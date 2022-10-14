Умер Робби Колтрейн, сыгравший лесника Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

Шотландский актер скончался на 73-ем году жизни. Коллега Колтрейна Стивен Фрай написал трогательной твит в память об актере.

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В Великобритании на 73-ем году жизни скончался шотландский актер Робби Колтрейн. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на его агента Белинду Райт.

Как уточняется, Робби Колтрейн умер сегодня, 14 октября, в Королевской больнице Форт-Вэлли в городе Ларберт, в Шотландии.

Самой известной ролью британского актера стала роль лесника, хранителя ключей и преподавателя ухода за магическими существами Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере.

Кроме этого, он сыграл эпизодическую роль в мелодраме с Кевином Костнером и Робин Райт "Послание в бутылке", в одном из фильмов бондианы "И целого мира мало", в комедийном экшене "Двенадцать друзей Оушена" и многих других фильмах.

Последней ролью шотландского актера символически стала документальная лента "Возвращение в Хогвартс", где актеры и участники съемочного процесса "Гарри Поттера" делились воспоминаниями о съемках полюбившегося детям и взрослым фильма.

[ + – ] Робби Колтрейн в роли Хагрида

В 2006 году Колтрейн был удостоен ордена Британской империи за свои заслуги перед драматическим искусством. В 2011 году он получил премию Bafta Scotland Award за выдающийся вклад в кино.

Настоящее имя актера –– Энтони Роберт Макмиллан. Свой творческий псевдоним он взял в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна.

В 2019 году издание The Sun рассказывало, что актер оказался прикован к инвалидной коляске из-за остеоартрита — серьезного заболевания суставов.

"Робби уже много лет испытывает постоянную боль. Он надеется встать на ноги после восстановление сустава и хирургического вмешательства", –– рассказал британской газете источник, знакомый с Колтрейном.

Известный британский актер Стивен Фрай после известий о гибели Колтрейна написал в Twitter:

"Я впервые встретил Робби Колтрейна почти ровно 40 лет назад. Меня охватило благоговение/ужас/любовь одновременно. Такая глубина, сила и талант. Прощай, старина. Тебя будет ужасно не хватать".

Напомним, 11 октября умерла ирландско-британская и американская актриса Анджела Лэнсбери, больше всего известная своей ролью в сериале "Она написала убийство". Ей было 96 лет.