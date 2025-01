"Better Man": Вы еще не видели Робби Уильямса таким голым

Конфликт с холодным отцом, жизнь в маске, наркотическая зависимость и одиночество на вершине мира: искренняя исповедь экс-бунтаря из Take That в байопике о Робби Уильямсе.

Related video

В украинских кинотеатрах стартовал показ байопика о британском певце Робби Уильямсе – "Better Man: История Робби Уильмса", в котором главную роль исполнил он сам и актер Джонно Дэвис… в образе обезьяны.

Фокус побывал на премьерном показе картины и пребывает в восторге, впрочем, как и пользователи ресурса Rotten Tomatoes, которые отдали творению режиссера Майкла Грейси ("Величайший шоумен") 90% позитивных оценок. Да и критики в этот раз не остались в стороне (что редкость) и не поскупились на рейтинг в 95%. Рассказываем о фильме подробнее в нашем обзоре.

Украинский трейлер Better Man: История Робби Уильямса

О чем фильм "Better Man: История Робби Уильямса" 2025

Так получилось, что скандальный выходец из бойзбенда с некогда большой популярностью и сомнительной репутацией (Take That) стал одним из мировых поп-идолов, не спросив никого, а можно ли ему на Олимп к небожителям. "Бабушка, я не хочу быть никем", – сказал 12-летний Робби, сидя перед телевизором с пакетом чипсов. На экране крутили Френка Синатру, а Уильямс подпевал. Однажды, много лет спустя, Элтон Джон назовет Робби Уильямса Фрэнком Синатрой XXI века, но мальчик в бедной квартире рабочего квартала еще об этом не знает…

"Better Man: История Робби Уильямса" 2025

Парень из бедной британской семьи с низкой самооценкой и огромными амбициями завоевал мир, а потом придумал, как рассказать об этом лучше всех остальных: c богатым спектром эмоций, эффектом присутствия и драйвом, который можно ощутить разве что на его концертах. "Просто запиши мое имя, а я скажу всем остальным, чтобы уходили, потому что вы уже выбрали меня", — так Робби получил место в группеTake That. А потом его уже было не остановить. Похоже, все, к чему прикасается Робби Уильямс, становится талантливым, золотым и масштабным. "Я просто говорю глупости, и все в восторге от этого. Но они понятия не имеют, какой я", — восклицает Робби после одного из интервью. Глупости или нет, но мы и правда в восторге. И наконец ему удалось подробно рассказать о себе: теперь все знают, какой он!

"Better Man: История Робби Уильямса" 2025

Критики и зрители единодушны

Возможно, все дело – в неподдельной искренности. Ведь самая недоступная ценность в наши дни – это быть собой и без страха заявлять о себе настоящем. Не подстраиваться, не вливаться, не состоять и не вторить большинству, а просто оставаться собой no metter what.

Робби Уильямс бесстрашно отбросил глянец с его критериями соответствия и вывернул душу наизнанку перед зрителем с такой откровенностью, какую редко наблюдают священники на исповедях. "Let me entertaine you" — пишет живой классик. И да – ему таки удалось нас развлечь!

Перед нами – история человека, получившего все еще в юности и не знающего, что с этим делать. Рассказ о бесконечных наркотических трипах в погоне за балансом и желании отыскать себя в толпе мнимых личностей. О жажде отомстить отцу за его безразличие и холодность. О жизни в маске и необходимости кривляться на радость толпе. О часто безуспешной борьбе с личными демонами и тенями, готовыми наброситься и разорвать в любой момент. Об одиночестве на вершине мира и умении отказаться от всего ради большего. О сложных выборах и преодолении себя. О примирении и взрослении, а главное – о том, как с этим неподъемным звездным бэкграундом стать лучше (to be a better man). Даже удивляет, что создателям картины удалось уложиться в 133 минуты хронометража.

"Better Man: История Робби Уильямса" 2025

Музыка — хорошая!

В фильме звучат многочисленные хиты Робби Уильямса, и для байопика артист написал пенсю-саундтрек "Better Man" ("Быть лучше"). Это все добавляет эмоций общей картине и выглядит уместным и качественным дополнением. Но мы давно более или менее знаем, что Робби Уильямс умеет петь, а теперь мы увидели, что он не боится быть сумасшедшим в стремлении сломать границы звездной недоступности и протянуть руку таким же, как он, – робким молодым людям с красивыми мечтами. И это куда более ценно, чем просто хорошая музыка. Похоже, жанру байопиков недостижимо повысили планку и задали новый тренд.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Носферату".