналу лікарні у Вестмінстері за те, що вони оточили їхню матір турботою.

"Вона була з друзями та сім'єю в кінці свого шляху. У неї залишилися двоє синів і п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї незвичайної матері та бабусі", — повідомили сини Меггі і попросили поважати їхню конфіденційність у цей час.

Відомо, що 1988 року актриса перенесла важке аутоімунне захворювання. А 2007 року вона перемогла рак, не перериваючи зйомок в одній із частин "Гаррі Поттера", де вона виконала роль професорки Мінерви Макґонеґел.

Дар Сміт до уїдливої комедії, можливо, став джерелом її найбільших досягнень: бунтівна вчителька Джин Броді, за яку вона отримала "Оскара", манірні історичні драми, як-от "Кімната з краєвидом" та "Госфорд-парк", і серіал "Абатство Даунтон", де вона виконала роль матріарха сімейства Кроулі.

Меггі Сміт в "Абатстві Даунтон" Фото: Скриншот

"Моя кар'єра неоднорідна. Думаю, я застрягла в гуморі… Якщо ви граєте в комедії, ви не беретеся до уваги. Комедія ніколи не вважається чимось справжнім", — жартувала вона в інтерв'ю 2004 року.

Меггі Сміт у комедії "Гарячі мільйони" 1968 року Фото: Getty Images

Однак Сміт також досягла успіху в некомедійних драматичних ролях, граючи з Лоуренсом Олів'є в Національному театрі, отримавши премію BAFTA за кращу жіночу роль за "Самотню пристрасть Джудіт Герн" і зігравши головну роль у постановці Інгмара Бергмана "Гедда Габлер" 1970 року.

Меггі Сміт народилася 1934 року, виросла в Оксфорді й почала грати в міському театрі Playhouse у підлітковому віці. Її серйозний дебют на сцені відбувся 1952 року.

Сміт також зробила успіхи в кіно, її перша значна поява була в трилері Сета Голта 1958 року "Нікуди йти", за який вона була номінована на премію BAFTA за найкращу жіночу роль другого плану.

1969 року вона отримала головну роль у фільмі "Розквіт міс Джин Броді", екранізації роману Мюріель Спарк про единбурзьку шкільну вчительку, яка захоплювалася Муссоліні; 1970 року Сміт отримала "Оскара" за найкращу жіночу роль.

Ще одну номінацію на "Оскара" за найкращу жіночу роль Сміт отримала 1973 року за екранізацію роману Грема Гріна "Подорожі з моєю тіткою", а 1979 року вона отримала "Оскара" (за найкращу жіночу роль другого плану) за "Каліфорнійську сюїту".

У похилому віці вона активно продовжувала зніматися, з'явившись у культовій серії фільмів про Гаррі Поттера. І стала справжньою зіркою серіалу "Абатство Даунтон", зігравши манірну графиню Грентем.

Меггі Сміт у фільмі "Гаррі Поттер і Дари смерті"

Меггі Сміт була одружена двічі: з актором Робертом Стівенсом з 1967 до 1975 року і з Беверлі Крос з 1975 року до його смерті 1998 року. Обидва її сини стали акторами. Близькою подругою Сміт була дама Джуді Денч.

Нагадаємо, 28 вересня 2023 року помер актор Майкл Гембон, який виконав роль професора Дамблдора в серії фільмів про Гаррі Поттера.