Макс Барских выступил в Киеве в образе Святого Николая (фоторепортаж)

Макс Барских в третий раз собрал Дворца спорта со своим шоу, посвященным первому украиноязычному альбому.

Related video

Макс Барских снова покорил сцену Дворца спорта со своим третьим большим концертом, посвященным первому украиноязычному альбому. Шоу "Рождественский Звездопад" стало настоящим событием, где артист поразил зрителей не только своими хитами, но и неожиданными сюрпризами. Фокус побывал на событии.

Концерт начался с популярных треков, а ярко-красная цветовая гамма добавила событию особого настроения. Макс Барских предстал перед публикой в образе современного святого Николая, даря зрителям незабываемые эмоции.

Макс Барских

Посетители с первых нот окунулись в атмосферу клипа "Я уже не ты". В первой части шоу прозвучали любимые треки, среди которых "Береги", Bestseller, "Танцювати" и "Тумани". Второй блок был посвящен песням из альбома "Зорепад" — "Не плач", "Но", "В твоих глазах", "Мало", "Все возможно" и другие. Особое внимание привлек номер на песню "Ритмы", где на сцену вместо Нади Дорофеевой вышла небинарная персона, добавив шоу еще больше актуальности и разнообразия.

Макс Барских а образе современного святого Николая Фото: Пресслужба

Шоу временно приостановили из-за воздушной тревоги перед исполнением песни "Будет весна". После 30-минутного перерыва Макс Барских обратился к зрителям со словами поддержки для женщин, которые пережили плен.

"Сегодня, когда мы будем петь "Будет весна", вспомните тех, кто вернулся из плена. Они нуждаются в нашей поддержке. Давайте сделаем все, чтобы украинская весна согрела их души", — сказал певец.

Макс Барских а образе современного святого Николая Фото: Пресслужба

Макс Барских а образе современного святого Николая Фото: Пресслужба

Макс Барский Фото: Пресслужба

Макс Барский Фото: Пресслужба

Макс Барских а образе современного святого Николая Фото: Пресслужба

Макс Барский Фото: Пресслужба

Макс Барских а образе современного святого Николая Фото: Пресслужба

Макс Барский Фото: Пресслужба

Напомним, ранее мы писали, что Алан Бадоев показал закулисье съемок клипа Барских и Пивоварова.

Кроме этого, Фокус писал, что Макс Барских представил яркий клип к новому треку.