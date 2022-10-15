У vережі показали останні слова актора Роббі Колтрейна, Геґріда з "Гаррі Поттера"

У "поттеріані" Роббі Колтрейн знімався 10 років.

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Шотландський актор Роббі Колтрейн, справжнє ім'я якого Роберт Макміллан, який найбільше прославився роллю сторожа Гоґвортсу на ім'я Рубеус Геґрід у серії фільмів про пригоди Гаррі Поттера, порівнював закінчення зйомок у сазі з епохою і дуже сумував, коли вона закінчилася. Останнє відео зі словами актора з'явилося в мережі.

"Для мене це кінець епохи, років мого життя. За цей час виросли мої діти. Спадщина, яку залишили ці фільми, перейде від покоління моїх дітей до їхніх дітей. Тож і через пів століття їх теж дивитимуться. Шкода, що мене вже не буде…. А Геґрід буде", — каже актор у спецвипуску, присвяченому фільму, витираючи сльози.

Слова співчуття з приводу смерті актора, нагородженого орденом Британської імперії у 2006 році за заслуги перед драматичним мистецтвом, висловили Денієл Редкліфф, Емма Вотсон, авторка романів Дж. К. Роулінг і багато інших.

Колтрейн залишив за собою помітний слід у сфері. Він три роки поспіль вигравав премію BAFTA за найкращу чоловічу роль за роль доктора Фітца в драматичному серіалі "Кракер", а також дві нагороди BAFTA Scotland Awards. Актор навіть озвучив адаптацію BBC дитячої книги короля Чарльза "Старий із Лохнагара".

[ + – ] Роббі Колтрейн із колегами з "Гаррі Поттера"

Його партнерами на знімальному майданчику були Джулі Волтерс, Бен Елтон, Г'ю Лорі, Стівен Фрай, Емма Томпсон і Шивон Редмонд. Ходили чутки, що на початку цього року 72-річний чоловік мав серйозні проблеми зі здоров'ям після того, як у червні він відмовився від участі в лондонському Comic Con за медичними показаннями.

Нагадаємо, про смерть актора стало відомо 14 жовтня.