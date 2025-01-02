Засновниця бренду Missoni померла в 93 роки

Дизайнерка і співзасновниця люксового бренду померла у віці 93 років.

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Розіта Міссоні, співзасновниця модного бренду, померла у віці 93 років.

Зі своїм чоловіком Оттавіо, відомим як Тай, вона познайомилася 1948 року, коли він брав участь в Олімпійських іграх у Лондоні. Тодішня Розіта Джельміні навчалася на курсах англійської мови під керівництвом швейцарських сестер Святого Хреста.

"Після відвідин замків і музеїв черниці зійшлися на думці, що поїздка на Вемблі (де проводилися Олімпійські ігри) була обов'язковою", — згадує вона. "Саме тоді я побачив Тая; він пройшов поруч зі мною, і я не міг не помітити, який він красивий і спортивний. І я передбачила, що він виграє, тому що він брав участь у перегонах із номером 331 на своїй спортивній майці, а сім (додавання цифр) завжди було моїм щасливим числом". (Тай Міссоні брав участь на Олімпійських іграх у бігу на 400 метрів з бар'єрами, де він виграв чвертьфінал і фінішував шостим у фіналі, а також в естафеті 4х400 метрів, де команда не фінішувала).

Вони одружилися 1953 року в Голасекці й оселилися в Галлараті, двох містах Ломбардії. Того ж року в Галлараті пара відкрила невелику майстерню з виробництва трикотажу під назвою Maglificio Jolly. Тай Міссоні почав захоплюватися модою шість років тому, коли разом зі своїм другом і товаришем по команді Джорджіо Обервегером він виробляв вовняні спортивні костюми для італійської олімпійської збірної в Лондоні. У його тренера була невелика в'язальна компанія в Трієсті, місті на північному сході Італії, і разом вони пошили перші вовняні спортивні костюми, які, як він пізніше дивувався своїй типовій стриманій манері, набули популярності.

Чету Міссоні часто називали "геніями кольору", і вони були першими, хто створив моделі з різними візерунками, які гармоніюють, наприклад, зигзагоподібний топ зі спідницею в горошок.

Зигзагоподібні візерунки виникли внаслідок використання технологій, які вони раніше не пробували. "Ми могли робити тільки смуги, а потім почали робити горизонтальні та вертикальні й поступово додавали складніші стібки, пледи та жакарди", — згадує Розіта. "Потім ми знайшли машини Raschel, які роблять зигзаг, і все. Мої бабуся і дідусь шили з них різнокольорові шалі з великими візерунками у вигляді троянд з довгою торочкою, зав'язані вручну, такі, які надягають на абажури".

1967 року презентація Missoni в Палаццо Пітті стала скандальною, бо пара відправила на подіум моделей без бюстгальтерів і в топах із ламе. Їм на короткий час заборонили там з'являтися.

Разом створюючи компанію Missoni і розширюючи бренд по всьому світу (спонсором якого є Діана Вріланд у США), пара поділяла віру в те, що вони залишаться ремісниками і будуть рости поступовими темпами. "Тай сказав би: навіщо працювати більше, якщо ми не маємо часу насолоджуватися і витрачати те, що заробляємо?" — згадувала Розіта.

Вони побудували будинок, оточений деревами і квітами, з видом на величну гору Троянда недалеко від фабрики в Суміраго, і виховали там своїх дітей Вітторіо, Анджелу і Луку. Це був будинок, який став місцем зустрічі їхніх друзів, художників і журналістів, де неформальна і гостинна атмосфера ніколи не змінювалася протягом багатьох років, включно з чудовим вином і їжею.

Починаючи з 1996 року Тай і Розіта поступово передали контроль над своєю імперією моди своїм дітям — Луці, Вітторіо і Анжелі, передавши обов'язки з дизайну своїй дочці. У січні 2013 року — annus horribilis сім'ї — Вітторіо Міссоні загинув в авіакатастрофі біля узбережжя Венесуели. У травні того ж року його батько помер у віці 92 років.

2018 року FSI Mid-Market Growth Equity Fund придбав 41,2% акцій компанії, тоді як сім'я Міссоні зберегла контроль з 58,8% акцій. Розіта зберегла звання почесного президента, продовжуючи брати участь у створенні домашньої колекції бренду — проєкту, завжди близького її серцю. Фактично, 2006 року Розіта ініціювала угоду з Rezidor SAS, підписавши міжнародну ліцензійну угоду про розвиток нового люксового бренду в готельній індустрії: Hotel Missoni. Перші три були відкриті протягом двох років в Единбурзі, Дубаї та Кувейті. Угоду було розірвано через кілька років, на превеликий жаль Розіти.

Після продажу її дочка Анджела взяла на себе роль президента, зрештою відмовившись від посади креативного директора.

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