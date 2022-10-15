У vережі показали останні слова актора Роббі Колтрейна, Геґріда з "Гаррі Поттера"
У "поттеріані" Роббі Колтрейн знімався 10 років.
Шотландський актор Роббі Колтрейн, справжнє ім'я якого Роберт Макміллан, який найбільше прославився роллю сторожа Гоґвортсу на ім'я Рубеус Геґрід у серії фільмів про пригоди Гаррі Поттера, порівнював закінчення зйомок у сазі з епохою і дуже сумував, коли вона закінчилася. Останнє відео зі словами актора з'явилося в мережі.
"Для мене це кінець епохи, років мого життя. За цей час виросли мої діти. Спадщина, яку залишили ці фільми, перейде від покоління моїх дітей до їхніх дітей. Тож і через пів століття їх теж дивитимуться. Шкода, що мене вже не буде…. А Геґрід буде", — каже актор у спецвипуску, присвяченому фільму, витираючи сльози.
Слова співчуття з приводу смерті актора, нагородженого орденом Британської імперії у 2006 році за заслуги перед драматичним мистецтвом, висловили Денієл Редкліфф, Емма Вотсон, авторка романів Дж. К. Роулінг і багато інших.
Колтрейн залишив за собою помітний слід у сфері. Він три роки поспіль вигравав премію BAFTA за найкращу чоловічу роль за роль доктора Фітца в драматичному серіалі "Кракер", а також дві нагороди BAFTA Scotland Awards. Актор навіть озвучив адаптацію BBC дитячої книги короля Чарльза "Старий із Лохнагара".
Його партнерами на знімальному майданчику були Джулі Волтерс, Бен Елтон, Г'ю Лорі, Стівен Фрай, Емма Томпсон і Шивон Редмонд. Ходили чутки, що на початку цього року 72-річний чоловік мав серйозні проблеми зі здоров'ям після того, як у червні він відмовився від участі в лондонському Comic Con за медичними показаннями.
Нагадаємо, про смерть актора стало відомо 14 жовтня.