Помер відомий британський актор Майкл Гембон, зірка фільмів про Гаррі Поттера

Акторові було 82 роки, свою кар'єру він розпочав у театрі, але молоде покоління знає його, як виконавця ролі Альбуса Дамблдора в шести фільмах про Гаррі Поттера.

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Відомий британський актор, сер Майкл Гембон, помер у лікарні у віці 82 років. Про смерть сера Майкла повідомила його родина. Гембон за свою довгу кар'єру зіграв чимало ролей: у стрічках "Сонна лощина", "Госфорд-парк", "Пригоди Паддінгтона", був відомим театральним актором, проте визнання юних шанувальників йому принесла роль Альбуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що сер Майкл "мирно помер у лікарні у віці 82 років після нападу пневмонії".

Він почав свою 60-річну кар'єру актора, працюючи на сцені разом із сером Лоуренсом Олів'є. Регулярно з'являвся на сцені Королівського Національного театру, де зіграв таких персонажів, як Король Лір, Отелло і Марк Антоній. Є одним із найбільш шанованих і відомих британських акторів. Командор ордена Британської імперії.

У заяві від імені його дружини і старшого сина Фергюса Гембона, опублікованій публіцистом Клером Доббсом, йдеться: "Ми спустошені, повідомляючи про смерть сера Майкла Гембона. Улюблений чоловік і батько, Майкл мирно помер у лікарні після нападу пневмонії. Поруч були його дружина Анна і син Фергюс. Майклу було 82 роки".

Майкл Гембон народився в Дубліні, в сім'ї швачки та інженера. Для батька юнака ідея кар'єри на сцені була абсолютно чужа.

Майкл кинув школу в 15 років, потім пішов вчитися на слюсаря. До 21 року він став кваліфікованим інженером, але пропрацював ним лише рік, перш ніж вирішив стати актором.

Сер Майкл, володар чотирьох телевізійних премій, відомий своїм великим досвідом роботи на телебаченні, в кіно, на радіо і в театрі.

Він зіграв Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмів про Гаррі Поттера, після того, як помер перший виконавець цієї ролі Річард Гарріс.

Майкл Гембон у ролі Дамблдора

Сер Майкл уперше з'явився на сцені в постановці "Отелло" в театрі Гейтс у Дубліні 1962 року, його посвятили в лицарі за внесок в індустрію розваг 1998 року.

Серед інших його ролей у кіно були такі історичні драми, як "Король говорить" 2010 року, "Госфорд-парк" 2001 року і "Вікторія і Абдул" 2017 року.

Майкл Гембон у фільмі "Госфорд-парк"

З 1962 року сер Майкл жив на дві сім'ї. Він так і не розлучився зі своєю дружиною Енн Міллер, яка народила йому сина Фергюса. Однак останніми роками він жив із художницею-постановницею Філіпою Гарт, від якої у нього народилися два сини.

За рік після їхньої зустрічі він відкрито представив її як свою дівчину Чарльзу Денсу, дамі Меггі Сміт та іншим акторам свого наступного фільму, оскароносного "Госфорд-парку", в якому він зіграв розпусного аристократа.

Нагадаємо, торік помер актор Леслі Філліпс, який озвучив Капелюх-розподілювач у фільмах про Гаррі Поттера.