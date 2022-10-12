Померла зірка серіалу "Вона написала вбивство" Анджела Ленсбері

Акторка знімалася практично до останніх днів свого життя.

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Ірландсько-британська й американська акторка Анджела Ленсбері, найбільше відома своєю роллю в серіалі "Вона написала вбивство", померла на 97-му році життя. Вона померла уві сні у своєму будинку в Лос-Анджелесі 11 жовтня, повідомляють світові ЗМІ. Про смерть знаменитості розповіли її рідні.

"Діти дами Анджели Ленсбері із сумом повідомляють, що їхня мати мирно померла уві сні будинку в Лос-Анджелесі о 01:30 ночі у вівторок, 11 жовтня 2022 року, всього за п'ять днів до її 97-го дня народження", — йдеться в заяві сім'ї.

За своє довге життя Ленсбері стала справжньою іконою Голлівуду та легендою Бродвея, віддавши роботі майже вісім десятиліть, хоча її шлях до слави був непростим.

У 14-річному віці Анджела разом із матір'ю-акторкою, рятуючись від війни, переїхала до Нью-Йорка. Гарну дівчину помітили, коли вона працювала в універмазі та запросили на проби. Вже у 17 років вона отримала свою першу роль у трилері "Газове світло", де знімалися Інгрід Бергман і Шарль Буає.

[ + – ] Дебют Анжели Ленсбері у фільмі "Газове світло"

Дебют дівчини був настільки успішним, що її помітила студія MGM та підписала з нею контракт, а також вона отримала першу з трьох номінацій на "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану. Через рік вона закріпила успіх, оскільки ще раз була номінована на найпрестижнішу кінопремію за роль у фільмі "Портрет Доріана Грея".

[ + – ] Анжела Ленсбері стала справжньою іконою Голлівуду Фото: Film Updates/Twitter

Проте найбільшу популярність Анджелі приніс образ письменниці-детектива та детектива-аматора Джессіки Флетчер у популярному американському кримінальному драматичному серіалі "Вона написала вбивство". У ньому Ленсбері знімалася з 1984 по 1996 рік, відігравши в 12 сезонах. Ця робота принесла їй рекордні 10 номінацій на "Золотий глобус", чотири з яких закінчилися нагородженням за найкращу жіночу роль у серіалі.

За цю роль її також 12 разів номінували на "Еммі" за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі, що також стало рекордом. Щоправда, зрештою вона так і не отримала цієї нагороди.

Ленсбері дуже багато знімалася і грала на сцені, а її голос знайомий кожному американцю, оскільки вона "позичила" його місіс Поттс, героїні анімаційного фільму Disney 1991 року "Красуня і чудовисько".

Серед нагород Ленсбері є почесний "Оскар" на знак визнання її 80-річної кар'єри. Загалом у неї — три номінації на цю премію. Третій фільм, за який її відзначили (після "Газового світла" та "Портрета Доріана Грея") стала картина "Маньчжурський кандидат" (1962).

Граючи на Бродвеї, вона здобула п'ять премій "Тоні" за роботу над "Великим білим шляхом".

[ + – ] Акторка виблискувала і на постановках на Бродвеї

Незважаючи на світову популярність, акторка залишалася скромною і не піддалася зірковій хворобі. За її словами, вона ніколи не думала, що її життя пройде у світлі софітів.

У Ленсбері залишилося троє дорослих дітей — сини Девід та Ентоні та дочка Дейдра.