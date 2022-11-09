У 98 років помер актор, який озвучив Сортувальний Капелюх у Гаррі Поттері

Леслі Філліпс почав зніматися ще у 1938 році

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У Великій Британії помер знаменитий актор Леслі Філліпс. На момент смерті йому було 98 років, і за своє життя він встиг знятися в десятках фільмів і серіалів, але останніми роками він прославився роллю Сортувального Капелюха у фільмах про Гаррі Поттера. Про це пише Mirror.

Відомо, що Леслі Філліпс помер після тривалої боротьби з хворобою, він також переніс два інсульти. Його агент Джонатан Ллойд підтвердив, що він помер "мирно уві сні".

[ + – ] Леслі Філліпс за своє життя знявся у десятках фільмів Фото: Getty Images

Філліпс брав участь у Другій світовій війні з 1943 року у званні молодшого лейтенанта Королівської артилерії. А на сцені Вест-Енду він дебютував у віці 14 років.

Віддаючи шану своєму чоловікові, 63-річна дружина Леслі Зара Карр сказала: "Я втратила прекрасного чоловіка, а громадськість втратила справді великого шоумена. Він був національним надбанням. Люди любили його. Куди б він не пішов, його оточував натовп. Коли ми одружилися., він зухвало представив мене пресі як королівську особу, наполягаючи на тому, що я нова Зара Філліпс і що я в спорідненості з королевою.

За час роботи в кіно Леслі встиг знятися більш ніж у 200 фільмах та серіалах. Він також знімався у фільмах "Лара Крофт: Розкрадача гробниць", "Байки зі склепу", "Багдадський злодій", "Король Ральф". А у фільмах про Гаррі Поттера він озвучив харизматичний Сортувальний Капелюх.

Нагадаємо, Сортувальний Капелюх, який розподіляв учнів на факультетах, належав Ґодрику Ґрифіндору. Він зірвав його зі своєї голови під час заснування школи чарівництва та чаклунства "Гоґвортс".

[ + – ] Сцена з Сортувальним Капелюхом у першому фільмі про Гаррі Поттера

Цей капелюх, за задумом засновників, повинен розподіляти учнів по 4 факультетах відповідно до їх здібностей та схильностей.

Так, Гаррі Поттер пережив кілька неприємних хвилин, коли Капелюх роздумував, куди його відправити: в Слизерин, або Ґрифіндор. Також, як виявилося, що справжній Ґрифіндорець може дістати з неї меч Ґодрика.

Нагадаємо, раніше помер актор Роббі Колтрейн, який у фільмах про Поттера виконав роль лісника Геґріда.