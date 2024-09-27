Умерла актриса Мэгги Смит, оскароносная звезда "Гарри Поттера" и "Аббатства Даунтон"

Даме Мэгги Смит было 89 лет. Ее карьера в кино и театре началась в 1950-х годах прошлого века.

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Мэгги Смит, одна из самых известных британских актрис, получившая почетный титул "дамы" от королевы Елизаветы II, скончалась в 89 лет. Об этом сообщили ее сыновья Крис Ларкин и Тоби Стивенс в своем заявлении. Они сказали: "Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу 27 сентября". Об этом пишет The Guardian.

Новость о смерти Мэгги Смит

Сыновья актрисы поблагодарили персонал больницы в Вестминстере за то, что они окружили их мать заботой.

"Она была с друзьями и семьей в конце своего пути. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки", — сообщили сыновья Мэгги и попросили уважать их конфиденциальность в это время.

Известно, что в 1988 году актриса перенесла тяжелое аутоиммунное заболевание. А в 2007 году она победила рак, не прерывая съемок в одной из частей "Гарри Поттера", где она исполнила роль профессора МакГонагалл.

Дар Смит к язвительной комедии, возможно, стал источником ее величайших достижений: язвительная учительница Джин Броди, за которую она получила "Оскар", чопорные исторические драмы, такие как "Комната с видом" и "Госфорд-парк" и сериал "Аббатство Даунтон", где она исполнила роль матриарха семейства Кроули.

Мэгги Смит в "Аббатстве Даунтон" Фото: Скриншот

"Моя карьера неоднородна. Думаю, я застряла в юморе… Если вы играете в комедии, вы не в счет. Комедия никогда не считается чем-то настоящим", — шутила она в интервью 2004 года.

Мэгги Смит в комедии "Горячие миллионы" 1968 года Фото: Getty Images

Однако Смит также преуспела в некомедийных драматических ролях, играя с Лоуренсом Оливье в Национальном театре, получив премию BAFTA за лучшую женскую роль за "Одинокую страсть Джудит Херн" и сыграв главную роль в постановке Ингмара Бергмана "Гедда Габлер" 1970 года.

Мэгги Смит родилась в 1934 году, выросла в Оксфорде и начала играть в городском театре Playhouse в подростковом возрасте. Ее серьезный дебют на сцене состоялся в 1952 году.

Смит также сделала успехи в кино, ее первое значительное появление было в триллере Сета Холта 1958 года "Некуда идти", за который она была номинирована на премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана.

В 1969 году она получила главную роль в фильме "Расцвет мисс Джин Броди", экранизации романа Мюриэль Спарк об эдинбургской школьной учительнице, восхищавшейся Муссолини; в 1970 году Смит получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

Еще одну номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль Смит получила в 1973 году за экранизацию романа Грэма Грина "Путешествия с моей тетей", а в 1979 году она получила "Оскар" (за лучшую женскую роль второго плана) за "Калифорнийскую сюиту".

В преклонном возрасте она активно продолжала сниматься, появившись в культовой серии фильмов про Гарри Поттера. И стала настоящей звездой сериала "Аббатство Даунтон", сыграв чопорную графиню Грэнтэм.

Мэгги Смит в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти"

Мэгги Смит была замужем дважды: за актером Робертом Стивенсом с 1967 по 1975 год и за Беверли Кросс с 1975 года до его смерти в 1998 году. Оба ее сына стали актерами. Близкой подругой Смит была дама Джуди Денч.

Напомним, 28 сентябре 2023 года скончался актер Майкл Гэмбон, исполнивший роль профессора Дамблдора в серии фильмов про Гарри Поттера.