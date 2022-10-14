Помер Роббі Колтрейн, який зіграв лісника Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера

Шотландський актор помер на 73-му році життя. Колега Колтрейна Стівен Фрай написав зворушливий твіт на згадку про актора.

Related video

У Великій Британії на 73-му році життя помер шотландський актор Роббі Колтрейн. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на його агентку Белінду Райт.

Повідомляють, що Роббі Колтрейн помер сьогодні, 14 жовтня, у Королівській лікарні Форт-Веллі у місті Ларберт, у Шотландії.

Найвідомішою роллю британського актора стала роль лісника, зберігача ключів та викладача догляду за магічними істотами Геґріда у серії фільмів про Гаррі Поттера.

Крім цього, він зіграв епізодичну роль у мелодрамі з Кевіном Костнером та Робін Райт "Послання у пляшці", в одному з фільмів бондіани "І цілого світу мало", у комедійному трилері "Дванадцять друзів Оушена" та багатьох інших фільмах.

Останньою роллю шотландського актора символічно стала документальна стрічка "Повернення в Гоґвортс", де актори та учасники знімального процесу "Гаррі Поттера" ділилися спогадами про зйомки фільму, що полюбився дітям і дорослим.

[ + – ] Роббі Колтрейн у ролі Геґріда

У 2006 році Колтрейн був нагороджений орденом Британської імперії за свої досягнення у драматичному мистецтві. У 2011 році він отримав премію Bafta Scotland Award за визначний внесок у кіно.

Справжнє ім'я актора — Ентоні Роберт Макміллан. Свій творчий псевдонім він узяв на честь джазового саксофоніста Джона Колтрейна.

У 2019 році видання The Sun розповідало, що актор виявився прикутим до інвалідного візка через остеоартрит — серйозне захворювання суглобів.

"Роббі вже багато років відчуває постійний біль. Він сподівається встати на ноги після відновлення суглоба та хірургічного втручання", — повідомило британській газеті джерело, знайоме з Колтрейном.

Відомий британський актор Стівен Фрай після звісток про загибель Колтрейна написав у Twitter:

"Я вперше зустрів Роббі Колтрейна майже рівно 40 років тому. Мене охопило відчуття благоговіння/жах/любов одночасно. Така глибина, сила і талант. Прощавай, старовина. Тебе жахливо не вистачатиме".

Нагадаємо, 11 жовтня померла ірландсько-британська та американська актриса Анджела Ленсбері, найбільш відома своєю роллю в серіалі "Вона написала вбивство". Їй було 96 років.