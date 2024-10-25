Макс Барских представил яркий клип к новому треку (видео)

Режиссером видео традиционно стал Алан Бадоев. Барских активно готовится к своему концерту в конце декабря.

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Украинский певец Макс Барских представил новый клип на песню "Я уже не ты". Ролик появился на YouTube-канале артиста 25 октября 2024 года.

Видео стало сиквелом ролика BEREGA, который Барских выпустил в 2018 году.

Премьера посвящена предстоящему шоу артиста "Рождественский Звездопад", которое состоится в столичном Дворце Спорта 21 декабря. Видео настраивает поклонников на новогодне-праздничное настроение, а Макс Барских призывает фанатов приходить на шоу в красном, что станет дресс-кодом мероприятия перед Новым годом.

В новом ролике, режиссером которого стал Алан Бадоев, певец появился в ярких образах и снова продемонстрировал светлые волосы.

Новый клип Макса Барских

"Если и грустить, то изысканно и под любимую песню! Новый fashion триллер "Я уже не ты" ждет твоего просмотра и комментариев. Готовьте красное на шоу "Рождественский Звездопад" в столичном Дворце Спорта! Я серьезно, это дресс-код нашего праздника", — написал уроженец Херсона.

Макс Барских

Напомним, Макс Барских презентовал танцевальный трек "Замало".

Также Фокус писал о концерте Макса Барских в Киеве в конце весны 2024 года.