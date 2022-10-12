Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери

Актриса снималась практически до последних дней своей жизни.

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Ирландско-британская и американская актриса Анджела Лэнсбери, больше всего известная своей ролью в сериале "Она написала убийство", скончалась на 97-м году жизни. Она умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе 11 октября, сообщают мировые СМИ. О смерти знаменитости рассказали ее родные.

"Дети дамы Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно умерла во сне дома в Лос-Анджелесе в 1:30 ночи во вторник, 11 октября 2022 года, всего за пять дней до ее 97-й дня рождения", – говорится в заявлении семьи.

За свою долгую жизнь Лэнсбери стала настоящей иконой Голливуда и легендой Бродвея, отдав работе почти восемь десятилетий, хотя ее путь к славе был непростым.

В 14-летнем возрасте Анджела вместе с матерью-актрисой, спасаясь от войны, переехала в Нью-Йорк. Красивую девушку заметили, когда она работала в универмаге и пригласили на пробы. Уже в 17 лет она получила свою первую роль в триллере "Газовый свет", где снимались Ингрид Бергман и Шарль Буайе.

[ + – ] Дебют Анжелы Лэнсбери в фильме "Газовый свет"

Дебют девушки был настолько успешным, что ее заметила студия MGM и подписала с ней контракт, а также она получила первую из трех номинаций на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Через год она закрепила успех, поскольку еще раз была номинирована на самую престижную кинопремию за роль в фильме "Портрет Дориана Грея".

[ + – ] Анжела Лэнсбери стала настоящей иконой Голливуда Фото: Film Updates/Twitter

Однако самую большую известность Анджеле принес образ писательницы-детектива и детектива-любителя Джессики Флетчер в популярном американском криминальном драматическом сериале "Она написала убийство". В нем Лэнсбери снималась с с 1984 по 1996 год, отыграв в 12 сезонах. Эта работа принесла ей рекордные 10 номинаций на "Золотой глобус", четыре из которых закончились награждением за лучшую женскую роль в телесериале.

За эту роль ее также 12 раз номинировали на "Эмми"за лучшую женскую роль в драматическом сериале, что тоже стало рекордом. Правда, в итоге она так и не получила эту награду.

Лжнсбери очень много снималась и играла на сцене, а ее голос знаком каждому американцу, поскольку она "одолжила" его миссис Поттс, героине анимационного фильма Disney 1991 года "Красавица и чудовище".

Среди наград Лэнсбери есть и почетный "Оскар" в знак признания ее 80-летней карьеры. Всего у нее – три номинации на эту премию. Третий фильм, за который ее отметили (после "Газового света" и "Портрета Дориана Грея") стала картина "Маньчжурский кандидат" (1962).

Играя на Бродвее, она получила пять премий "Тони" за работу над "Великим белым путем".

[ + – ] Актриса блистала и на постановках на Бродвее

Несмотря на мировую известность, актриса оставалась скромной и не поддалась звездной болезни. По ее словам, она никогда не думала, что ее жизнь пройдет в свете софитов.

У Лэнсбери осталось трое взрослых детей – сыновья Дэвид и Энтони и дочь Дейдра.