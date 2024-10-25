Макс Барських представив яскравий кліп до нового треку (відео)

Режисером відео традиційно став Алан Бадоєв. Барських активно готується до свого концерту наприкінці грудня.

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Український співак Макс Барських представив новий кліп на пісню "Я вже не ти". Ролик зʼявився на YouTube-каналі артиста 25 жовтня 2024.

Відео стало сиквелом ролика BEREGA, який Барських випустив у 2018 році.

Прем’єра присвячена майбутньому шоу артиста "Різдвяний Зорепад", яке відбудеться у столичному Палаці Спорту 21 грудня. Відео налаштовує прихильників на новорічно-святковий настрій, а Макс Барських закликає фанатів приходити на шоу в червоному, що стане дрес-кодом заходу перед Новим роком.

У новому ролику, режисером якого став Алан Бадоєв, співак зʼявився в яскравих образах та знову продемонстрував світле волосся.

Новий кліп Макса Барських

"Якщо й сумувати, то вишукано і під улюблену пісню! Новий fashion трилер "Я вже не ти" чекає на твій перегляд і коментарі. Готуйте червоне на шоу "Різдвяний Зорепад" в столичному Палаці Спорту! Я серйозно, це дрес-код нашого свята", – написав уродженець Херсона.

Макс Барських

Нагадаємо, Макс Барських презентував танцювальний трек "Замало".

Також Фокус писав про концерт Макса Барських у Києві наприкінці весни 2024 року.