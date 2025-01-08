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Стиль жизни

Вадим Олейник появился на премьере фильма "Робби Уильямс: Better Man" (фоторепортаж)

Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости,
Фото: Максим Лісовий | Вадим Олейник

Допремьерный показ "Робби Уильямс: Better Man" собрал звезд в Киеве! Байопик о легендарном артисте, снятый Майклом Грейси.

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Певец Вадим Олейник, певица Геля Зозуля и Анна Добрыднева, а также другие звездные гости побывали на допремьерном показе долгожданного байопика "Робби Уильямс: Better Man", посвященного легендарному артисту. Событие состоялось 7 января в столичном кинотеатре "Планета Кино" в РЦ Blockbuster. Фокус побывал на событии.

"Робби Уильямс: Better Man" уже получил положительные отзывы критиков. Картина вошла в шортлист "Оскар" в категориях "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая оригинальная песня", а также имеет номинации на "Золотой глобус" и Critics Choice Awards. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 90%.

Постановщиком ленты стал Майкл Грейси, известный как режиссер хитового мюзикла "Величайший шоумен" и продюсер биографии Элтона Джона "Рокетмен". В этом проекте Грейси решил уникально отобразить Робби Уильямса, представив его в образе громкой двуногой шимпанзе. По словам режиссера, это символизирует потерю обычного человеческого лица в условиях глобальной славы.

"Робби спросил: 'Я буду львом, правда?' На что я ответил: 'Нет, ты — обезьяна'. И он это воспринял с самоиронией," — поделился Грейси.

Для украинского проката дубляж ролей братьев Галлахеров из группы Oasis исполнили певец Ostrovskyi и соучредитель МУЗВАР Алексей Донцов.

Виктория Кагаловская, Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Виктория Кагаловская
Фото: Максим Лісовой
Лала Цукерман Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Лала Цукерман
Фото: Максим Лісовой
Tom Soda Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Том Сода
Фото: Максим Лісовой
Антонина Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Антонина
Фото: Максим Лісовой
Геля Зозуля Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Геля Зозуля
Фото: Максим Лісовой
Анна Малиновская Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Анна Малиновская
Фото: Максим Лісовой
Татьяна Карикова Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Татьяна Карикова
Фото: Максим Лісовой
Макс Киреев Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Макс Киреев
Фото: Максим Лісовой
Ostrovskyi Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Островский
Фото: Максим Лісовой
Алина Гниденко Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Алина Гниденко
Фото: Максим Лісовий
Ostrovskyi, Татьяна Карикова, Алексей Донцов Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Ostrovskyi, Татьяна Карикова, Алексей Донцов
Фото: Максим Лісовий
Анна Добрыднева Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Анна Добрыднева
Фото: Максим Лісовий
Влада Дедкова Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Влада Дедкова
Фото: Максим Лісовий
Ирина Слюнько, блогер Антонина, Милла Кузнецова Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Ирина Слюнько, блогер Антонина, Милла Кузнецова
Фото: Максим Лісовий
Tom Soda Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Том Сода
Фото: Максим Лісовой
Оксана Андриец Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Оксана Андриец
Фото: Максим Лісовий
Полина Николаенко Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Полина Николаенко
Фото: Максим Лісовий
Игорь Мотин Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
Игорь Мотин
Фото: Максим Лісовий
с права Елена Шершнева Робби Уильямс Better Man, премьера в Киеве, украинский прокат, звездные гости, Fullscreen
по праву Елена Шершнева
Фото: Максим Лісовий

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера психологического триллера "Еретик".

Кроме этого, Фокус писал, что Макс Барских выступил в Киеве в образе Святого Николая.