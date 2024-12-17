Умерла Мариса Паредес, звезда оскароносного фильма "Жизнь прекрасна" и муза Альмодовара

Роли в фильмах "Все о моей матери" и "Кожа, в которой я живу" закрепили за ней статус одной из самых знаковых актрис Испании.

Related video

В Испании умерла актриса Мариса Паредес, наиболее известная зрителям по работе с такими режиссерами, как Педро Альмодовар, Гильермо дель Торо и Роберто Бениньи. Марисе было 78 лет. Об этом пишет The Guardian.

Сюжет о творчестве Марисы Паредес

Объявив о ее смерти во вторник, Испанская киноакадемия заявила, что страна потеряла одну из самых знаковых актрис мирового и испанского кино.

"Ее творчество характеризовалось женщинами сильными, противоречивыми, сломленными, страстными, загадочными, но, прежде всего, очень человечными", — добавили в киноакадемии.

Паредес, дебютировавшая на большом экране в возрасте 14 лет, начала работать с Альмодоваром, когда снялась в его фильме 1983 года "Темные привычки". Затем она снялась в фильмах "Цветок моей тайны" (1995), "Все о моей матери" (1999) и "Кожа, в которой я живу" (2011).

Она также снялась в комедийной драме Роберто Бениньи 1997 года "Жизнь прекрасна", которая получила три премии "Оскар", и в фильме ужасов Гильермо Дель Торо "Хребет дьявола", действие которого происходит во время гражданской войны в Испании.

Паредес родилась в Мадриде в 1946 году, в интервью она рассказывала, что выросла неподалеку от знаменитого многовекового театра Teatro Español, что вдохновило ее на желание стать актрисой.

"Я родилась со своим призванием. Но это также было связано с районом, где я жила — Пласа-де-Санта-Ана. Прямо посередине тогда стояла та замечательная статуя знаменитого драматурга Педро Кальдерона де ла Барки", — рассказывала Мариса.

С 2000 по 2003 год Паредес занимала пост президента киноакадемии, которая шесть лет назад вручила ей почетную премию "Гойя".

Соболезнования выразили режиссеры, с которыми работала Паредес, а Антонио Бандерас сказал, что он глубоко опечален смертью одной из "великих женщин-актрис".

К соболезнованиям присоединилась Пенелопа Крус, которая снялась вместе с Паредес в фильме "Все о моей матери", а также премьер-министр Испании Педро Санчес.

Напомним, в начале декабря стало известно, что была найдена мертвой актриса и певица Михо Накаяма, которую называли "самой красивой женщиной Японии". Перед смертью она оставила зловещее послание.