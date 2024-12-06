Оставила зловещее сообщение: самая красивая женщина Японии была найдена мертвой

Актриса Михо Накаяма прославилась после фильма 1995 года "Любовное письмо".

Полиция раскрыла "возможную причину смерти" актрисы Михо Накаямы, которую называли "самой красивой женщиной Японии". 54-летняя кинодива опубликовала последний леденящий душу пост в Instagram. После ее нашли мертвой в ванне. Об этом пишет Daily Mail.

Сюжет о гибели Михо Накаямы

По данным местных СМИ, 54-летнюю женщину нашли сидящей прямо и наклонившейся вперед в ванне. Столичное полицейское управление заявило, что существует вероятность того, что она утонула.

По данным полиции, Михо Накаяма могла умереть от внезапного приступа, или же от несчастного случая.

Госпожа Накаяма, которую поклонники ласково называют "Мипорин", наиболее известна по главной роли в фильме 1995 года "Любовное письмо", который получил международное признание и принес ей несколько наград за лучшую женскую роль.

Трейлер фильма "Любовное письмо"

На пике своей карьеры в 1980-х и 1990-х годах она считалась самой красивой женщиной Японии, завоевав поклонников как звезда многочисленных популярных телешоу, а также как певица в стиле J-pop .

Преданные поклонники продолжали ходить на ее концерты, и 6 декабря она должна была выступить на рождественском мероприятии в Осаке. Шоу было отменено до объявления о ее смерти, причиной которого было названо плохое самочувствие.

Когда она не вышла на работу, член ее команды отправился к госпоже Накаяме домой и обнаружил ее без сознания. Они вызвали скорую помощь, которая констатировала ее смерть на месте происшествия.

Сообщается, что вчера вечером она общалась со своей командой, а днем ранее она опубликовала в Instagram фотографию с выставки современного искусства в Токио, которую, по ее словам, она посетила в последние дни.

В посте представлена ​​работа Луизы Буржуа — кусок ткани, на котором вышиты слова "Я побывала в аду и вернулась. И позвольте мне сказать вам, это было чудесно".

Фото из последнего поста Михо Накаямы Фото: Instagram Miho Nakayama

В подписи к последнему посту актриса написала: "Я была настолько подавлена ​​несколько дней, что могла разговаривать только с подругой, с которой пошла туда".

В заявлении, опубликованном агентством Михо Накаямы на ее веб-сайте, сегодня утром была подтверждена ее смерть.

У госпожи Накаямы остался сын, которого она воспитывала вместе со своим бывшим мужем, музыкантом Хитонари Цудзи, и который находится под его опекой.

Пара поженилась в 2002 году и переехала в Париж, где Накаяма сделала перерыв в карьере и проводила большую часть времени вдали от общественности.

Позже она вернулась в Японию и возобновила карьеру, в том числе снявшись в фильме в 2010 году.

Михо Накаяма Фото: Instagram Miho Nakayama

Михо Накаяма дебютировала в кино в 1985 году в возрасте 14 лет в комедии о старшеклассниках под названием "Майдо Осавагасешимасу".

Затем она снялась в ряде телешоу и фильмов, таких как "Спящий лес" (1998). Ее самым большим успехом в кино считается фильм "Любовное письмо", рассказывающий историю скорбящей вдовы, которая пишет письма незнакомцу, живущему по адресу ее покойного жениха.

Как певица, она выиграла премию Japan Record Award в номинации "Лучший новый исполнитель" за свою дебютную песню и добилась больших успехов с такими песнями, как Tada Nakitaku No и Sekaijuu no Dare Yori Kitto, которые она исполнила совместно с рок-группой Wands.

Напомним, в конце сентября умерла Мэгги Смит, одна из самых известных британских актрис, получившая почетный титул "дамы" от королевы Елизаветы II. Дама Мэгги Смит была звездой фильмов о Пуаро, а также серии картин о Гарри Поттере.