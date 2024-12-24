Макс Барських виступив у Києві в образі Святого Миколая (фоторепортаж)

Макс Барських втретє зібрав Палац спорту зі своїм шоу, присвяченим першому україномовному альбому.

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Макс Барських знову підкорив сцену Палацу спорту зі своїм третім великим концертом, присвяченим першому україномовному альбому. Шоу "Різдвяний Зорепад" стало справжньою подією, де артист вразив глядачів не тільки своїми хітами, а й сюрпризами. Фокус побував на події.

Концерт розпочався з популярних треків, а яскраво-червона кольорова гама додала події особливого настрою. Макс Барських постав перед публікою в образі сучасного святого Миколая, даруючи глядачам незабутні емоції.

Макс Барських

Відвідувачі з перших нот поринули в атмосферу кліпу "Я вже не ти". У першій частині шоу прозвучали улюблені треки, серед яких "Береги", Bestseller, "Танцювати" і "Тумани". Другий блок був присвячений пісням з альбому "Зорепад" — "Не плач", "Але", "В твоїх очах", "Мало", "Все можливо" та інші. Особливу увагу привернув номер на пісню "Ритми", де на сцену замість Наді Дорофєєвої вийшла небінарна персона, додавши шоу ще більшої актуальності та розмаїття.

Макс Барських в образі сучасного святого Миколая Фото: Пресслужба

Шоу тимчасово призупинили через повітряну тривогу перед виконанням пісні "Буде весна". Після 30-хвилинної перерви Макс Барських звернувся до глядачів зі словами підтримки для жінок, які пережили полон.

"Сьогодні, коли ми співатимемо "Буде весна", згадайте тих, хто повернувся з полону. Вони потребують нашої підтримки. Давайте зробимо все, щоб українська весна зігріла їхні душі", — сказав співак.

Макс Барських в образі сучасного святого Миколая Фото: Пресслужба

Макс Барських в образі сучасного святого Миколая Фото: Пресслужба

Макс Барський Фото: Пресслужба

Макс Барський Фото: Пресслужба

Макс Барських в образі сучасного святого Миколая Фото: Пресслужба

Макс Барський Фото: Пресслужба

Макс Барських в образі сучасного святого Миколая Фото: Пресслужба

Макс Барський Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алан Бадоєв показав закулісся зйомок кліпу Барських і Пивоварова.

Крім цього, Фокус писав, що Макс Барських представив яскравий кліп до нового треку.