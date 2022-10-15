В Сети показали последние слова актера Робби Колтрейна, Хагрида из "Гарри Поттера"

В "поттериане" Робби Колтрейн снимался 10 лет.

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Шотландский актер Робби Колтрейн, настоящее имя которого Роберт Макмиллан, наиболее прославившийся ролью привратника Хогвардса по имени Рубеус Хагрид в серии фильмов о приключениях Гарри Поттера, сравнивал окончание съемок в саге с эпохой, и очень грустил, когда она закончилась. Последнее видео со словами актера появилось в Сети.

"Для меня это конец эпохи, лет моей жизни. За это время выросли мои дети. Наследие, которое оставили эти фильмы, перейдет от поколения моих детей к их детям. Так что и через полвека их тоже будут смотреть. Жаль, что меня уже не будет…. А Хагрид будет", – говрит актер в спецвыпуске, посвященном фильму, вытирая слезы.

Слова соболезнования по поводу смерти актера, награжденного орденом Британской империи в 2006 году за заслуги перед драматическим искусством, высказали Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, автор романов Дж. К. Роулинг и многие другие.

Колтрейн оставил по себе заметный след в индустрии. Он три года подряд выигрывал премию BAFTA за лучшую мужскую роль за роль доктора Фитца в драматическом сериале "Кракер", а также две награды BAFTA Scotland Awards. Актер даже озвучил адаптацию BBC детской книги короля Чарльза "Старик из Лохнагара".

[ + – ] Робби Колтрейн с коллегами по "Гарри Поттеру"

Его партнерами на съемочной площадке были Джули Уолтерс, Бен Элтон, Хью Лори, Стивен Фрай, Эмма Томпсон и Шивон Редмонд. Ходили слухи, что в начале этого года у 72-летнего мужчины были серьезные проблемы со здоровьем после того, как в июне он отказался от участия в лондонском Comic Con по медицинским показаниям.

Напомним, о смерти актера стало известно 14 октября.