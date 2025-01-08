Вадим Олейник появился на премьере фильма "Робби Уильямс: Better Man" (фоторепортаж)

Допремьерный показ "Робби Уильямс: Better Man" собрал звезд в Киеве! Байопик о легендарном артисте, снятый Майклом Грейси.

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Певец Вадим Олейник, певица Геля Зозуля и Анна Добрыднева, а также другие звездные гости побывали на допремьерном показе долгожданного байопика "Робби Уильямс: Better Man", посвященного легендарному артисту. Событие состоялось 7 января в столичном кинотеатре "Планета Кино" в РЦ Blockbuster. Фокус побывал на событии.

"Робби Уильямс: Better Man" уже получил положительные отзывы критиков. Картина вошла в шортлист "Оскар" в категориях "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая оригинальная песня", а также имеет номинации на "Золотой глобус" и Critics Choice Awards. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 90%.

Постановщиком ленты стал Майкл Грейси, известный как режиссер хитового мюзикла "Величайший шоумен" и продюсер биографии Элтона Джона "Рокетмен". В этом проекте Грейси решил уникально отобразить Робби Уильямса, представив его в образе громкой двуногой шимпанзе. По словам режиссера, это символизирует потерю обычного человеческого лица в условиях глобальной славы.

"Робби спросил: 'Я буду львом, правда?' На что я ответил: 'Нет, ты — обезьяна'. И он это воспринял с самоиронией," — поделился Грейси.

Для украинского проката дубляж ролей братьев Галлахеров из группы Oasis исполнили певец Ostrovskyi и соучредитель МУЗВАР Алексей Донцов.

Виктория Кагаловская Фото: Максим Лісовой

Лала Цукерман Фото: Максим Лісовой

Том Сода Фото: Максим Лісовой

Антонина Фото: Максим Лісовой

Геля Зозуля Фото: Максим Лісовой

Анна Малиновская Фото: Максим Лісовой

Татьяна Карикова Фото: Максим Лісовой

Макс Киреев Фото: Максим Лісовой

Островский Фото: Максим Лісовой

Алина Гниденко Фото: Максим Лісовий

Ostrovskyi, Татьяна Карикова, Алексей Донцов Фото: Максим Лісовий

Анна Добрыднева Фото: Максим Лісовий

Влада Дедкова Фото: Максим Лісовий

Ирина Слюнько, блогер Антонина, Милла Кузнецова Фото: Максим Лісовий

Том Сода Фото: Максим Лісовой

Оксана Андриец Фото: Максим Лісовий

Полина Николаенко Фото: Максим Лісовий

Игорь Мотин Фото: Максим Лісовий

по праву Елена Шершнева Фото: Максим Лісовий

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера психологического триллера "Еретик".

Кроме этого, Фокус писал, что Макс Барских выступил в Киеве в образе Святого Николая.