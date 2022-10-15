В Сети показали последние слова актера Робби Колтрейна, Хагрида из "Гарри Поттера"
В "поттериане" Робби Колтрейн снимался 10 лет.
Шотландский актер Робби Колтрейн, настоящее имя которого Роберт Макмиллан, наиболее прославившийся ролью привратника Хогвардса по имени Рубеус Хагрид в серии фильмов о приключениях Гарри Поттера, сравнивал окончание съемок в саге с эпохой, и очень грустил, когда она закончилась. Последнее видео со словами актера появилось в Сети.
"Для меня это конец эпохи, лет моей жизни. За это время выросли мои дети. Наследие, которое оставили эти фильмы, перейдет от поколения моих детей к их детям. Так что и через полвека их тоже будут смотреть. Жаль, что меня уже не будет…. А Хагрид будет", – говрит актер в спецвыпуске, посвященном фильму, вытирая слезы.
Слова соболезнования по поводу смерти актера, награжденного орденом Британской империи в 2006 году за заслуги перед драматическим искусством, высказали Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, автор романов Дж. К. Роулинг и многие другие.
Колтрейн оставил по себе заметный след в индустрии. Он три года подряд выигрывал премию BAFTA за лучшую мужскую роль за роль доктора Фитца в драматическом сериале "Кракер", а также две награды BAFTA Scotland Awards. Актер даже озвучил адаптацию BBC детской книги короля Чарльза "Старик из Лохнагара".
Его партнерами на съемочной площадке были Джули Уолтерс, Бен Элтон, Хью Лори, Стивен Фрай, Эмма Томпсон и Шивон Редмонд. Ходили слухи, что в начале этого года у 72-летнего мужчины были серьезные проблемы со здоровьем после того, как в июне он отказался от участия в лондонском Comic Con по медицинским показаниям.